Хоккей: Россия победила Чехию на Чемпионате мира и заняла третье место
Матч за третье место на Чемпионате мира по хоккею завершился победой России. Россияне сыграли с чехами 2:2 в основное время, после чего выиграли по серии буллитов.
Россиянин Михаил Григоренко открыл счет на 14-й минуте, и вскоре команда Чехии в лице Михала Ржепика забила ответную шайбу в ворота соперника.
Затем на 19-й минуте Доминик Кубалик вывел чехов вперед (2:1). После 40 минут игры россиянин Артем Анисимов сравнял счет.
Итоговый счет после серии буллитов - 3:2 в пользу команды тренера Ильи Воробьева.
В субботу, 25 мая, Россия уступила Финляндии в полуфинале первенства, пропустив одну шайбу в свои ворота (1:0).
Матч за первое место между Финляндией и Канадой начнется 26 мая в 21:15 по московскому времени.