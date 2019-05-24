"Таких ученых не так много". Как предполагаемая дочь Путина защищала диссертацию

Image caption Работа Катерины Тихоновой была посвящена исследованию вестибулярного аппарата

Катерина Тихонова, которую СМИ называют младшей дочерью президента Владимира Путина, в пятницу стала кандидатом физико-математических наук. Она защитила диссертацию по теме "Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов". За присвоение степени диссовет проголосовал единодушно, ни один из присутствующих на защите не критиковал работу, а единственный ученый, у которого были вопросы к диссертации, не смог попасть на защиту.

Защищалась Тихонова в МГУ им. Ломоносова, одним из научных руководителей работы был ректор университета Виктор Садовничий. Он по совместительству заведует кафедрой математического анализа на механико-математическом факультете МГУ.

"Научному сотруднику надо расти. Это штучный товар"

Институт механики МГУ, где проходила защита, - НИИ со сложным пропускным режимом. Аудитория была забита полностью: посмотреть на защиту пришли более ста человек, среди которых были и журналисты.

Студенты-третьекурсники, которые вышли из здания института механики во время защиты Тихоновой, сказали, что ничего не слышали о происходящем в здании. Ирина, студентка мехмата, призналась, что услышала имя Тихоновой впервые от корреспондента Би-би-си. Никаких дополнительных мер безопасности в НИИ она тоже не заметила.

Другой студент признался, что читал публикации СМИ о личности Тихоновой, но считает их слухами.

Научную ценность работы при этом студенты оценили высоко. "При длительном пребывании в космосе у человека атрофируются кости, изменяется строение клеток поэтому прогнозировать процессы, которые происходят с человеком, довольно сложно", - объяснял студент значимость работы.

Вместе с журналистами попасть в здание пытался и пожилой мужчина, представивший как Гиви Горгиладзе, профессор Института медико-биологических проблем РАН. Горгиладзе рассказал Би-би-си, что тема диссертации Тихоновой - исследование работы вестибулярного аппарата у космонавтов - входит в сферу его научных интересов. Но к удивлению ученого попасть в здание без пропуска он не смог (по положению о пропускном режиме МГУ попасть на защиту можно, если диссовет внесет желающих в специальный список).

Горгиладзе сам долго исследовал вестибулярный аппарат. В 1994 году он защитил кандидатскую диссертацию по теме "О вестибулярной функции: некоторые электрофизические аспекты" и отправлял в космос улиток. Но работу Тихоновой он раскритиковал - и не только потому, что не смог попасть. Он обратил внимание, что все публикации Тихоновой сделаны в соавторстве, полностью самостоятельных работ у нее нет. Кроме того, его смущает, что Тихонова математик, а исследование вестибулярного аппарата, по словам Горгиладзе, требует детального знания строения мозга.

Он сказал, что слышал от сотрудников, будто бы Тихонова - дочь главы государства. "Мне не нравится он [глава государства]. Понимаете, в чем дело. Научному сотруднику надо расти. Это штучный товар... Видимо, ею [Катериной] не занимались. Наверное, жалко стало ее", - сказал он.

В итоге Горгиладзе оказался в этот день единственным научным сотрудником, который задавал хоть какие-то вопросы и критиковал работу Тихоновой. Правда, со ступеней НИИ.

"Встречались по скайпу с восьми вечера до часу ночи"

Катерина Тихонова пришла в аудиторию ровно в четыре, ей подарили цветы. Она вошла в зал в сопровождении Садовничего, никто из ее близких родственников на защиту не пришел.

Тихонова представляла свою диссертацию около получаса. После представления ей задали только один вопрос.

Первым слово взял ее научный руководитель Виктор Садовничий. Он рассказал, что был удивлен, когда однажды Катерина Тихонова подошла к нему и сказала, что хочет заниматься математикой - Тихонова в 2009 году закончила ИСАА [Институт стран Азии и Африки МГУ], где изучала японский язык. "Я был удивлен, что гуманитарий хочет заниматься естественными науками", - вспоминал ректор МГУ в своем выступлении в качестве научного руководителя представляемой диссертации.

"Прошло 10 лет, мы выбрали такой путь: сначала магистратура, где она за счет трудолюбия блестяще справилась с магистерской диссертацией. Потом семь лет труда над диссертацией. Хочу отметить исключительное трудолюбие и талант диссертанта, Мы получаем достойного специалиста в очень сложной тематике, таких ученых не так много", - нахваливал Садовничий соискателя.

Image caption Младшую дочь Путина Катерину Тихонову с прошлого года стали показывать по государственным телеканалам

Затем выступил второй ее научный руководитель Владимир Александров. Он отметил актуальность проведенного исследования: "С учётом последних происшествий в аэропорту Шереметьево часть вины надо возложить на учебные центры для пилотов, где отсутствуют современные тренажеры".

Он напомнил, что Тихонова не бросила свою работу при написании диссертации. "Встречались по скайпу с восьми вечера до часу ночи", - рассказывал ученый. Тихонова руководит центром "Иннопрактика" при Московском государственном университете.

Садовничий так же обратил внимание, что исследование вестибулярного аппарата, которое проводила Тихонова, связано с ее увлечением- акробатическим рок-н-роллом. "Катерина Владимировна - известный специалист по спортивному рок-н-роллу, поэтому она настояла, чтобы сделать два способа коррекции, настояла, чтобы сделать часть о когнитивной коррекции тоже. А мы ей говорили, что написать об одном способе достаточно", - поведал историю работы ректор МГУ.

Оппонент Владимир Соловьев, бывший космонавт, отметил, что работа "интересная, нужная, сложная, добротная". Другой оппонент, Инесса Козловская (главный научный сотрудник Института медико-биологических проблем), сказала, что "работа хорошо оформлена, любовно". "Продуманы рисунки. Для женщин это важно", - подчеркнула она.

Тихонова также сказала, что на диссертацию ее вдохновил акробатический рок-н-ролл. "Спасибо, что дали мне возможность заняться тем, что и практично и романтично", - поблагодарила она университет.

За присвоение ученой степени Тихоновой проголосовали все 18 членов диссовета. Сразу после голосования Тихонова в сопровождения Садовничего стремительно покинула аудиторию. Пока она выходила, группа молодых людей организованно выстроились у выхода из аудитории и отгородили проход для журналистов. Они отказались говорить с корреспондентом Би-би-си и все вместе вышли из здания.

"Самостоятельный исследователь"

О том, что Тихонова приходится младшей дочерью президенту Путину, в 2015 году рассказали агентства Рейтер и Блумберг. Несколько источников Би-би-си также подтверждали эту информацию. В пресс-релизе министерства финансов США от 6 апреля 2018 года Тихонова названа дочерью российского президента. Сам Путин никогда не подтверждал, но и не опровергал родство с ней.

То, что научным руководителем Катерины Тихоновой был лично ректор МГУ довольно необычно и очень почетно. Садовничий нечасто выступает научным руководителем диссертаций, с 2009 года диссертация Тихоновой - четвертая по счету.

Другой научный руководитель диссертации Тихоновой - заведующий кафедрой прикладной механики и управления Владимир Александров. Под руководством Садовничего и Александрова в 2011 году Тихонова защитила диплом специалиста. В карьере Садовничего это был единственный случай, когда он был научным руководителем дипломной работы студента.

"Садовничий и Александров много лет занимаются тематикой, связанной с управлением движениями и вестибулярным аппаратом, поэтому ничего необычного в том, что они руководят этой работой, нет", - сказал Би-би-си ведущий научный сотрудник Института механики МГУ Андрей Цатурян.

Диссертация Тихоновой посвящена тому, как откорректировать поступающие в мозг сигналы вестибулярного аппарата и восстановить нормальное чувство равновесия в условиях непривычной гравитации или в случае болезни, поражающей этот орган. Ее разработка должна помочь в частности летчикам и космонавтам.

В отзыве о кандидатской Тихоновой Садовничий пишет, что она "проявила себя самостоятельным, мотивированным, целеустремленным и трудолюбивым исследователем, хорошо владеющим современными математическими методами и способным не только решать достаточно сложные задачи анализа и синтеза управления механическими и биомеханическими системами, но и ставить такие задачи".

"Выполненная ею работа представляет собой законченное научное исследование, основанное на строгом едином методе анализа задач теоретической и прикладной механики. Результаты, полученные К.В. Тихоновой, являются новыми, аналитически обоснованными, проиллюстрированы компьютерным моделированием и подтверждены рядом экспериментов", - говорится в отзыве.

Ведущий сотрудник Института механики Вера Каленова, которая присутствовала на защите, сказала Би-би-си, что, на ее взгляд, родство Тихоновой и Путина не могло оказать давление на диссовет."Разве что на обстановку вокруг. Строгость по проходу была совершенно излишней. Защиты проходят абсолютно открыто, присутствует кто угодно. А сегодня вот пропуска проверяют, с улыбкой, - сказала Каленова. - Ну, может это оправданно".

В интервью изданию "Медуза" в 2015 году Александров рассказывал, что сфера научных интересов Тихоновой - создание математической модели афферентного первичного нейрона вестибулярного аппарата, и называл ее "энтузиастом результата". Тогда он говорил, что Тихонова не является аспиранткой, а просто "прикреплена к кафедре". Тихонова и Александров активно сотрудничают - вместе они числятся соавторами десятков книг, статей, докладов на конференциях.

Интересно, что на сайте "Вестника Новгородского университета" Тихонова уже несколько лет представлена кандидатом физико-математических наук.

23 мая этого года Садовничий в беседе с "Коммерсантом" назвал Тихонову своей аспиранткой и предрек ей "блестящую защиту" диссертации. Разработку Тихоновой он назвал аналогичной своей - тренажером по стимуляции вестибулярного аппарата для космонавтов. Но, по его словам, если его тренажер был основан на механической стимуляции, то тренажер Тихоновой - на гальванической. За свою работу Садовничий, по его словам, получил орден Трудового Красного Знамени.

Если судить по информации, опубликованной на сайте "Истина", Тихонова ведет научную деятельность с 2011 года. По данным Web of Science, у нее пять цитирований в журналах, по данным Scopus - девять. Вместе с Садовничим и Александровым и другими учеными Тихонова числится обладателем двух патентов на устройства, а также соавтором четырех разработок программного обеспечения.

Не только ученый

В 2015 году стало известно, что компания "Иннопрактика", созданная на базе структур МГУ, под руководством Тихоновой разрабатывает концепцию проекта "долины МГУ". Ректор Виктор Садовничий в 2015 году на встрече с Путиным оценивал стоимость "долины" в 110 млрд руб. Сейчас оценка изменилась в связи с курсом рубля, неоднократно говорил с тех пор Би-би-си Садовничий, но новую оценку давать отказывался.

"Иннопрактика" работает на базе фонда "Национальное интеллектуальное развитие" и "Центра национального интеллектуального резерва" (структурное подразделение МГУ). Фонд был зарегистрирован в декабре 2012 года. С тех пор он зарабатывал на госзаказе, получив с 2014 года госконтракты на сумму более миллиарда рублей на научные разработки, в основном связанные с геологией. Главный заказчик фонда - "Роснефть" и ее "дочка" "Арктический научный центр".

Катерина Тихонова также известна как спортсменка, профессионально занимающаяся акробатическим рок-н-роллом. Вместе с партнером Иваном Климовым она (выступает под именем Екатерина Тихонова) выигрывала медали на чемпионатах России, Европы и мира. На ЧМ-2014, который проходил в Москве, пара завоевала серебро. Многочисленные ролики с выступлением пар доступны на YouTube.

Помимо Климова, Тихонова также выступала в паре с Дмитрием Ионовым и Дмитрием Алексеевым.

Сейчас Тихонова - одна из вице-президентов Всемирной конфедерации рок-н-ролла. Она также возглавляет международный комитет российской федерации в этом виде спорта.