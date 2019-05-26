Хоккей: Россия победила Чехию на Чемпионате мира и заняла третье место

  • 26 мая 2019
Никита Гусев Правообладатель иллюстрации Aeksandr Demyanchuk\tass
Image caption Игрок сборной России Никита Гусев во время серии буллитов

Матч за третье место на Чемпионате мира по хоккею завершился победой России. Россияне сыграли с чехами 2:2 в основное время, после чего выиграли по серии буллитов.

Россиянин Михаил Григоренко открыл счет на 14-й минуте, и вскоре команда Чехии в лице Михала Ржепика забила ответную шайбу в ворота соперника.

Затем на 19-й минуте Доминик Кубалик вывел чехов вперед (2:1). После 40 минут игры россиянин Артем Анисимов сравнял счет.

Итоговый счет после серии буллитов - 3:2 в пользу команды тренера Ильи Воробьева.

В субботу, 25 мая, Россия уступила Финляндии в полуфинале первенства, пропустив одну шайбу в свои ворота (1:0).

Матч за первое место между Финляндией и Канадой начнется 26 мая в 21:15 по московскому времени.

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