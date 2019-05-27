Соратник историка Юрия Дмитриева осужден в Карелии по делу о педофилии

Правообладатель иллюстрации СЕРГЕЙ МАРКЕЛОВ, 7Х7 Image caption Сергей Колтырин - директор краеведческого музея и заместитель главы карельского "Мемориала"

В Карелии суд по обвинению в педофилии приговорил к девяти годам колонии директора краеведческого музея Медвежьегорска Сергея Колтырина. Он работал вместе с главой карельского "Мемориала" Юрием Дмитриевым, которого также обвиняют в педофилии.

Приговор Колтырину вынес Медвежьегорский районный суд. Колтырина признали виновным в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и в половом сношении с не достигшим 16-ти лет, следует из карточки дела на сайте суда. Вторым обвиняемым по делу проходил знакомый Колтырина Евгений Носов. Его суд приговорил к 11 годам колонии.

Колтырин стал фигурантом уголовного дела в прошлом октябре. По версии следствия, в сентябре 2018 года подозреваемые совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего.

Сергей Колтырин изучал захоронения репрессированных вместе с краеведом Юрием Дмитриевым, главой карельского отделения "Мемориала", которого обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью.

С 1991 года Колтырин возглавлял Медвежьегорский районный музей. Он участвовал в раскопках захоронений в урочище Сандармох. Краевед Юрий Дмитриев, исследовавший репрессии, обнаружил там захоронение 9000 человек, которых он считает жертвами сталинских репрессий.

Признал ли вину Колтырин, достоверно не известно. По данным Интерфакса, ссылающегося на источники, Колтырин вину признал. Местный портал "7x7" утверждает, что в ходе следствия и Колтырин, и Носов частично признали свою вину.

Дело Юрия Дмитриева

62-летний историк Юрий Дмитриев, возглавляющий отделение правозащитного общества "Мемориал" в Карелии, с 1990-х годов занимается исследованиями репрессий, в том числе поисками мест расстрелов и захоронений. Сандармох - самая крупная находка Дмитриева.

Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. По версии следствия, с 2008-го по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженной свою малолетнюю приемную дочь.

Историк свою вину не признает. Он объяснял, что фотоальбом был нужен для мониторинга физического состояния ребенка.

Его обвиняли по нескольким статьям: развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста; использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов; незаконный оборот оружия и его основных частей.

В апреле 2018 года суд первой инстанции оправдал Дмитриева по первым двум статьям и признал его виновным в незаконном хранении оружия. До этого экспертиза не нашла порнографии в снимках его приемной дочери.

Приговор не устроил ни обвинение, ни защиту. В июне 2018 года Верховный суд отменил его, а для историка избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

СКР возбудил против Дмитриева новое уголовное дело по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера. Сейчас историк находится под арестом.