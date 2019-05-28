Армия Сербии приведена в боеготовность из-за арестов в Косове

Правообладатель иллюстрации Fonet Image caption Баррикада, возведенная жителями Зубина Потока на пути полицейских

Масштабная полицейская операция в северной части Косова, где живут преимущественно сербы, привела к аресту более 20 человек и стала причиной экстренного обращения президента соседней Сербии Александра Вучича к депутатам Скупщины.

Косовский спецназ провел рейды во вторник рано утром. Арестованы десятки человек, в основном офицеры полиции и таможенники - как заявляет правительство Косова, все они замешаны в контрабанде оружия и коррупции.

Президент Сербии расценил это как атаку на сербов и заявил, что Белград не допустит сербских погромов в Косове. "Наша армия при любой серьезной угрозе порядку в Северном Косове и Метохии будет защищать наших людей", - заявил Александр Вучич в парламенте.

"Мы не допустим новой операции "Буря", и хочу сказать вам, что все подразделения полиции, специальных сил и спецназа находятся в полной боевой готовности", - сказал сербский президент, ссылаясь на военную операцию против сербских сил, проведенную хорватами в 1995 году во время Балканской войны.

Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай написал в своем "Твиттере", что в северных муниципалитетах Косова проводится операция против контрабандистов и организованной преступности.

Он добавил, что арестам подверглись также таможенники и сотрудники полиции, и призвал граждан сохранять спокойствие.

В Приштине президент Косова Хашим Тачи провел совещание с силовиками. В руководстве KFOR - международных миротворческих сил в Косове под руководством НАТО - подтвердили, что полицейская операция нацелена против организованной преступности и что она проводится по всей территории Косова.

Арест россиянина

Отвечая на обвинения Белграда в целенаправленной операции против этнических сербов, косовская сторона подчеркнула, что среди арестованных есть также албанцы и боснийцы, а целью правительства является борьба с организованной преступностью.

Среди задержанных в ходе полицейской операции также гражданин России - сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косове Михаил Краснощеков, заявил Вучич.

Россиянин был доставлен в больницу с телесными повреждениями, сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на миссию ООН.

Правообладатель иллюстрации Fonet Image caption Президент Сербии Вучич утверждает, что арестованы 22 этнических серба. В Приштине говорят, что среди арестованных есть также албанцы.

По сообщениям, Краснощеков был избит во время задержания. Косовский лидер Хашим Тачи объяснил это тем, что российский сотрудник миссии ООН пытался помешать полицейской операции. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала арест Краснощекова неправомерным, поскольку россиянин обладает дипломатическим иммунитетом ООН.

Мария Захарова потребовала от Миссии ООН в Косово предпринять максимальные усилия с целью незамедлительного освобождения Краснощекова.

Баррикады и сирены

Антикоррупционный рейд начался утром около половины восьмого с сигнала полицейских сирен, передает Сербская служба Би-би-си.

"Это уже известный сценарий, очень неприятный для жителей, - рассказала местный журналист, редактор сайта Kosev Татьяна Лазаревич . - Дети шли в школу, а сирены все выли, почти полтора часа. Впечатление было ужасное. Все поняли, что это сигнал к арестам".

Очевидцы видели, как группа полицейских ведет мужчину и женщину, также в форме.

В городке Зубин Поток жители возвели баррикады на пути полицейских броневиков, начали жечь шины и бросаться в спецназовцев камнями. Полиция применила против них резиновые пули и также, как сообщили Би-би-си очевидцы, взрывпакеты. Пострадавшие есть с обеих сторон.

Правообладатель иллюстрации Коссев Image caption На улицах Косовской Митровицы, где проживают преимущественно сербы, начали собираться люди

Один косовский полицейский получил огнестрельное ранение, заявил агентству Бета пресс-секретарь полиции.

Баррикады также возведены в столице северного Косова Митровице, рассказала Сербской службе Би-би-си Татьяна Лазаревич.

Буквально накануне, 27 мая, президент Сербии Александ Вучич заявил в Скупщине, что косовские сербы находятся в опасности. "Если не будет компромисса, албанцы нападут на сербов в Косове", - говорил Вучич, выступая в парламенте в понедельник.