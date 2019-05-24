Дочь Алсу Микелла Абрамова не стала участвовать во втором финале шоу "Голос. Дети"

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Дочь Алсу Микелла Абрамова отказалась от участия в спецвыпуске телешоу "Голос. Дети". Итоги предыдущего финала, где Микелла заняла первое место, были аннулированы из-за накрутки голосов в пользу 10-летней девочки.

Организаторы подчеркивали, что на повторный финал приглашены все девять финалистов, однако в итоге соревноваться за первое место будут лишь восемь человек.

"Это ее [Микеллы Абрамовой] решение и мы его уважаем. Она по-прежнему остается частью нашей семьи",- сказал ведущий шоу Дмитрий Нагиев.

Ранее певица Алсу, отвечая на вопрос, примет ли ее дочь участие в спецвыпуске проекта, заявила, что Микелла решит это самостоятельно.

Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг финала конкурса только два дня назад. В эфире радиостанции "Серебряный дождь" она заявила, что "ее дочь и другие участники проекта оказались втянуты в какие-то игры".

"Но я думаю, что все должно хорошо закончиться", - сказала она.

Как развивался скандал?

Финал конкурса "Голос. Дети" был показан Первым каналом 26 апреля. За первое место в нем боролись три суперфиналиста - Микелла Абрамова из команды Лободы, Валерий Кузаков из команды певицы Пелагеи и Ержан Максим из команды Валерия Меладзе.

Победителя выбирали с помощью СМС-голосования. По его итогам Абрамова набрала 56,5% голосов, Максим - 27,9%, а Кузаков - 15,6%. Победительнице вручили статуэтку, сертификат на запись первого сингла и банковскую карту с 1 млн рублей на счету.

Однако многие зрители проекта посчитали победу Абрамовой несправедливой и начали писать в соцсетях о своих подозрениях в подтасовке результатов голосования.

На следующий день Первый канал признал, что зрительское голосование действительно сопровождалось "некоторыми аномальностями" и пообещал перепроверить его итоги.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст отмечал, что разрыв между первым и вторым местом оказался наибольшим за всю историю проекта и составил более 80 тысяч голосов.

"Мы не можем позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей... И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией [правообладателем] Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем", - заявил Эрнст.

Image caption Участвовать в спецвыпуске позвали девятерых финалистов шестого сезона шоу

16 мая IT-компания Group-IB, которую Первый канал привлек к проверке голосования, опубликовала первые результаты расследования. Специалисты подтвердили, что в ходе голосования происходили массовые накрутки голосов в пользу участника под номером 07 (под ним выступала Микелла Абрамова).

Всего, по данным Group-IB, в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тысяч СМС-сообщений. Также компания обнаружила, что в одном из регионов для IVR-звонков (голосование звонком по телефону) были задействованы боты.

В тот же день Первый канал аннулировал итоги финала проекта и объявил, что 24 мая покажет спецвыпуск "Голос. Дети" с участием всех финалистов.