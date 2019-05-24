Вайнштейн заплатит жертвам домогательств 44 млн долларов. Но суд над ним все равно состоится

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Голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн предварительно договорился о мировой сделке по гражданским искам актрис, обвинивших его в сексуальных домогательствах, на общую сумму около 44 млн долларов, сообщают американские СМИ.

Обвинения против Вайнштейна легли в основу международного движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.

Лауреат нескольких "Оскаров" был арестован в 2018 году по обвинению в изнасилованиях. Продюсеру предъявлены официальные уголовные обвинения по пяти эпизодам.

Однако помимо этого еще более 70 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и насилии. К примеру, актриса Эшли Джадд подала на него в суд за то, что, по ее утверждению, он разрушил ее карьеру в отместку за отказ в сексе.

Харви Вайнштейн продолжает отрицать свою вину в сексуальных преступлениях.

Юрист обанкротившейся продюсерской компании Weinstein Co Адам Харрис сообщил судье по гражданским делам, что экономическое соглашение с истицами в общих чертах согласовано, передает агентство Ассошиэйтед пресс. "Я настроен очень оптимистично", - заявил Харрис.

Адвокаты Вайнштейна сообщили газете Wall Street Journal, что общая сумма договоренности с истицами по всем гражданским искам составляет приблизительно 44 млн долларов.

Урегулирование гражданских исков не повлияет на уголовное дело, открытое против Вайнштейна прокуратурой Нью-Йорка. Суд состоится в июне этого года.

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Падение Харви Вайнштейна

Фильмы, снятые под руководством Вайнштейна, на протяжении десятилетий получали "Оскары": в их числе "Влюбленный Шекспир", "Король говорит", "Артист".

Он стоял у истоков студии Miramax еще в 1970-е годы и считался одним из самых могущественных деятелей Голливуда.

В общей сложности фильмы с его продюсерским участием получили 81 "Оскар".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актрисы, обвинившие Харви Вайнштейна (лишь малая часть): по часовой стрелке - Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Кара Делевинь, Мира Сорвино. Розанна Аркетт и Леа Сейду

Однако в кулуарах Голливуда многие годы ходили слухи о другой стороне деятельности Харви Вайнштейна. Актрисы боялись попасть на "диван Вайнштейна", использовавшийся во время проб. В некоторых телесериалах даже проскакивали намеки на репутацию Харви. В октябре 2017 года в статье газеты New York Times были впервые опубликованы подробности многочисленных эпизодов домогательств и насилия, в которых десятки женщин обвиняли прославленного кинодеятеля.

Одними из первых публично выступили актрисы Роуз Макгоуэн и Эшли Джадд.

Обвинения касались событий, начиная с 1992 года. Женщины рассказывали, как продюсер приглашал их на деловой ланч в свой номер и встречал их в халате на голое тело, требуя сделать ему массаж. В других случаях он брал ключ у портье и врывался в их собственные гостиничные номера. Одни актрисы рассказывали, что им удавалось оттолкнуть "толстого и тяжелого" продюсера и убежать, другие заявили, что были изнасилованы.

Историй были десятки.

Вначале Вайнштейн подумывал подать в суд на New York Times, но в итоге опубликовал заявление с извинениями, в котором признал, что причинил в своей жизни "много боли". Однако напрямую он не признал своей вины в харассменте и изнасилованиях.

Скандал, начавшийся с Вайнштейна, разросся до глобальных масштабов и вызвал к жизни движение #MeToo.

3 июня в Нью-Йорке начнется судебный процесс. Вайнштейну вменяется пять эпизодов сексуального насилия; пострадавашие - две женщины. Если Вайнштейн будет признан виновным, ему грозит пожизненное заключение.