Соратника Навального обвинили в неуважении к власти за фразу о "сказочном Путине"

Правообладатель иллюстрации Evgeni Kurskov/TASS

На менеджера проектов ФБК Леонида Волкова составили протокол по новой статье о неуважении к власти, рассказал Би-би-си директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Это по меньшей мере третье административное дело за одну и ту же фразу, которая, как считают в полиции, оскорбляет президента России Владимира Путина.

Причиной для составления протокола стала фраза "Путин - сказочный ****", опубликованная в апреле в "Твиттере" Волкова. Публикация была посвящена административному делу за эту же фразу.

"Совершенно неожиданно сегодня к Леониду пришли сотрудники полиции, сотрудники Центра по противодействию экстремизму, которых мы давно знаем и которые обычно составляют административные протоколы, - рассказал Жданов Би-би-си. - Говорят: на вас протокол, поступил рапорт, есть материалы, есть лингвистическое исследование по факту оскорбления, по факту правонарушения по этой новой статье; подписывайте - и поедем в суд".

По словам Жданова, Волков в суд не поехал. "Говорить о юридических основаниях не приходится, просто поступила команда, что Леонида Волкова нужно привлечь", - говорит Жданов.

По его словам, на момент написания твита Волков был за рубежом, и речь в твите идет о Путине лично, а не как о представителе власти.

Media playback is unsupported on your device Автор "сказочного Путина": думаете, мы здесь нормально живем?

"Очевидно, цель в том, чтобы потом привлекать его за повторное совершение правонарушений, потому что мы не откажемся от возможности критиковать должностных лиц, в том числе Путина", - утверждает юрист.

В среду 22 мая Симоновский районный суд Москвы арестовал Волкова на 20 суток, признав виновным в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга, сообщил активист в своем "Твиттере". В отношении его также составили административный протокол по статье 20.2.8 КоАП (повторное нарушение правил организации митинга) за акцию против повышения пенсионного возраста, которая прошла в сентябре прошлого года.

Как уточнил сам Волков, его привлекли к ответственности за действия, повлекшие причинение вреда имуществу. В полиции посчитали, что из-за действий Волкова во время трансляции неизвестные лица поцарапали автомобиль.

Статья о неуважении

Закон об ответственности за оскорбление власти вступил в силу 29 марта.

Действие закона распространяется на информацию, которая в неприличной и оскорбительной форме выражает "явное неуважение" к обществу, государству, государственным символам (флаг, герб и гимн), конституции и органам власти.

Для граждан нарушение закона предусматривает штрафы и административный арест. За первое нарушение граждане заплатят от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, за второе - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а за третье и следующие нарушения - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Первым по этой статье был наказан житель Новгородской области Юрий Картыжев. 23 апреля его оштрафовали на 30 тыс. рублей за публикацию во "ВКонтакте" двух записей "Путин - сказочный ****".

В середине мая стало известно, что протокол об административном правонарушении завели на жителя Вологодской области Юрия Шадрина, который 3 мая разместил в соцсети "ВКонтакте" статус: "Путин **** не сказочный, а реальный".