Дерипаска, Австрия, сказочный Путин: главное утром 28 мая

Как в США решали ввести санкции против Дерипаски

Министерство финансов в рамках иска Олега Дерипаски, требующего снять с него персональные санкции, раскрыло источники информации, на основании которых его объявили олигархом. Среди этих источников фигурируют рейтинги Forbes и Bloomberg, статьи в английских газетах и даже один запрос в Google Maps на адрес в Лондоне, упомянутый в одной из этих статей.

Дерипаска с марта судится с минфином США, требуя снять с него санкции, введенные в прошлом году. Несколько его компаний из-под санкций вывели, после того как он значительно сократил принадлежащие ему доли в них.

Коллапс правительства в Австрии

К вечеру среды австрийский парламент проголосовал за вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству.

Такого не было за всю послевоенную историю Австрии. После того как правящая коалиция с ультраправой Партией свободы развалилась, Курц назначил на место ушедших министров технократов и надеялся остаться во главе кабинета до досрочных выборов, которые пройдут, по всей видимости, в сентябре.

Но вотум недоверия вынуждает его уйти в отставку немедленно. До выборов президент республики назначит временное правительство.

Правительство рухнуло из-за скандала, в котором оказались замешаны два министра из Партии свободы. 17 мая появилось видео, на котором они сулят всевозможные преференции девушке, выдававшей себя за племянницу влиятельного российского бизнесмена.

Кто все это подстроил и снял, - до сих пор загадка, хотя в субботу один из авторов провокации объявился.

Видео снималось на Ибице, что вернуло к жизни сахарный хит 90-х We're going to Ibiza от голландской группы Vengaboys.

Статью за неуважение к власти применили к соратнику Навального

На менеджера проектов ФБК Леонида Волкова составили протокол по новой статье о неуважении к власти.

Причиной для составления протокола стала фраза "Путин - сказочный ****", опубликованная в апреле в "Твиттере" Волкова. Публикация была посвящена административному делу за эту же фразу.

Волков - не первый, кого привлекли к ответственности за эту самую фразу. По другим эпизодам его также неоднократно арестовывали.

Если вы живете в России и боитесь ненароком оказаться оштрафованным за неуважение к власти, мы составили для вас краткий справочник.

Нападение с ножами на детей в Японии

Мужчина с ножами напал на группу школьников, ожидавших автобус в японском городе Кавасаки. Пострадали по меньшей мере 16 человек и как минимум одна девочка погибла.

Сам нападавший нанес себе удар в шею и вскоре умер. Его мотивы остаются неизвестными.

Уровень насильственной преступности в Японии - один из самых низких в мире, но подобные нападения в стране случались и раньше.

Посмотрите наш фильм о том, как активисты пытаются остановить строительство гигантской свалки в Шиесе в Архангельской области. Путин пообещал вмешаться, но местные жители ему не верят.

Текстовая версия этой истории тоже существует, она вышла у нас несколько дней назад.

В Брюсселе состоится саммит лидеров стран ЕС, на котором они обсудят итоги выборов в Европарламент и наметят кандидатуры будущих руководителей Евросоюза (у нынешнего руководства полномочия истекают 31 октября, этим отчасти объясняется текущая дата окончания членства Британии в ЕС).

