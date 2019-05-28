Мужчина пытался ввезти в Канаду тысячи пиявок из России

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library

В Канаде мужчина был оштрафован на 15 тысяч канадских долларов (11 тысяч долларов США, около 710 тысяч рублей) за то, что тот попытался привезти в страну несколько тысяч пиявок из России в своей ручной клади.

Ипполит Бодунов был задержан в международном аэропорту Торонто имени Пирсона в октябре 2018 года. Он пытался провезти в Канаду 4788 живых пиявок.

Пиявки, как выяснилось, были где-то пойманы. Международная торговля и транспортировка двух видов пиявок строго регулируется, потому что они находятся под угрозой исчезновения.

В России и многих других странах пиявки применяются в медицинских целях.

Пиявки были обнаружены в багаже Бодунова пограничной собакой в аэропорту.

Исчезающие черви

В заявлении министерства окружающей среды Канады говорится, что обнаруженные пиявки были отправлены на тестирование, чтобы выяснить, разрешен ли их ввоз в страну.

Выяснилось, что это так называемые медицинские пиявки (Hirudo verbana), торговля которыми строго регулируется.

"Торговля этим видом пиявок контролируется, так как в окружающей среде их становится все меньше из-за деятельности людей", - говорится в заявлении министерства.

Все протестированные пиявки были пойманы на воле.

В интервью канадскому телеканалу Си-би-си Себастьян Квист из Королевского музея Онтарио в Торонто сказал, что был приятно удивлен, что все пиявки выжили в полете.

Ипполиту Бодунову, который, насколько известно, оказался первым человеком за всю историю Канады, пойманным в попытке провезти в страну пиявок, было предъявлено обвинение в незаконном импорте животных, защищенных законом.

Эти кольчатые черви, пьющие кровь животных и людей, находятся под защитой закона с 1823 года.

Около 240 обнаруженных в торонтском аэропорту пиявок были отправлены в музей естествознания в Нью-Йорке, где, после тестирования содержания их желудков, было определено, что они были пойманы на воле, а не были выращены на биофабрике.

Пиявок используют в якобы медицинских целях с древнейших времен с целью снизить кровяное давление и облегчить боль при артрите.

По словам Квиста, известно лишь, что пиявки помогают заживанию вновь пришитых отрубленных пальцев, и, может быть, способны предотвратить инсульт.

По его словам, цена медицинских пиявок достигает от 8 до 20 долларов за каждую.

Ипполит Бодунов признал себя виновным 24 мая.