Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня, но останется премьером Британии до избрания нового лидера партии. После выборов главы тори Мэй покинет пост премьер-министра.

Она подтвердила в своем выступлении, что продолжит исполнять обязанности премьер-министра, пока не будет избран новый лидер партии, который и станет премьером. Выборы в партии начнутся уже на следующей неделе.

В эмоциональном выступлении на Даунинг-стрит Мэй сказала, что делала всё, что могла, чтобы добиться выполнения референдума 2016 года, на котором победили сторонники "брексита".

По её словам, она всегда будет сожалеть о том, что ей не удалось осуществить "брексит". Однако, добавила она, теперь страну должен возглавить новый человек, и это будет в интересах всех.

В своем заявлении Мэй отметила, что ее преемник на посту премьера должен будет добиться консенсуса в парламенте, который необходим для выхода Британии из ЕС.

"Такого консенсуса можно добиться только в том случае, если все участники дебатов согласятся на компромисс", - заявила Тереза Мэй.

В конце выступления премьер-министр расплакалась.

Media playback is unsupported on your device Тереза Мэй уйдет в отставку с поста премьера-министра Великобритании

Заявлению Мэй предшествовала встреча главы правительства с министром иностранных дел Джереми Хантом и министром внутренних дел Саджидом Джавидом, которые высказали опасения по поводу ее нового плана по выходу Британии из Европейского союза.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что премьер-министр приняла правильное решение, и что Консервативная партия распадается.

Анализ - Юри Вендик, Русская служба Би-би-си

Тереза Мэй пообещала 7 июня уйти с поста лидера Консервативной партии, но это не значит, что она тут же перестанет быть премьер-министром. Процесс выборов нового лидера партии, который возглавит правительство, может занять несколько недель.

В 2016 году от отставки Дэвида Кэмерона до назначения Терезы Мэй премьер-министром прошло три недели, при этом консерваторы "перескочили" длинный финальный тур выборов лидера.

Консервативная партия выбирает лидера в несколько туров, и продожительность выборов зависит от количества кандидатов.

Сначала голосование по кандидатурам на пост лидера партии проводят депутаты Палаты общин. Причем это - голосование с выбыванием, то есть в каждом туре отсеивается последний, пока не останется два кандидата.

Этот этап выборов может занять несколько дней.

Затем за двух вышедших в финал кандидатов должны голосовать уже все члены Консервативной партии. Голосование идет по почте и может занять около двух месяцев.

В 2016 году Андреа Ледсом, вышедшая в финал вместе с Терезой Мэй, сняла свою кандидатуру, и голосование по почте не понадобилось.

Во всяком случае, консерваторы хотят обязательно избрать нового лидера до ежегодной партийной конференции, которая пройдет в конце сентября - начале октября.

На главу британского правительства оказывалось все более сильное давление с требованиями ее отставки после того, как новые предложения Мэй по "брекситу", объявленные ею во вторник, вновь не получили поддержки в парламенте.

В среду подала в отставку лидер большинства в палате общин Андреа Ледсом, заявив, что больше не верит, что нынешнее правительство сможет довести до конца выход страны из Европейского союза.