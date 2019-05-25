Десятая смерть на Эвересте. Но очередь к самому высокому пику мира не убывает
Власти Непала продали в этом сезоне рекордное число лицензий на восхождение на самую высокую гору мира, что привело к толчее и многодневному ожиданию на критических для жизни высотах.
В очередях наверх и на спуск уже скончались 10 человек: четверо из Индии, двое ирландцев, альпинисты из самого Непала, Австрии и США.
В субботу через считанные минуты после покорения Эвереста умер 44-летний британец.
Всего в Гималаях в этом весеннем сезоне погибли уже 20 человек - это больше, чем за весь 2018 год.
За право попытаться взойти на Эверест (Джомолунгму) каждый альпинист платит 11 тыс. долларов США. Непал продал 381 лицензию на весну, и ожидается, что рекорд прошлого года - 807 человек - будет побит в 2019-м.
Однако погодные условия в этом году суровее обычного, и восхождения осложняются сильными ветрами.
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Фотография длинной очереди на Эверест, сделанная бывшим спецназовцем и гвардейцем-гуркхой Нирмалом Пуржей, облетела соцсети и поразила многих комментаторов: большинство представляет себе самый высокий пик мира тихим, заснеженным и безлюдным.
Но по свидетельству шерп - профессиональных проводников из числа местных жителей, - такую картину можно наблюдать почти каждый год.
Аккаунт "Эверест сегодня", действующий в "Твиттере" и "Фейсбуке", показывает ситуацию на склоне в "зоне смерти" в ежедневном режиме.
Почему в этом сезоне так много смертей?
Не просто многочасовое, а иногда и многодневное восхождение к пику ослабляет организм.
В эту субботу 44-летний британец Робин Хейнс Фишер сумел дойти до вершины, но на пути обратно, спустившись на 150 метров, потерял сознание и скоропостижно скончался, сообщила компания Everrest Parivar Expedition, организующая восхождения. По пути к вершине плохо себя почувствовал его шерпа - он был экстренно эвакуирован в нижний лагерь.
За день до этого, в пятницу 24 мая, также на спуске с северной стороны умер в палатке на высоте 7000 м ирландский альпинист Кевин Хайнс. За предыдущую неделю мая на склонах скончались семь человек.
Прежде чем выйти на финальный отрезок на пути к вершине, альпинисты вынуждены провести в очереди на пронизывающем ветру от 20 минут до полутора часов.
Весений сезон, в который возможны восхождения на Эверест, как правило продолжается с марта по конец мая - в это время в высокогорье несколько теплее, видимость лучше, а вероятность дождя или снегопада ниже.
Однако в этом сезоне погодные условия оказались хуже, чем обычно, и у большого числа альпинистов оказалось значительно меньше времени для восхождения. Это вызвало длинные очереди и заторы на наиболее трудных для подъема участках маршрута, из-за чего люди подвергались воздействию смертельно опасных атмосферных условий дольше, чем планировали.
Эверест - не самая смертельная гора
За всю историю современного альпинизма на Джомолунгме погибли 280 человек. Почти половина стали жертвами лавин, у каждого пятого причиной смерти было падение в пропасть, на острую гипоксию и другие проявления горной болезни приходится 16% смертей.
К ужасу новичков, из-за таяния ледников в последнее время тела даже давно погибших альпинистов начинают "выходить" на поверхность.
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При этом Эверест, будучи самой высокой и самой желанной вершиной мира - далеко не самая смертоносная гора. Только 1-2% попыток восхождения на Эверест заканчиваются трагически.
Гораздо больше жертв собрал другой гималайский восьмитысячник - Аннапурна I. Она забирает жизнь почти каждого третьего смельчака, решившегося покорить ее.
"Горой смерти" также называют пик К2 на границе Китая и Пакистана, также известный под именем Чогори. Это вторая по высоте гора на Земле, она ниже Эвереста на 239 м.
Самая высокая вероятность гибели ждет альпинистов на третьей по высоте горе мира - Канченжанге Главной (или Ялунг-Канг). Начиная с 2010 года по статистике три из каждых четырех попыток покорения этой вершины закончились фатально.