Чиновник набросился на репортера госканала. Его выгнали из "Единой России" и возбудили дело

Image caption Сюжет "Вести. Дежурная часть" о Ширинском районе Хакасии вышел 25 мая

В Хакасии возбудили уголовное дело против районного главы Сергея Зайцева, который ударил, повалил и вытолкал взашей репортера государственного телеканала Ивана Литомина. Чиновника исключили из партии "Единая Россия".

У главы Ширинского района в прошлом месяце были проблемы с законом, его осудили за халатность, но тут же амнистировали. Когда репортер программы "Вести. Дежурная часть" упомянул уголовное дело, нервы чиновника не выдержали.

"Когда тебя на работе называют вором и коррупционером - как вот? Я не знаю, я вышел из себя, если честно", - сказал Зайцев в интервью Русской службы Би-би-си.

"Ряженые какие-то"

По словам чиновника, пришедшие в его кабинет рано утром 22 мая люди не представились, журналистских удостоверений не показали.

"Я предложил им присесть, рассказать, кто они такие и что им нужно. Они отказались. И фактически микрофоном в лицо. Если честно, я и не подумал, что это "Вести". Подумал, ряженые какие-то, потому что такой наглости от журналистов никогда не было".

В "Единой России" извинились за поведение Зайцева.

"Какие бы сложные и неприятные вопросы ни задавали, любой член партии "Единая Россия", особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан отвечать на них. Мне стыдно за то, что позволил себе глава района Хакасии Сергей Зайцев. От лица всей партии "Единая Россия" я приношу извинения всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев", - прокомментировал депутат от "Единой России" и секретарь партийной Комиссии по этике Евгений Ревенко.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сказал, что хакасского чиновника решено исключить из партии: "Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы - тебе не место во власти".

Против Зайцева возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - шесть лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как считает следствие, 22 мая съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" пришла в администрацию Ширинского района Хакасии, чтобы взять интервью у Зайцева. Тот, как сообщает Следственный комитет, "будучи недовольным их действиями, направленными на получение информации, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль".

Следователи намерены в рамках дела проверить информацию о "коррупционной составляющей" в деятельности главы района.

Что произошло

25 мая на телеканале "Россия 24" вышел сюжет, в котором рассказывалось о жилье, которое власти Ширинского района Хакасии предоставили жителям, пострадавшим от лесных пожаров 2015 года.

Сюжет начинается с конфликта в рабочем кабинете Зайцева: чиновник встает из-за своего стола, отнимает микрофон у Литомина и пытается вытолкать его из помещения. Затем глава района поднимает журналиста и бросает его на пол.

Какие вопросы Литомин задавал Зайцеву, в сюжете не слышно. По словам репортера, съемочная группа хотела узнать, "почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях".

Зайцев же утверждает, что корреспондент не согласовал интервью, ворвался в его кабинет в нерабочее время и начал обзывать "вором и коррупционером".

"И сразу же задают провокационный вопрос: имея уголовное прошлое, как я занимаю столь высокую должность главы муниципального образования Ширинского района. Следующий вопрос: расскажите как вы построили себе дом, используя бюджетные средства, предназначенные для строительства очистных сооружений поселка Жемчужный. И сразу же третий вопрос: расскажите, по какой схеме вы передали своему адвокату земельный участок, на котором находится муниципальный полигон ТБО. И не стыдно ли за жителей Ширинского района, погорельцев, на которых были выделены федеральные бюджетные средства, которые я фактически ограбил или украл из-за их сегодняшнего состояния. Набор такой резко. Причем, прямо почти в меня. Я предложил им присесть, рассказать кто они такие и что им нужно. Они отказались", - сказал Зайцев в интервью Би-би-си.

После чего завязалась перепалка.

"Тогда они отошли от меня к шкафу, где у меня лежат рабочие документы, иконы православные стоят, и оттуда начали записывать репортаж на камеру и при этом начались оскорбления. Ну тут я уже не выдержал, подошел к шкафу, сзади его обнял [репортера] и начал подталкивать к двери на выход. Он рефлективно сопротивлялся и в какой-то момент, может быть ненамеренно, тем не менее, пнул меня пяткой в голень. Стало больно, я просто резко отпустил его, и он упал на пол", - рассказывает свою версию произошедшего Зайцев.

Чем известен Зайцев

Зайцев не в первый раз становится фигурантом уголовного дела. Месяц назад он был осужден на 4,5 года по статье "халатность, повлекшая смерть двух или более лиц" (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Суд установил, что Зайцев, а также глава районного сельсовета и бывший начальник пожарной охраны ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, из-за чего в пожарах в апреле 2015 года погибли 12 человек.

Вина Зайцева, в частности, заключалась в том, что он не организовал создание местной системы оповещения, направленной на защиту населения от чрезвычайных ситуаций.

Сразу после вынесения приговора Зайцева освободили от наказания по амнистии, объявленной в апреле 2015 года в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Сам Зайцев говорит, что обжаловал решение суда, а репортер "Вестей", по словам чиновника, уголовное дело с ним не обсуждал.

"Он меня обвинил в воровстве денег при строительстве жилья для погорельцев", - утверждает Зайцев.

Чем известен Литомин

Иван Литомин, как отмечает издание "Медиазона", известен как автор вышедшего в апреле на "России 24" скандального сюжета о гей-вечеринке в московском клубе, на которой был избит один из организаторов.

В сюжете, который назывался "Шабаш закончился трешем", Литомин называл вечеринку "нетрадиционной тусовкой" и "треш-ужином", а также манерно зачитывал свидетельства участника вечеринки, ставшего очевидцем избиения.

Статья о воспрепятствовании деятельности журналистов

Статья о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов (144 УК РФ), которая вменяется Зайцеву, применяется в России довольно редко.

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде России, в 2014-2018 годах по ней были осуждены 18 человек, в 2010-2013 - ни одного. Рекорд был поставлен в 2017 году - 9 осужденных.

Одним из самых резонансных дел по этой статье было дело о нападении на журналистов и правозащитников в Ингушетии в марте 2016 года.

В августе 2016 года по этой статье был осужден соратник Алексея Навального и бывший глава его предвыборного штаба Леонид Волков - он повредил микрофон корреспонденту Lifenews.