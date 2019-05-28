Дерипаска, Австрия, сказочный Путин: главное утром 28 мая
События последних часов
Как в США решали ввести санкции против Дерипаски
Министерство финансов в рамках иска Олега Дерипаски, требующего снять с него персональные санкции, раскрыло источники информации, на основании которых его объявили олигархом. Среди этих источников фигурируют рейтинги Forbes и Bloomberg, статьи в английских газетах и даже один запрос в Google Maps на адрес в Лондоне, упомянутый в одной из этих статей.
Дерипаска с марта судится с минфином США, требуя снять с него санкции, введенные в прошлом году. Несколько его компаний из-под санкций вывели, после того как он значительно сократил принадлежащие ему доли в них.
Коллапс правительства в Австрии
К вечеру среды австрийский парламент проголосовал за вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству.
Такого не было за всю послевоенную историю Австрии. После того как правящая коалиция с ультраправой Партией свободы развалилась, Курц назначил на место ушедших министров технократов и надеялся остаться во главе кабинета до досрочных выборов, которые пройдут, по всей видимости, в сентябре.
Но вотум недоверия вынуждает его уйти в отставку немедленно. До выборов президент республики назначит временное правительство.
Правительство рухнуло из-за скандала, в котором оказались замешаны два министра из Партии свободы. 17 мая появилось видео, на котором они сулят всевозможные преференции девушке, выдававшей себя за племянницу влиятельного российского бизнесмена.
Кто все это подстроил и снял, - до сих пор загадка, хотя в субботу один из авторов провокации объявился.
Видео снималось на Ибице, что вернуло к жизни сахарный хит 90-х We're going to Ibiza от голландской группы Vengaboys.
Статью за неуважение к власти применили к соратнику Навального
На менеджера проектов ФБК Леонида Волкова составили протокол по новой статье о неуважении к власти.
Причиной для составления протокола стала фраза "Путин - сказочный ****", опубликованная в апреле в "Твиттере" Волкова. Публикация была посвящена административному делу за эту же фразу.
Волков - не первый, кого привлекли к ответственности за эту самую фразу. По другим эпизодам его также неоднократно арестовывали.
Если вы живете в России и боитесь ненароком оказаться оштрафованным за неуважение к власти, мы составили для вас краткий справочник.
Нападение с ножами на детей в Японии
Мужчина с ножами напал на группу школьников, ожидавших автобус в японском городе Кавасаки. Пострадали по меньшей мере 16 человек и как минимум одна девочка погибла.
Сам нападавший нанес себе удар в шею и вскоре умер. Его мотивы остаются неизвестными.
Уровень насильственной преступности в Японии - один из самых низких в мире, но подобные нападения в стране случались и раньше.
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Если у вас есть 10 минут
Посмотрите наш фильм о том, как активисты пытаются остановить строительство гигантской свалки в Шиесе в Архангельской области. Путин пообещал вмешаться, но местные жители ему не верят.
Текстовая версия этой истории тоже существует, она вышла у нас несколько дней назад.
Если есть две минуты, посмотрите на американского байкера на "Урале":
Что важного ожидается сегодня
В Брюсселе состоится саммит лидеров стран ЕС, на котором они обсудят итоги выборов в Европарламент и наметят кандидатуры будущих руководителей Евросоюза (у нынешнего руководства полномочия истекают 31 октября, этим отчасти объясняется текущая дата окончания членства Британии в ЕС).
Обзор подготовил Павел Феденко, bbcrussian.com