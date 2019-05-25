Объявлены победители 72-го Каннского кинофестиваля
Главный приз Каннского кинофестиваля - Золотая Пальмовая ветвь - достался фильму "Паразит" южнокорейского режиссера Пон Джун Хо. В этой трагикомедии рассказывается о бедной семье, которая в попытке изменить свое состояние устраивается на работу к богачам.
Британская актриса Эмили Бичем получила приз за лучшее исполнение женской роли в психологической драме "Крошка Джо".
Приз за лучшее исполнение мужской роли достался испанскому актеру Антонио Бандерасу в фильме Педро Альмодовара "Боль и слава".
Российская кинодрама о послевоенной адаптации "Дылда" 27-летнего режиссера Кантемира Балагова получила приз на Каннском кинофестивале. Россиянин стал обладателем награды за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд".
Специального упоминания жюри удостоилась франко-сенегальская режиссер Мати Диоп за фильм "Атлантик", посвященный судьбе мигрантов и оставляемых ими на родине женщин.
Диоп получила Гран-при, который обычно присуждается за выдающиеся достижения в кино. Впервые за 72 года истории Каннского кинофестиваля им награждена африканка.
"Я думаю, мы все влюбились в этот фильм. Он полон поэзии, драматизма и мистицизма. Он рассказывает о трагедии, с которой каждый из нас сталкивается ежедневно", — сказал один из членов жюри, французский режиссер Энки Билал о фильме "Атлантик" Мати Диоп (Гран-при).
За лучшую кинорежиссуру премию разделили братья Дарденн из Бельгии за фильм "Юный Ахмед", посвященный истории радикализации мусульманской молодежи.
Французская сценаристка Селин Скьамма получила приз за лучший сценарий фильма "Портрет женщины в огне".