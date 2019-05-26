Image caption Гитанас Науседа лидирует на выборах президента Литвы

По предварительным данным, во втором туре президентских выборов в Литве лидирует независимый кандидат Гитанас Науседа с результатом в 69% голосов избирателей.

Науседа - экономист и ранее входил в правление Банка Литвы, в политику пришел из частного банковского сектора. Официально он не связан ни с одной партией и является сторонником либеральной модели экономики.

Его соперница во втором туре Ингрида Шимоните - экс-министр финансов, депутат Сейма, кандидат от консервативной партии "Союз отечества - Христианские демократы", значительно отстает от Науседы.

Партия "Союз отечества - Христианские демократы" в свое время косвенно поддерживала действующего президента Литвы Далю Грибаускайте. Последняя, в свою очередь, выступала критиком российской политики в украинском вопросе.

Явка во втором туре президентских выборов составила почти 51%, при том что за последние 15 лет она не поднималась выше 52%. Около 10% граждан с правом голоса проголосовали досрочно.

В первом туре, который прошел в Литве 12 мая, участвовали 57% граждан с правом голоса - самый высокий показатель за последние пятнадцать лет. Тогда Ингрида Шимоните набрала 31,3%, а Гитанас Науседа - 30,9%.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис в первом туре пришел третьим с 19,5% и не прошел во второй тур. Ранее Сквернялис обещал, что уйдет с поста главы правительства в случае провала на президентских выборах.

Партия Сквернялиса - Союз крестьян и зеленых - после первого тура выступила с призывом голосовать за Науседу.

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис был разочарован тем фактом, что Ингрида Шимоните не нашла времени для встречи с фракцией "крестьян", пишет литовский Delfi. Науседа такую встречу провел.

Ингриду Шимоните, в свою очередь, поддерживала ее партия - "Союз отечества - Христианские демократы".

Накануне выборов ни один из кандидатов - ни Науседа, ни Шимоните - не выразил желания встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Вопрос был поднят во время дебатов после визита в Москву президента Эстонии Керсти Кальюлайд. При этом в целом Науседа не против общения с Россией.

"Перед тем как говорить, мы должны декларировать принципы и не делать из них тряпку, в общении со странами, которые сегодня ведут себя агрессивно, где наблюдаются нарушения прав человека и которые не отвечают нашим представлениям о демократии. Но это наши соседи, если мы не отказываемся от наших принципов, можем пытаться говорить с ними, может, сначала начиная с низшего политического уровня, сначала говорить об экономическом и культурном сотрудничестве", - цитирует Науседу портал Delfi.

Шимоните была более категорична: "Сейчас ехать в Москву, сказать Путину об Украине и Грузии и получить прогнозируемый ответ, не вижу никакого смысла".