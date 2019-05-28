Мужчина напал с ножом на детей в Японии. Полиция подтвердила гибель одной девочки

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На месте происшествия работают экстренные службы

В японском городе Кавасаки вооруженный ножами мужчина напал на группу школьников, ожидавших автобус.

В ходе нападения, как сообщается, два человека погибли, 16 человек получили ранения. Полиция сообщила о гибели одной девочки.

Подозреваемый, по сообщениям, нанес себе удар ножом в горло и затем скончался, уже находясь под арестом.

Мотив нападения неизвестен.

По информации японской телерадиокомпании Эн-эйч-кей, полиция обнаружила два ножа на месте происшествия.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Медики установили палатки, чтобы оказывать первую помощь пострадавшим

Представитель пожарной службы Кавасаки сообщил агентству Франс пресс, что сигнал о нападении на школьников поступил в 7:44 утра по местному времени.

"Я увидела мужчину у автобусной остановки, который истекал кровью, - рассказала очевидец в интервью Эн-эйч-кей. - Я видела также, что младшеклассники лежат на земле. Здесь тихий район. Очень страшно увидеть подобное".

Уровень преступности в Японии - один из самых низких в мире, но за последнее время выросло число нападений с применением холодного оружия.

В 2016 году в центре для людей с психическими заболеваниями бывший работник ударил ножом 19 человек. Как сообщается, он сказал, что хотел, чтобы люди с ограниченными возможностями исчезли.

В 2008 году мужчина въехал на фургоне в оживленный район в Токио, после чего начал наносить удары ножом проходим. Тогда погибли семь человек.