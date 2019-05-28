Сооснователя "Диссернета" выставили из аттестационной комиссии. Почему это важно?

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metsel/TASS Image caption Гельфанд состоял в ВАК с 2016 года

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обновил на две трети состав Высшей аттестационной комиссии при российском министерстве образования и науки - контролирующего органа, в ведении которого лежит проверка диссертационных советов и присуждение степеней. Из него был исключен сооснователь сообщества "Диссернет", занимающегося поиском плагиата в диссертациях, Михаил Гельфанд.

Сам Гельфанд связывает свое исключение из комиссии с позицией ее главы, ректора Российского университета дружбы народов Владимира Филиппова. По мнению Гельфанда, Филиппов "боится его".

"Это связано с тем, что я довольно много крови попортил разным людям, будучи членом президиума ВАК", - прокомментировал ученый.

В последние годы ВАК оказалась ввязанной в несколько скандалов с плагиатом в диссертациях чиновников.

Чем занимается "Диссернет"

Сетевое сообщество "Диссернет" с 2013 года занимается перепроверкой успешно защищенных диссертаций или экспертизой работ "политических и общественных деятелей, попытавшихся улучшить свою репутацию и приобрести дополнительное уважение сограждан путем защиты диссертаций и получения официальных дипломов о кандидатских и докторских степенях".

За эти годы сообщество опубликовало десятки экспертиз кандидатских и докторских диссертаций. В некоторых случаях активистам удавалось добиться того, чтобы авторов недобросовестно написанных трудов лишали ученых степеней.

Среди тех, чьими научными трудами интересовался "Диссернет", были губернаторы, депутаты, сенаторы, министры и их заместители.

Одним из самых громких научных скандалов с участием "Диссернета" стала попытка лишить докторской степени министра культуры Владимира Мединского в 2016 году. Активисты "Диссернета" изучили диссертацию чиновника "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" и обвинили его в ненаучном подходе и политической ангажированности.

Экспертный совет ВАК по истории признал работу "ненаучной" и рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Но президиум ВАК и Минобрнауки не поддержали эту позицию и не стали лишать чиновника степени.

Между экспертным советом ВАК и президиумом разгорелся конфликт. Академики обвинили руководство Высшей аттестационной комиссии (ВАК) во вмешательстве в профессиональную экспертизу диссертации Мединского и дискредитации всей системы научной аттестации в России.

Ученые предложили тогда реформировать ВАК и передать контроль над Высшей аттестационной комиссией Российской академии наук, а также передать присуждение ученых степеней самим вузам, как это уже было сделано с МГУ и СПбГУ.

За два года до этого активисты проекта обвинили в плагиате еще одного министра - Николая Никифорова, возглавлявшего в то время минкомсвязи. Однако тогда научное сообщество также встало на сторону чиновника, который сохранил кандидатскую степень.

Есть и те, кого ВАК лишила степени после жалоб "Диссернета". В их числе экс-депутат Госдумы Алексей Казаков. "Диссернет" утверждал, что чиновник заимствовал часть материала своей кандидатской диссертации из статей Сергея Мелькова и своего научного руководителя Андрея Кошкина. В 2017 году ВАК лишил Казакова научной степени.

Еще одним чиновником, лишенным степени после жалоб "Диссернета", стал депутат Госдумы VI созыва Ришат Абубакиров. Активисты утверждали, что его докторская диссертация представляет собой практически 100-процентный плагиат, и ВАК с этим согласилась. В 2015 году Абубакиров стал первым действующим депутатом Госдумы, лишенным научной степени.

Кто такой Михаил Гельфанд

Михаил Гельфанд - доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук, заместитель директор Института проблем передачи информации имени Харкевича (ИППИ). Он был одним из основателей "Диссернета".

В 2012 году Гельфанд избирался в Координационный совет российской оппозиции, в 2014 подписывал заявление против российского военного присутствия на востоке Украины.

В 2016 году он был включен в состав ВАК. Гельфанд наряду с двумя другими сооснователями "Диссернета" Андреем Заякиным и Андреем Ростовцевым с 2018 года входит в комиссию Российской академии наук по противодействию фальсификации научных исследований.

Сам Михаил Гельфанд в разговоре с Би-би-си объяснил свое исключение из комиссии тем, что председатель ВАК Владимир Филиппов - "трус" и боится его, так как у него "нет доводов, чтобы возражать моим утверждениям". Каким именно утверждениям, Гельфанд не уточнил.

"Это связано с тем, что я довольно много крови попортил разным людям, будучи членом президиума ВАК, и, по-видимому, Владимир Михайлович Филиппов решил, что пора от меня избавиться", - добавил Гельфанд в эфире "Эха Москвы".

Что такое ВАК

ВАК контролирует все диссертационные советы в России и выполняет функции центрального органа в области присуждения ученых степеней и званий.

Именно ВАК выдает дипломы кандидата и доктора наук, аттестаты доцента и профессора и контролирует работу советов по защите диссертаций и разрабатывает нормативную базу в области присвоения ученых степеней и званий.

Состав комиссии утверждается правительством по рекомендации министра образования и науки. По ее правилам, члены комиссии не могут исполнять свои обязанности более двух сроков подряд, а ее состав через три года работы непременно обновляется на 50%.

Председатель Высшей аттестационной комиссии с 2013 года - ректор Российского университета дружбы народов, бывший министр образования Россия Владимир Филиппов. Он не ответил на звонки Би-би-си.

Как говорил Филиппов в недавнем интервью, "ВАК формируется на протяжении уже многих десятилетий на принципах гласности, с учетом мнений научных сообществ, но и высокой ответственности".

В новый состав ВАК вошли 139 человек, из них 94 человека (68%) в комиссию ранее не входили, пишет РБК.

Что говорят в "Диссернете" об исключении Гельфанда

По словам другого сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина, нынешний состав ВАК в значительной мере нелегитимен, так как члены ВАК не могут занимать свои должности более двух сроков подряд. Не только Филиппов, но и более 30 человек из предыдущих составов должны были покинуть свои должности, утверждает Заякин.

"Это сделали лишь некоторые. Поэтому любые решения, принятые под председательством Филиппова, или с критическим перевесом голосов нелигитимных членов ВАК, будут оспорены, вплоть до Верховного суда", - сказал ученый. По его мнению, "недалек тот день, когда все решения ВАК, принятые в этом составе, будут признаны ничтожными" по этой причине.