Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру

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Канцлер Австрии Себастьян Курц и его правительство потеряли вотум доверия в парламенте. Это первое подобное поражение австрийского правительства с 1945 года.

Бывший член правящей коалиции Курца - крайне правая "Партия свободы" - также проголосовала за вотум недоверия.

Коалиционное правительство рухнуло после того, как в прессе и интернете появились видеозаписи лидера "Партии свободы", на которых он обсуждает возможность финансирования его партии со стороны неназванного, и, насколько известно, фиктивного российского олигарха, в обмен на государственные контракты.

Сейчас президент Австрии должен решить, кто станет новым канцлером во главе временного правительства, до досрочных выборов, которые, скорее всего, состоятся в сентябре.

Себастьяну Курцу всего 32 года, и он был самым молодым лидером страны в мире.

Что произошло в парламенте?

Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ) выдвинула сразу два вотума недоверия: один против Себастьяна Курца лично, а второй - против его правительства.

Для того, чтобы вотум недоверия состоялся, необходимо простое большинство голосов в парламенте. В нижней палате парламента 183 депутата. У социал-демократов - 52 мандата, у "Партии свободы" - 51. Вотум недоверия был ободрен.

Сам Курц говорит, что его подставили и избиратели выскажут свою точку зрения на выборах в сентябре.

С чего все началось?

На прошлой неделе в прессе появилась видеозапись встречи лидера крайне правой "Партии свободы" Хайнца-Кристиана Штрахе с женщиной, которая называла себя племянницей российского олигарха.

Публикация этой беседы, состоявшейся в 2017 году на Ибице, привела к развалу правящей коалиции в Австрии и политическому кризису. Штрахе, который из-за скандала был вынужден вывести свою партию из правительственной коалиции, заявил, что его подставили.

Источник видеозаписи немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel, которые первыми опубликовали ее 17 мая, не раскрывают.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Партия Курца получила хорошие результаты на выборах в Европейский парламент, но это ему не помогло

В субботу утром австрийские СМИ и немецкий таблоид Bild получили послание от юриста (Bild называет его имя - Рамин Мирфахрай), который утверждает, что это он организовал встречу высокопоставленного австрийского политика с девушкой, которая выдавала себя за "племянницу бизнесмена Игоря Макарова".

Мирфахрай объясняет, что разговор был подстроен в рамках "проекта в поддержку гражданского общества, в котором были использованы методы расследовательской журналистики". Кто стоит за этой идеей, венский юрист не уточнил.

В его письме говорится, что цели публикации разговора Штрахе с подставной "россиянкой" были юридические и "демократически-политические", а дальше скандал развивался по непредсказуемому сценарию, и вовлеченные в него политики сами решали, как реагировать на произошедшее.

"Алена Макарова" была подставной фигурой. У основателя российской газовой компании "Итера" Игоря Макарова вообще нет племянницы. Доказательств того, что в деле участвовал кто-либо из России, нет.

Почему запись вызвала политический кризис?

Штрахе не получил никаких денег и больше никогда не встречал "Алену". Тем не менее "Партия свободы" была вынуждена покинуть правительство.

Скандальными оказались откровенность, с которой заместитель главы правительства поддерживает предложение задавить оппозиционную прессу, и его готовность сотрудничать с "россиянами" и получать от них деньги.

На записи "Алена" предлагает Штрахе за русские деньги купить половину акций влиятельного австрийского таблоида Kronen Zeitung и заставить его поддерживать "Партию свободы".

В обмен Штрахе предлагает ей госзаказы, объясняя, что хочет выстроить такое же медиапространство, как в Венгрии. Там при премьер-министре Викторе Орбане крупнейшие оппозиционные СМИ были закрыты или куплены лояльными премьеру бизнесменами, после чего перестали критиковать правительство.

"Партия свободы" известна своей пророссийской позицией по многим вопросам. Она выступает против санкций в отношении Москвы, а в 2016 году подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с "Единой Россией".