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Президент США Дональд Трамп пошлет дополнительные полторы тысячи военных на Ближний Восток на фоне обострений отношений с Ираном. Ранее он говорил, что это не потребуется.

"Мы хотим защиты на Ближнем Востоке, - сказал Трамп журналистам перед отлетом в Японию. - Мы собираемся отправить туда относительно небольшое количество военных. Поедут очень талантливые люди. Около 1500 человек".

По словам президента, этот шаг направлен на защиту уже дислоцированных в регионе американских вооруженных сил.

"Развертывание дополнительных сил в зоне ответственности Центрального командования США - разумная защитная мера, она направлена на снижение вероятности боевых действий в будущем, - сказал исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шэнахан. - Я по-прежнему привержен тому, чтобы американские военные располагали ресурсами для защиты, которые им необходимы и которых они заслуживают".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption США, в том числе, усилят группировку на Ближнем Востоке истребителями

Как рассказал журналистам глава Пентагона, группировка, которую США направят на Ближний Восток, включает в себя разведывательный самолет, истребители, инженеров и дополнительный батальон зенитно-ракетной системы Patriot, способной сбивать баллистические и крылатые ракеты.

Представитель объединенного комитета начальников штабов ВС США вице-адмирал Майкл Гилдей сообщил, что из 1500 военнослужащих около 600 займутся обслуживанием комплекса Patriot. По его словам, в состав группировки войдут и беспилотники для отслеживания иранских крылатых ракет.

Где именно США разместят дополнительную группировку, неизвестно. "Они не будут размещены в Сирии или Ираке", - сказала журналистам помощник главы Пентагона Кэти Уилбаргер. Вместе с тем она отказалась уточнить, куда именно направят военнослужащих, напомнив, что у США есть несколько пунктов дислокации в регионе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Десантный корабль "Арлингтон" в Персидский залив уже отправился

Общая численность группировки американских войск на Ближнем Востоке - десятки тысяч человек. Они дислоцированы в том числе на базе флота в Бахрейне и на авиабазе в Катаре.

Точное число военных неизвестно: в 2017 году Пентагон перестал раскрывать количество военнослужащих, задействованных в операцияиях США в Афганистане, Ираке и Сирии. Тем не менее известно, что в Ираке дислоцировано около 5200 американских военных, а в Сирии - 2000.

Еще в среду СМИ сообщили, что Пентагон планирует отправить дополнительный контингент вооруженных сил США на Ближний Восток. Речь шла о группировке в 5-10 тыс человек. Усилить группировку США в регионе попросило Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM).

В его зоне ответственности 21 страна: кроме Ирана, это Афганистан, Ирак, Сирия, Йемен и ряд государств Средней Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, а также международные воды Красного моря, Персидского залива и западной части Индийского океана.

Правообладатель иллюстрации CATI CLADERA Image caption У берегов Ирана уже ведет боевое дежурство авианосец "Авраам Линкольн"

Изначально Пентагон угрожал отправить до 120 тыс. солдат в регион, если Иран нападет на американских военных или ускорит работу по созданию ядерного оружия.

США уже дислоцировали в Персидском заливе авианосец "Авраам Линкольн", десантный корабль "Арлингтон" и еще как минимум пять военных кораблей, а на американскую базу в Катаре прибыли бомбардировщики B-52. Кроме того, на случай возможного нападения со стороны Ирана США развернули у его границ систему Patriot.

Трамп еще накануне говорил, что "не думает, что понадобится" усиливать группировку армии США на Ближнем Востоке. Президент, напротив, стремился сокращать военное присутствие в регионе.

Правда, неделю назад Трамп пригрозил, что может уничтожить Иран. "Если Иран хочет воевать, то это будет его официальным концом. Никогда впредь не угрожайте Соединенным Штатам!" - написал он в "Твиттере".

Глава Пентагона спустя два дня заверил, что воевать с Ираном США не собираются: "Речь идет о защите наших интересов на Ближнем Востоке".

Что происходит между США и Ираном?

В 2018 году США по решению Трампа вышли из ядерной сделки с Ираном. Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении обязательств по договору. Трамп также утверждал, что условия этого соглашения недостаточны и не ограничивают ядерные амбиции Ирана.

По условиям сделки Иран должен был ограничить программу обогащения урана и допустить в страну международных наблюдателей в обмен на смягчение санкций США.

Трамп, разорвав договор, восстановил санкции. В апреле Вашгингтон ограничил поставки иранской нефти Китаю, Индии, Южной Корее, Японии и Турции, ранее санкционный режим предусматривал исключения для них.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В апреле иракский парламент объявил террористами американских военных, служащих в составе CENTCOM

США также объявили террористической организацией Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Они обвинили Иран в использовании КСИР для международной террористической кампании.

Тегеран в ответ объявил террористической организацией CENTCOM - военные, подчиненные этому командованию как раз и дислоцированы на Ближнем Востоке.

Иран, помимо прочего, угрожает перекрыть Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с океаном. Через этот пролив перевозится пятая часть всей потребляемой в мире нефти. Также Тегеран объявил, что перестанет выполнять часть обязательств по соглашению 2015 года, и пригрозил в течение 60 дней возобновить обогащение урана.

Кроме того, Иран, по некоторым данным, разместил боеголовки на своих военных кораблях в Персидском заливе и, как сначала объявили американские военные эксперты, а позже подвердили и в Пентагоне, повредил четыре танкера у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.

Чего хочет от Тегерана Вашингтон

Цель Трампа - заставить Иран подписать новую двустороннюю сделку, которая ограничит не только ядерную деятельность Тегерана, но и его ракетную программу, а также военные операции за рубежом. Трамп говорил, что к переговорам с Ираном готов, "если те позвонят".

"Нельзя угрожать иранцам и ожидать, что они пойдут на сотрудничество", - ответил на это глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. Ранее президент Ирана Хасан Роухани говорил, что не считает правильным начинать диалог в нынешних условиях.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент Ирана Хасан Роухани считает невозможным в нынешней ситуации вести переговоры с Вашингтоном

Помощник главы Пентагона Кэти Уилбаргер в пятницу подчеркнула, что политика США в отношении Ирана не поменяется. "Мы не ищем конфликтов с Ираном, - сказала она. - Мы не рассматриваем эти дополнительные силы как источник для враждебности, они оборонительные по своей сути".

Цель США, утверждает Уилбаргер, чтобы Иран вернулся за стол переговоров.

"Не думаю, что Иран сейчас хочет сражаться. И я, конечно, не думаю, что они хотят сражаться с нами, - сказал в пятницу Трамп. - Но у них не может быть ядерного оружия. И они это понимают".