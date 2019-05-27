Утренний дайджест. Все, что вам нужно знать 27 мая.

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Что происходило за ночь и выходные

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Удивленный мужчина в центре - это лидер новой британской Партии брексита Найджел Фарадж. Эта партия, созданная только 12 апреля, получила наибольшее число голосов на выборах в Европарламент в Британии.

Голоса она отобрала, в первую очередь, у правящей Консервативной партии - та показала свой худший результат на любых выборах с 1832 года, как заметила политический редактор Би-би-си Лора Кунсберг. Если бы это были выборы в британский парламент и проводились по более традиционной для страны мажоритарной системе, то тори не прошли бы в парламент вообще.

Но европейские выборы проводятся по пропорциональной системе, поэтому консерваторы все-таки заняли пятое место. По предварительным данным, у них будет в Европарламенте три депутата.

Главной оппозиционной партии - лейбористам - праздновать тоже нечего. Они тоже потеряли много голосов и займут, вероятно, третье место. От них ушли противники "брексита", недовольные невнятной позицией партии по этому вопросу.

Противники "брексита" переметнулись преимущественно к либерал-демократам, которые заняли второе место, и в меньшей степени - к "зеленым", занявшим четвертое место.

Поражение двух ведущих британских партий на этих выборах ожидалось. Теперь от лидера лейбористов Джереми Корбина (который в целом относится к ЕС скептически) товарищи по партии начнут требовать более решительно выступить против "брексита", например поддержать идею второго референдума.

В Консервативной партии лидера сейчас де-факто нет (формально им остается Тереза Мэй, но ей уже недолго осталось). Среди кандидатов на этот пост члены партии будут искать того, кто сможет составить конкуренцию Найджелу Фараджу. Наибольшие шансы, как пока представляется, - у знакомого многим Бориса Джонсона.

Но ведь Британия должна была уже выйти из Евросоюза? Почему эти выборы вообще состоялись? Хороший вопрос. Британия действительно должна была выйти из ЕС 29 марта. Но не сложилось: соглашение об условиях выхода парламент ратифицировать отказался (причем три раза с разгромным счетом), и премьер Тереза Мэй попросила ЕС об отсрочке. ЕС дал отсрочку до 31 октября, и одним из главных ее условий было проведение в стране выборов в Европарламент.

О том, что такое Европарламент, что он решает и кто в него избирается, мы подробно писали здесь.

Выборы в Европейский парламент проводились во всех 28 странах ЕС. Перед выборами ожидалось, что в него изберется большое количество правых популистов. Они действительно успешно выступили в некоторых странах, особенно в тех, где соответствующие партии уже находятся у власти - в Италии, Венгрии, Польше. Во Франции партия Марин Ле Пен под новым названием также заняла первое место, немного потеснив партию президента Эммануэля Макрона.

Но большинство в новом парламенте все равно останется за европейским мейнстримом, в нескольких странах ультраправые даже проиграли. Также обращают на себя внимание успехи "зеленых" - в Германии они заняли второе место, потеснив правящую партию ХДС/ХСС, во Франции - третье.

Президентские выборы в Литве

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Во втором туре президентских выборов в Литве уверенно победил независимый кандидат Гитанас Науседа.

Его соперница во втором туре Ингрида Шимоните - экс-министр финансов, депутат Сейма, кандидат от консервативной партии "Союз отечества - Христианские демократы", значительно отстает.

Накануне выборов ни один из кандидатов - ни Науседа, ни Шимоните - не выразил желания встретиться с президентом России Владимиром Путиным. При этом в целом Науседа не против общения с Россией.

Объявлены победители 72-го Каннского кинофестиваля

Главный приз Каннского кинофестиваля - Золотая пальмовая ветвь - достался фильму "Паразит" южнокорейского режиссера Пон Джун Хо. В этой трагикомедии рассказывается о бедной семье, которая в попытке изменить свое состояние устраивается на работу к богачам.

Российская кинодрама о послевоенной адаптации женщин "Дылда" 27-летнего режиссера Кантемира Балагова ранее также получила приз на Каннском кинофестивале. Россиянин стал обладателем награды в конкурсе авторского кино за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд".

Обо всех призерах фестиваля мы писали здесь.

Финляндия стала чемпионом мира по хоккею

Финны обыграли сборную Канады 3:1 в финале чемпионата мира по хоккею в Словакии.

Россияне проиграли в полуфинальном матче накануне, но сумели взять третье место в матче с чехами 2:2 в основное время, после чего выиграли по серии буллитов.

Международный трибунал по морскому праву вынес решение в пользу Украины в связи с задержанием украинских военных кораблей в Керченском проливе

Заседающий в Гамбурге Международный трибунал по морскому праву в субботу огласил свое решение по требованию Украины об освобождении трех украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Он обязал Россию немедленно освободить два украинских военных корабля, вспомогательное судно и 24 украинских моряков.

Россия отказалась принимать участие в заседаниях трибунала.

Решение суда было вынесено большинством в 19 голосов против одного. Особое мнение высказал российский судья Роман Колодкин, чьи возражения, перекликающиеся с официальной позицией Москвы, сводятся к тому, что юрисдикция трибунала не распространяется на данный случай.

Почитайте, когда будет время

Глубокий, подробный интерактивный лонгрид о том, что происходило в кабине эфиопского "боинга" 737 Max.

Что пишет британская пресса

Украинский олигарх Игорь Коломойский дал, как утверждается, эксклюзивное интервью Financial Times (пейволл).

Коломойский считает, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно последовать примеру Греции и отказаться от программы жесткой экономии, которую предлагает Международный валютный фонд, а также объявить дефолт по своему внешнему долгу.

Украина нуждается в займах от МВФ для выплат по уже имеющимся долговым обязательствам страны. Бизнесмен сказал, что Украине не нужно бояться объявить дефолт. "Сколько раз объявляла дефолт Аргентина? И что? Она реструктурировала долг. Все в порядке", - цитирует его издание.

По мнению Коломойского, США и ЕС должны списать долги Украины в качестве компенсации за ее страдания в борьбе с Россией. "Это ваша игра, ваша геополитика. Вам нет дела до Украины, вы хотите уязвить Россию, а Украина - лишь предлог", - цитирует олигарха газета.

Что важного ожидается сегодня

Австрийский парламент проголосует по вотуму недоверия канцлеру Себастьяну Курцу. Это произойдет после того, как правящая коалиция консервативной партии Курца и ультраправой Партии свободы развалилась из-за скандала, спровоцированного видео, на котором два министра от Партии свободы сулят всевозможные преференции девушке, выдававшей себя за родственницу влиятельного российского бизнесмена.

В субботу как раз объявился один из авторов этой провокации.

Курц добивается досрочных выборов, но сначала ему нужно пережить вотум недоверия, что далеко не гарантировано.

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Обзор подготовил Павел Феденко, bbcrussian.com