Правообладатель иллюстрации AFP/ Project Possible Image caption За весенний сезон этого года в Гималаях погибли уже 20 альпинистов

Власти Непала продали в этом сезоне рекордное число лицензий на восхождение на самую высокую гору мира, что привело к толчее и многодневному ожиданию на критических для жизни высотах.

В очередях наверх и на спуск уже скончались 10 человек: четверо из Индии, двое ирландцев, альпинисты из самого Непала, Австрии и США.

В субботу через считанные минуты после покорения Эвереста умер 44-летний британец.

Всего в Гималаях в этом весеннем сезоне погибли уже 20 человек - это больше, чем за весь 2018 год.

За право попытаться взойти на Эверест (Джомолунгму) каждый альпинист платит 11 тыс. долларов США. Непал продал 381 лицензию на весну, и ожидается, что рекорд прошлого года - 807 человек - будет побит в 2019-м.

Однако погодные условия в этом году суровее обычного, и восхождения осложняются сильными ветрами.

Фотография длинной очереди на Эверест, сделанная бывшим спецназовцем и гвардейцем-гуркхой Нирмалом Пуржей, облетела соцсети и поразила многих комментаторов: большинство представляет себе самый высокий пик мира тихим, заснеженным и безлюдным.

Но по свидетельству шерп - профессиональных проводников из числа местных жителей, - такую картину можно наблюдать почти каждый год.

Аккаунт "Эверест сегодня", действующий в "Твиттере" и "Фейсбуке", показывает ситуацию на склоне в "зоне смерти" в ежедневном режиме.

Почему в этом сезоне так много смертей?

Не просто многочасовое, а иногда и многодневное восхождение к пику ослабляет организм.

В эту субботу 44-летний британец Робин Хейнс Фишер сумел дойти до вершины, но на пути обратно, спустившись на 150 метров, потерял сознание и скоропостижно скончался, сообщила компания Everrest Parivar Expedition, организующая восхождения. По пути к вершине плохо себя почувствовал его шерпа - он был экстренно эвакуирован в нижний лагерь.

За день до этого, в пятницу 24 мая, также на спуске с северной стороны умер в палатке на высоте 7000 м ирландский альпинист Кевин Хайнс. За предыдущую неделю мая на склонах скончались семь человек.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Вершина Эвереста возвышается над уровнем моря на 8848м

Прежде чем выйти на финальный отрезок на пути к вершине, альпинисты вынуждены провести в очереди на пронизывающем ветру от 20 минут до полутора часов.

Весений сезон, в который возможны восхождения на Эверест, как правило продолжается с марта по конец мая - в это время в высокогорье несколько теплее, видимость лучше, а вероятность дождя или снегопада ниже.

Однако в этом сезоне погодные условия оказались хуже, чем обычно, и у большого числа альпинистов оказалось значительно меньше времени для восхождения. Это вызвало длинные очереди и заторы на наиболее трудных для подъема участках маршрута, из-за чего люди подвергались воздействию смертельно опасных атмосферных условий дольше, чем планировали.

Эверест - не самая смертельная гора

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Хоть Джомолунгма и самая высокая гора в мире, смертность среди желающих ее покорить - далеко не самая большая

За всю историю современного альпинизма на Джомолунгме погибли 280 человек. Почти половина стали жертвами лавин, у каждого пятого причиной смерти было падение в пропасть, на острую гипоксию и другие проявления горной болезни приходится 16% смертей.

К ужасу новичков, из-за таяния ледников в последнее время тела даже давно погибших альпинистов начинают "выходить" на поверхность.

При этом Эверест, будучи самой высокой и самой желанной вершиной мира - далеко не самая смертоносная гора. Только 1-2% попыток восхождения на Эверест заканчиваются трагически.

Гораздо больше жертв собрал другой гималайский восьмитысячник - Аннапурна I. Она забирает жизнь почти каждого третьего смельчака, решившегося покорить ее.

"Горой смерти" также называют пик К2 на границе Китая и Пакистана, также известный под именем Чогори. Это вторая по высоте гора на Земле, она ниже Эвереста на 239 м.

Самая высокая вероятность гибели ждет альпинистов на третьей по высоте горе мира - Канченжанге Главной (или Ялунг-Канг). Начиная с 2010 года по статистике три из каждых четырех попыток покорения этой вершины закончились фатально.