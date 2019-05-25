Объявлены победители 72-го Каннского кинофестиваля

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Главный приз Каннского кинофестиваля - Золотая Пальмовая ветвь - достался фильму "Паразит" южнокорейского режиссера Пон Джун Хо. В этой трагикомедии рассказывается о бедной семье, которая в попытке изменить свое состояние устраивается на работу к богачам.

Британская актриса Эмили Бичем получила приз за лучшее исполнение женской роли в психологической драме "Крошка Джо".

Приз за лучшее исполнение мужской роли достался испанскому актеру Антонио Бандерасу в фильме Педро Альмодовара "Боль и слава".

Российская кинодрама о послевоенной адаптации "Дылда" 27-летнего режиссера Кантемира Балагова получила приз на Каннском кинофестивале. Россиянин стал обладателем награды за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мати Диоп принимает награду

Специального упоминания жюри удостоилась франко-сенегальская режиссер Мати Диоп за фильм "Атлантик", посвященный судьбе мигрантов и оставляемых ими на родине женщин.

Диоп получила Гран-при, который обычно присуждается за выдающиеся достижения в кино. Впервые за 72 года истории Каннского кинофестиваля им награждена африканка.

"Я думаю, мы все влюбились в этот фильм. Он полон поэзии, драматизма и мистицизма. Он рассказывает о трагедии, с которой каждый из нас сталкивается ежедневно", — сказал один из членов жюри, французский режиссер Энки Билал о фильме "Атлантик" Мати Диоп (Гран-при).

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Братья Дарденн из Бельгии сняли острую социальную драму о радикализации мусульманской молодежи на Западе

За лучшую кинорежиссуру премию разделили братья Дарденн из Бельгии за фильм "Юный Ахмед", посвященный истории радикализации мусульманской молодежи.

Французская сценаристка Селин Скьамма получила приз за лучший сценарий фильма "Портрет женщины в огне".