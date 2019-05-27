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Строительные леса обрушились на строящемся автодроме "Игора Драйв" в Ленинградской области. Пострадали не менее семи человек, сообщает МЧС.

"В 12:25 поступил сигнал об обрушении строительных лесов. На данный момент имеется информация о семи пострадавших", - сообщили Русской службе Би-би-си в управлении МЧС по Ленинградской области. В региональном комитете по здравоохранению изданию 47news сообщили, что все пострадавшие - граждане Таджикистана.

Обследование обрушившихся конструкций продолжается, сообщает МЧС. Как сообщили Интерфаксу в правительстве Ленинградской области, в эвакуации задействован вертолет.

Автодром "Игора Драйв", рассчитанный на проведение гонок "Формула-1", строится вблизи горнолыжного курорта "Игора" в Приозерском районе Ленинградской области в 54 километрах к северу от Петербурга. Строительство началось в 2017 году, завершить его планировалось в 2019 году.

По данным 47news, проект реализует ООО "Игора Драйв", доли в котором принадлежат петербургским бизнесменам Владимиру Колбину и Владимиру Васильеву, а также компаниям, подконтрольным Юрию и Борису Ковальчукам и бизнесмену Михаилу Шеломову. "Ведомости" и "Дождь" называли Шеломова сыном двоюродной сестры президента России Владимира Путина.