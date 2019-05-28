Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о восстановлении в украинском гражданстве Михаила Саакашвили. Предыдущий президент страны Петр Порошенко сначала предоставил Саакашвили гражданство, а затем отобрал его.

"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года №196 изменения, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины", - говорится в тексте указа Зеленского, опубликованном на официальном сайте главы государства.

"Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!" - отреагировал в "Фейсбуке" и по-украински, и по-русски Саакашвили. Изданию РБК он сообщил, что вернется на Украину в среду.

"Я возвращаюсь завтра. Я соскучился по Украине и по Киеву и лечу в Киев", - сообщил политик.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года. Тогда же он был назначен губернатором Одесской области. Находясь на этой должности, Саакашвили конфликтовал с украинскими властями и в 2016 году ушел в отставку. В июле 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. Саакашвили в тот момент находился в США.

Сам Саакашвили, критиковавший киевские власти, называл причиной своего изгнания уход в оппозицию и подготовку акций протеста. Он обвинил Порошенко в откате от демократии и стремлении узурпировать власть. Миграционная служба называла причиной лишения Саакашвили гражданства обман и подлог при его получении.

Гражданства Грузии, где на бывшего президента Саакашвили заведено сразу несколько уголовных дел, Саакашвили лишился в конце декабря 2015 года. Власти мотивировали это решение появлением у бывшего президента гражданства Украины.

Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года. Впоследствии Саакашвили несколько раз пытался вернуться на Украину.

В сентябре 2017 года он пересек в окружении сторонников польско-украинскую границу. После этого суд в Львовской области признал его виновным в незаконном пересечении украинской границы.

В феврале 2018 года Саакашвили задержали в Киеве рядом с офисом его партии "Рух новых сил", после чего политика выслали в Польшу самолетом.

Совет от Путина

Вскоре после победы на президентских выборах Владимир Зеленский пообещал предоставлять гражданство некоторым россиянам. "Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу", - писал в "Фейсбуке" Зеленский.

Вскоре после этого президент России Владимир Путин прокомментировал заявление Зеленского, посоветовав тому вернуть украинский паспорт Михаилу Саакашвили.

"Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича", - сказал Путин.

Саакашвили тоже прокомментировал высказывания Путина в "Фейсбуке". "Кто советует будущему Президенту Украины вернуть мне гражданство? Путин? Это тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины (что Порошенко и сделал через месяц), - написал Саакашвили. - Теперь это не ваше дело! Мы с украинцами разберемся сами".

Саакашвили сейчас, по его словам, проживает в Европе.

На прошлой неделе его адвокат Руслан Чернолуцкий опубликовал обращение Саакашвили к Зеленскому с просьбой вернуть ему гражданство. "Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства", - говорилось в обращении Саакашвили.

Еще до победы на президентских выборах Владимир Зеленский одобрительно высказывался о Саакашвили.

На вопрос журналистов о том, планирует ли он сотрудничать с бывшим президентом Грузии в случае победы, Зеленский ответил, что он "защищает демократию в Европе и имеет хороший опыт борьбы с коррупцией".