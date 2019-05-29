Huawei потребовала рассмотреть свой иск к США в упрощенном порядке

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Huawei попросила американский суд рассмотреть в упрощенном порядке иск, поданный компанией к правительству США в марте этого года. Тогда Huawei потребовала признать неконституционным положение закона, запрещающего госорганам покупать продукцию китайской корпорации.

Раздел 889 закона о государственной обороне США (NDAA-2019), принятого в 2018 году, наложил запрет на использование оборудования Huawei для федеральных агентств и их подрядчиков по соображениям национальной безопасности. Власти США объяснили это возможными связями компании с китайским правительством. Huawei подобные связи неоднократно отрицала.

Главный юрисконсульт китайской компании Сун Люпин в колонке, опубликованной в понедельник в Wall Street Journal, писал, что закон не оставляет Huawei возможности предоставить доказательства в свою защиту и нарушает положения конституции США о том, что законодательство не должно применяться вместо суда.

Окружной суд Восточного округа Техаса назначил рассмотрение иска Huawei на 19 сентября. Компания подала ходатайство об упрощенном рассмотрении заявления на фоне ужесточения санкций со стороны США.

16 мая 2019 года министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским компаниям сотрудничать с ней без лицензии. Вслед за этим компания Google заявила, что смартфоны китайского производителя будут отключены от обновлений операционной системы Android и некоторых приложений.

Из-за ограничительных мер, введенных США, о приостановке сотрудничества с Huawei объявил еще ряд компаний, в том числе японский производитель электроники Panasonic и британский разработчик микрочипов ARM.

По утверждению экономистов, то же самое будут вынуждены сделать и другие компании, что станет ударом по американскому технологическому сектору и изменит устоявшиеся мировые цепочки поставок оборудования.

Кроме того, новый виток противостояния между США и Китаем может привести к потерям для всего мирового технологического сектора и замедлит развитие систем связи 5G, считают специалисты.

На пресс-конференции в среду Сун Люпин заявил, что включение Huawei в "черный список" в США будет иметь далеко идущие последствия. "Это решение угрожает нанести ущерб нашим клиентам в более чем 170 странах, включая более 3 млрд потребителей, которые используют продукты и услуги Huawei по всему миру", - заявил он.

Смартфоны Huawei (под одноименным брендом и брендом Honor) занимают второе после Samsung место в мире по числу проданных устройств, а в России - первое.

20 мая администрация США согласилась дать Huawei три месяца на закупку технологий и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов, а минторг США выдал компании временную лицензию. Через 90 дней ведомство может ее продлить, а может и отказаться это сделать.

Указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE, президент США Дональд Трамп подписал в августе прошлого года.

Это произошло в тот момент, когда Вашингтон и Пекин продолжали переговоры в попытке прекратить торговую войну между двумя странами.

Хотите узнавать обо всем самом важном и интересном через мессенджер? Тогда подписывайтесь на наш Telegram-канал.