Дело ЮКОСа: бывшего юриста Ивлева заочно приговорили в России к 10 годам

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Хамовнический суд Москвы заочно приговорил одного из участников "дела ЮКОСа" и бывшего юриста компании Павла Ивлева к десяти годам колонии по делу о присвоении нефти более чем на 1 трлн рублей.

Ивлев уехал из России в США и в настоящий момент проживает там, поэтому его дело суд рассматривал заочно. Срок наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания и заключения под стражу, если это произойдет.

Следствие считает, что в 2001-2002 годах Ивлев в составе организованной группы под руководством экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил 200 млн тонн нефти трех "дочек" компании - ОАО "Юганскнефтегаз", ОАО "Самаранефтегаз" и ОАО "Томскнефть ВНК" - на сумму более 1 триллиона рублей, 133 млрд из которых впоследствии были легализованы.

Дело ЮКОСа

В конце 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил Ходорковского и Лебедева к 14 годам колонии каждого по обвинению в хищении 200 млн тонн нефти и отмывании денег. 24 мая Мосгорсуд подтвердил обвинительный приговор по второму делу против Ходорковского и Лебедева, но сократил им сроки заключения с 14 до 13 лет.

Ходорковский, который должен был выйти на свободу в августе 2014 года, был освобожден указом президента Владимира Путина за 8 месяцев до этого в декабре 2013 года. Как впоследствии объяснял Ходорковский, он лично просил о помиловании из-за болезни мамы. Лебедев вышел в январе 2014 года.

Ходорковский и другие обвиняемые отвергали обвинения, а его сторонники называли дело ЮКОСа политически мотивированным.

По итогам анализа шесть российских и трое иностранных экспертов почти единогласно заключили в конце 2011 года, что преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева было безосновательным, и признали, что экс-бизнесмены были осуждены незаслуженно.

В 2013 году европейский суд по правам человека в Страсбурге не признал дело политически мотивированным, но нашел нарушения в деле.

Павел Ивлев

Экс-юриста ЮКОСа Павла Ивлева признали виновным по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса (присвоение чужого имущества в особо крупном размере) и по части 3 статьи 174.1 (отмывание денег, приобретенных в результате преступления).

Следователи считают, что участники группы скупали нефть по себестоимости, которая потом возрастала при перепродаже в несколько раз. Сделки оформлялись только на бумаге через фирмы, расположенные в зонах льготного налогообложения. При этом полученная сверхприбыль скапливалась на счетах фирм, а затем переводилась в офшорные зоны и легализовывалась под видом перечисления дивидендов кипрским учредителям - подконтрольным участникам организованной группы компаниям "Дансли лимитед" и "Нассаубридж менеджмент лимитед".

Ивлев и другие юристы ЮКОСа обеспечивали правовое сопровождение сделок и создавали видимость их чистоты, считает следствие.

Ивлев называл обвинения "абсурдными и лишенными здравого смысла".