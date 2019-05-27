В Одессе произошел бунт в исправительной колонии. Есть пострадавшие

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В Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе произошел бунт. В колонии, по данным областной Нацполиции, забаррикадировались около 500 осужденных, на ее территории горит автомобиль. Четверо сотрудников колонии пострадали.

О беспорядках в одесской колонии утром 27 мая сообщил местный портал "Думская". По его данным, заключенные устроили бунт из-за плохих условий содержания и некачественного питания.

Портал также сообщил о массовом побеге из колонии, однако эти данные не подтвердились. По информации "Думской", в колонии забаррикадировались около 100 заключенных.

В полиции подтвердили факт беспорядков в колонии, уточнив, что в ней забаррикадировались около 500 человек.

"Правоохранители были туда [к колонии] вызваны по информации, которая поступила в дежурную часть, о якобы массовых беспорядках в колонии, где забаррикадировались около 500 осужденных, и горящем автомобиле на территории колонии. Это подтверждено", - сообщил РИА Новости советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

На данный момент с заключенными ведутся переговоры, "зачинщики беспорядков изолированы", говорится в сообщении управления Нацполиции по Одесской области.

"По предварительной информации, повреждения получили четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет", - говорится в сообщении.

Ранее Форостяк сообщил РИА Новости, что во время бунта в колонии пострадали два конвоира и один осужденный, но их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту происшествия полиция завела уголовное дело по статье 392 Уголовного кодекса Украины (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний).

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил в своем в "Фейсбуке", что заключенные "по указанию "воров в законе" попытались захватить административное здание и совершили поджог.

Сначала портал "Думская" сообщил, что горит здание колонии, но в полиции уточнили, что на территории учреждения горит автомобиль. Позже в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщили, что на территории колонии есть несколько очагов возгорания.

"Пожарные ликвидируют пожар с безопасного расстояния", - цитирует пресс-службу агентство УНН.

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в "Фейсбуке", что заключенные взяли в заложники шестерых сотрудников колонии.

"Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Они уже освобождены", - написала она.

По ее данным, из колонии вывезли пятерых нарушителей режима. "Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора", - говорится в сообщении.