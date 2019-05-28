СМИ России: реестры недвижимости в России хотят закрыть

В обзоре российских СМИ 28 мая:

"Ведомости": тайны Росреестра

Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Поправки на этот счет, как рассказывает газета "Ведомости", планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях.

За передачу этих сведений, "в том числе за плату", а также за создание с этой целью специальных сайтов физическим и должностным лицам грозит штраф в размере 50 тыс. руб., индивидуальным предпринимателям - 100 тыс. руб., юридическим лицам - 400 тыс. руб. За повторное аналогичное нарушение штрафы возрастают многократно.

В сопроводительной документации говорится, что проект разработан в связи с жалобами граждан на создание сайтов, которые предоставляют информацию якобы из ЕГРН, но содержащую недостоверные сведения.

На инициативу минэкономразвития обратил внимание сотрудник основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. По его мнению, в случае принятия закона журналистам и расследователям будет запрещено публиковать любую информацию из Росреестра.

"Законопроект борется с людьми, которые поняли, что на Росреестре сложно заказывать выписки, и решили перепродавать их дороже, но удобнее, - объясняет правозащитник. - Но "бонусом" закон принимается для нас, ведь там четко написано, что передача и публикация этих сведений запрещены. ФБК публикует справки ЕГРН целиком, и формально это передача справок третьим лицам".

"Ведомости" отмечают, что это уже не первая попытка властей засекретить данные из публичных реестров, на данных из которых основаны многие расследования, включая и нашумевший фильм Навального 2017 года "Он вам не Димон" о недвижимости, которой якобы владеет через доверенных лиц премьер Дмитрий Медведев.

Законопроект входит в противоречие с законом об информации, считает заместитель гендиректора "Трансперенси интернешнл Россия" Илья Шуманов: "Положения закона четко регламентируют возможность обладателя информации свободно ее использовать, в том числе распространять по своему усмотрению".

Любое лицо, получившее информацию из государственной системы, вправе ее распространять, если она не является предметом государственной тайны, а в случае с ЕГРН такая тайна изначально отсутствует, подчеркивает эксперт и добавляет, что от новой санкции могут пострадать обычные граждане.

"Коммерсант": момент истины для украинцев

Комментарий обозревателя "Коммерсанта" Сергея Строканя посвящен предложению нового президента Украины Владимира Зеленского спросить у украинцев, хотят ли они нормализации отношений с Россией.

Все последние годы теперь уже бывший президент Петр Порошенко строил свою "анти-Россию", отмечает газета, однако его разгромное поражение на выборах стало индикатором того, что в украинском обществе возник сильный запрос на альтернативную политику.

Референдум должен стать моментом истины, считает издание.

Но, как это ни парадоксально, предложение, способное стать сильным козырем для сторонников наведения мостов, вызвало дружное неприятие, отмечает газета. В Киеве нового президента обвиняют в "безответственности и предательстве". А в Москве, где все эти годы звучали голоса про душою тянущийся к России "братский украинский народ", не прозвучало ни одного внятного голоса в поддержку украинского референдума.

Автор называет причины такой реакции. На Украине окажутся не у дел те, кто все эти годы вещал про то, что Россия - враждебное государство. Ведь, скорее всего, украинский народ выскажется против конфронтации.

"А в России примерно так же будут чувствовать себя те, кто по отношению к Украине давно исповедует тезис "Чем хуже, тем лучше", - пишет "Коммерсант". - Эти люди рассчитывают на то, что под грузом своих проблем Украина в итоге либо развалится, либо, как неверная жена или блудный сын, все равно приползет на коленях просить пощады".

"Ведомости": "Храмовая прогрессия"

Газета "Ведомости" разместила редакционный комментарий, посвященный развернувшейся в обществе дискуссии по поводу строительства православных храмов. Церковное строительство в России, по замечанию газеты, переживает бум - новые православные храмы строятся ударными темпами.

Но отношение к такому бурному строительству в обществе не всегда положительное: если в нулевые люди воспринимали строительство храмов спокойно, прокомментировал "Ведомостям" дьякон Андрей Кураев, то сейчас изрядная часть общества видит в этом вызов или угрозу. Отчасти это проецирование на церковь недовольства социальной политикой государства, с которой она часто солидаризируется.

Другая проблема, проявившаяся, например, в Екатеринбурге (а до того в Москве), - выбор для строительства места в сквере или парке: недовольными могут оказаться и те, кто в принципе не против появления новой церкви. Выбор места для храма часто диктуется теми же соображениями, что и в коммерческой недвижимости: место должно быть видное, в центре, с большим трафиком. В итоге на окраинах и в спальных районах, где церкви людям нужнее, их мало или нет вовсе, отмечает Кураев.

По словам председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, храмов в России мало, если исходить из соотношения численности населения и церквей: в Новосибирской епархии, например, на один православный храм приходится 25 тысяч человек. Но такие расчеты не учитывают количество собственно верующих, отмечают "Ведомости".

Социолог Яна Рощина на данных опросов Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения ВШЭ 2018 года подсчитала, что к православным себя относит почти 81% взрослых россиян, но нередко это декларация идентичности, а не веры. Несколько раз в месяц в церковь ходят лишь 6% населения и 43% верующих. А на пасхальную службу в 2019 году, по данным МВД, пришло 4,3 млн человек по всей стране - на 100 тысяч меньше, чем годом ранее.

"Резкий рост численности храмов рискует отстать от роста численности прихожан: недозаполненность храма тем очевиднее, чем он больше", - считает издание.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си.