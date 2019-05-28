Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Курц стал самым молодым канцлером в истории Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил в отставку правительство страны во главе с Себастьяном Курцем. В понедельник парламент вынес вотум недоверия кабинету Курца.

Это стало первым поражением австрийского правительства за все послевоенные годы. 32-летний Курц провел на своем посту всего 525 дней, став самым краткосрочным главой правительства Австрии.

Президент поручил министру финансов Хартвигу Легеру выполнять обязанности канцлера Австрии до назначения временного главы правительства, который останется на посту до досрочных парламентских выборов в сентябре.

Ожидается, что временный глава правительства будет назначен в течение недели. Члены правительства продолжат исполнять обязанности до назначения временного кабинета.

Коалиционное правительство рухнуло после того, как в прессе и интернете появились видеозаписи лидера "Партии свободы", на которых он обсуждает возможность финансирования его партии со стороны неназванного, и, насколько известно, фиктивного российского олигарха, в обмен на государственные контракты.

С чего все началось?

На прошлой неделе в прессе появилась видеозапись встречи лидера крайне правой "Партии свободы" Хайнца-Кристиана Штрахе с женщиной, которая называла себя племянницей российского олигарха.

Публикация этой беседы, состоявшейся в 2017 году на Ибице, привела к развалу правящей коалиции в Австрии и политическому кризису. Штрахе, который из-за скандала был вынужден вывести свою партию из правительственной коалиции, заявил, что его подставили.

Источник видеозаписи немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel, которые первыми опубликовали ее 17 мая, не раскрывают.

В субботу утром австрийские СМИ и немецкий таблоид Bild получили послание от юриста (Bild называет его имя - Рамин Мирфахрай), который утверждает, что это он организовал встречу высокопоставленного австрийского политика с девушкой, которая выдавала себя за "племянницу бизнесмена Игоря Макарова".

Мирфахрай объясняет, что разговор был подстроен в рамках "проекта в поддержку гражданского общества, в котором были использованы методы расследовательской журналистики". Кто стоит за этой идеей, венский юрист не уточнил.

В его письме говорится, что цели публикации разговора Штрахе с подставной "россиянкой" были юридические и "демократически-политические", а дальше скандал развивался по непредсказуемому сценарию, и вовлеченные в него политики сами решали, как реагировать на произошедшее.

"Алена Макарова" была подставной фигурой. У основателя российской газовой компании "Итера" Игоря Макарова вообще нет племянницы. Доказательств того, что в деле участвовал кто-либо из России, нет.

Почему запись вызвала политический кризис?

Штрахе не получил никаких денег и больше никогда не встречал "Алену". Тем не менее "Партия свободы" была вынуждена покинуть правительство.

Скандальными оказались откровенность, с которой заместитель главы правительства поддерживает предложение задавить оппозиционную прессу, и его готовность сотрудничать с "россиянами" и получать от них деньги.

На записи "Алена" предлагает Штрахе за русские деньги купить половину акций влиятельного австрийского таблоида Kronen Zeitung и заставить его поддерживать "Партию свободы".

В обмен Штрахе предлагает ей госзаказы, объясняя, что хочет выстроить такое же медиапространство, как в Венгрии. Там при премьер-министре Викторе Орбане крупнейшие оппозиционные СМИ были закрыты или куплены лояльными премьеру бизнесменами, после чего перестали критиковать правительство.

"Партия свободы" известна своей пророссийской позицией по многим вопросам. Она выступает против санкций в отношении Москвы, а в 2016 году подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с "Единой Россией".