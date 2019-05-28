Германия опубликовала доклад об авиакатастрофе, в которой погибла совладелица S7

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Немецкое Федеральное бюро расследований авиационных происшествий (BFU) опубликовало предварительный доклад об обстоятельствах авиакатастрофы, в которой погибла совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.

Крушение частного самолета EPIC LT произошло в аэропорту Франкфурт-Эгельсбах 31 марта. В катастрофе погибли глава совета директоров S7 Group Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.

В предварительном отчете, опубликованном BFU, говорится, что самолет во время захода на второй круг перешел в неуправляемый полет, после чего ударился о землю и загорелся. В документе приводятся данные радаров, показания свидетелей крушения и диспетчеров.

Правообладатель иллюстрации BFU Image caption rwy 08 - взлетно-посадочная полоса, на которую должен был сесть самолет Филевой; accident site - место крушения; Egelsbach TWR - башня КДП

По данным аудиозаписи переговоров, менее чем за минуту до крушения пилот не видел взлетно-посадочную полосу. Самолет в это время находился в километре от торца полосы, правее посадочного курса, о чем диспетчер предупредил пилота, дав ему разрешение на посадку.

Спустя 20 секунд, находясь в 300 метрах от торца ВПП, самолет начал выполнять левый поворот и пересек посадочный курс "на очень малой высоте" со скоростью 100 узлов (185 км в час), после чего пилот запросил у диспетчера разрешение уйти на второй круг. Диспетчер разрешил выполнить левый разворот.

Ещё через семь секунд, на удалении 600 метров от торца полосы, самолёт пропал с экрана радаров.

Три человека, которые находились в башне командно-диспетчерского пункта, наблюдали, как самолет приближался к взлетно-посадочной полосе по диагонали. Два свидетеля, находившиеся неподалеку от вышки, видели, как самолет совершал левосторонний разворот. По их словам, в момент разворота крен составлял 30-45 градусов.

Еще двое свидетелей, которые находились на борту другого самолета самолета, также приближавшегося к взлетно-посадочной полосе, рассказали, что во время разворота самолет вошел в пике и врезался в землю.

В распоряжении следствия также оказалась видеозапись, которую сделал человек, который гулял в лесу примерно в 330 метрах от места крушения. На ней слышен звук двигателей и видна тень самолета, летящего в западном направлении. Через восемь секунд слышен звук крушения.

Осмотр места падения показал, что самолет столкнулся с землей почти под прямым углом. Его обломки разбросало в радиусе 20 метров.

Метеусловия в момент посадки не были сложными, следует из документа BFU. Так, видимость составляла более 10 км, а скорость ветра - 10 узлов (около 5 метров в cекунду).

Ранее в BFU сообщали, что полное расследование катастрофы может занять около года, а предварительный отчет обещали обнародовать через восемь недель после происшествия.

Самолет Филевой вылетел во Франкфурт из французских Канн. СМИ сообщали, что предпринимательница и ее отец летели на лечение.

Наталия Филева была одной из богатейших женщин России. Журнал Forbes оценивал ее состояние в 600 млн долларов.