Писательница в прямом эфире узнала, что вся ее книга основана на ошибке

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Американская феминистка и писательница Наоми Вульф, только что опубликовавшая книгу о том, как в викторианские времена преследовали геев, была вынуждена признать в прямом эфире, что центральная часть ее аргументации не соответствует действительности.

Ее последняя книга "Гонения: Секс, цензура и криминализация любви" вышла в печать в Британии на прошлой неделе.

В ней Вульф пишет, что в викторианскую эпоху геев попросту казнили. Она основывает свой аргумент на архивах центрального уголовного суда в Лондоне, известного как Old Bailey.

В архивах она обнаружила множество судебных дел, где был вынесен приговор "записанная смерть" (death recorded).

Наоми Вульф интерпретировала это словосочетание как приговор к смертной казни, приведенный в исполнение.

Но в прямом радиоэфире Би-би-си ведущий проинформировал ее, что в те времена эта фраза означала нечто совсем другое, а именно, что судья был уверен, что у осужденного было много шансов быть помилованным.

Наоми Вульф, как выяснилось, об этом не подозревала, считая, что так, как в современном языке слова "записанная смерть" означали бы, что смертный приговор был приведен в исполнение, то это значило бы то же самое на языке XIX века.

Ведущий Би-би-си затем поднял вопрос о судьбе одного из главных персонажей книги Вульф, подростка Томаса Сильвера, который, как пишет автор, был казнен за гомосексуальные отношения с мальчиком.

Сильвер отсидел два года, а затем был выпущен на поруки, но никогда не был казнен.

Затем ведущий Би-би-си отметил, что хотя в книге Наоми Вульф утверждается, что в викторианскую эпоху были казнены десятки геев, но на самом деле нет ни одного примера подобных казней.

Вульф ответила на это, что вопрос о юридических терминах XIX века следует изучить более внимательно.

Вульф стала известной еще в 1980-х годах, когда во время обучения в Оксфорде она написала книгу "Миф о красоте: Стереотипы против женщин". Ее следующая нашумевшая книга получила название "Вагина: Новая история женской сексуальности".