В центре Лиона сработало взрывное устройство, есть пострадавшие

Правообладатель иллюстрации Auvergne-Rhône-Alpes Prefecture Image caption Район, в котором прогремел взрыв, оцеплен.

Взрывное устройство сработало на улице Виктора Гюго в центре Лиона. Ранено восемь человек, сообщений о погибших не поступало.

Президент Франции Эммануэль Маркон назвал инцидент нападением.

По данным агентства AFP, бомба была оставлена на улице рядом с пекарней. В результате взрыва прохожие получили в основном ранения нижних конечностей. Врачи описывают травмы как не представляющие угрозы для жизни.

В настоящий момент район происшествия оцеплен полицией, на место прибыла бригада экспертов-взрывников.

Французские СМИ сообщают, что в связи со взрывом у полиции есть подозреваемый, ведется его розыск.

Улица Виктора Гюго проходит по историческому центру Лиона между реками Сона и Рона.

Что известно на настоящий момент

Взрывное устройство было начинено болтами и гайками и помещено в сумку. Оно сработало около 17:30 по местному времени.

По мнению мэра 2-го округа Лиона Дени Броликьера, устройство было предназначено для поражения людей.

Мэр также заявил, что имеются показания свидетелей, видевших, как упакованную в сумку бомбу оставил на улице мужчина, которого, вероятно, должны были заснять уличные камеры наблюдения.