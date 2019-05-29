Театр на Малой Бронной возглавил Константин Богомолов. Чем он прославился
Один из самых известных театральных режиссеров России Константин Богомолов возглавит московский Театр на Малой Бронной. Он считается новатором, его постановки номинировались на "Золотую маску". В прошлом году Богомолов неожиданно принял участие в избирательной кампании Сергея Собянина.
О назначении Богомолова объявил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Он объяснил его отъездом нынешнего худрука Сергея Голомазова в Ригу.
"Сергей Голомазов, который возглавлял театр на Малой Бронной, стал руководителем Рижского театра. Это большая нагрузка, поэтому было решено подумать о новом руководителе. Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову", - сказал Кибовский.
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Приказ о назначении Богомолова подписан 25 мая. Голомазов совмещал посты худрука в московском театре и в Рижском Русском театре им. М.Чехова.
Богомолов пообещал, что будет опираться на сложившийся коллектив театра и постарается сделать так, чтобы в театр вернулось максимальное внимание профессионального сообщества, фестивалей и публики, передает Интерфакс. Он произнес фразу, которая, видимо, должна была успокоить тех, кто считает его радикальным новатором.
"Никто в театре не должен опасаться никаких революций и никаких радикальных событий. Я давно уже не человек революций, а только эволюций", - сказал Богомолов.
"Эксперимент не должен становиться тотальным и господствующим на площадке такого многоопытного, сложного с великой историей театра", - продолжил он.
Переговоры о приходе в театр Богомолова велись еще до назначения Голомазова, рассказал Русской службе Би-би-си театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский.
"В Театре на Малой Бронной уже есть какое-то количество людей, которые хотели бы видеть там Богомолова, - рассказал критик. - Очевидный плюс [Богомолова] - в умении работать с актерами, причем самыми разными. У него есть способность не только увлечь, но и буквально влюбить в себя".
Чем прославился
Константин Богомолов - один из самых заметных российских режиссеров, его постановки часто вызывают резонанс, так как спектакли апеллируют к темам секса, политики и религии.
Его неоднократно номинировали на премию "Золотая маска". В 2014 году режиссеру вручили "Приз критики" за спектакль "Идеальный муж. Комедия".
"Идеальный муж" стал наиболее скандальной работой режиссера в МХТ. Спектакль вызвал значительный резонанс из-за большого числа отсылок к общественно-политической ситуации в России.
Один из показов "Идеального мужа" пытались сорвать православные активисты, которые забрались на сцену. Следственный комитет России занимался проверкой спектакля.
Богомолов сотрудничал с МХТ с 2012-го по 2018 год, с 2007 года также ставил спектакли в "Табакерке". В своих интервью он не раз говорил, что у него сложились очень дружественные отношения с Олегом Табаковым, который был худруком обоих театров до своей смерти в марте 2018 года.
После смерти Табакова МХТ возглавил Сергей Женовач. После этого Богомолов покинул театр из-за "новой художественной политики".
Серьезные разногласия с руководством МХТ у него возникали еще при Табакове в 2013 году. Причиной конфликта стал его спектакль "Карамазовы", в который МХТ, как сообщалось, требовал внести изменения. Богомолов объявлял об уходе, но вскоре вернулся к работе в театре.
СМИ приписывали Богомолову оппозиционные взгляды. В 2013 году он поддерживал Алексея Навального во время кампании по выборам мэра Москвы. На предвыборном сайте оппозиционера сохранилась цитата режиссера: "Я уверен, что Алексей Навальный - это лучшее, что может случиться с моим городом за многие годы. Я уверен - он станет лучшим мэром за многие десятилетия. И я желаю ему победы. Просто потому, что я очень люблю Москву".
К следующим выборам мэра Москвы настроение Богомолова переменилось. В 2018 году он стал доверенным лицом действующего главы города Сергея Собянина и агитировал уже за него. Уже тогда источник Би-би-си в театральных кругах предполагал, что участие в кампании Собянина может пригодиться режиссеру для продолжения работы с МХТ им. Чехова и другими театрами.
После выборов фамилия режиссера регулярно мелькала в светской хронике. Пресса смаковала подробности его романа с телеведущей Ксенией Собчак, в 2018 году баллотировавшейся на пост президента России.