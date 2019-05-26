Правообладатель иллюстрации Aeksandr Demyanchuk\tass Image caption Игрок сборной России Никита Гусев во время серии буллитов

Матч за третье место на Чемпионате мира по хоккею завершился победой России. Россияне сыграли с чехами 2:2 в основное время, после чего выиграли по серии буллитов.

Россиянин Михаил Григоренко открыл счет на 14-й минуте, и вскоре команда Чехии в лице Михала Ржепика забила ответную шайбу в ворота соперника.

Затем на 19-й минуте Доминик Кубалик вывел чехов вперед (2:1). После 40 минут игры россиянин Артем Анисимов сравнял счет.

Итоговый счет после серии буллитов - 3:2 в пользу команды тренера Ильи Воробьева.

В субботу, 25 мая, Россия уступила Финляндии в полуфинале первенства, пропустив одну шайбу в свои ворота (1:0).

Матч за первое место между Финляндией и Канадой начнется 26 мая в 21:15 по московскому времени.