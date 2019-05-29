Театр на Малой Бронной возглавил Константин Богомолов. Чем он прославился

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Один из самых известных театральных режиссеров России Константин Богомолов возглавит московский Театр на Малой Бронной. Он считается новатором, его постановки номинировались на "Золотую маску". В прошлом году Богомолов неожиданно принял участие в избирательной кампании Сергея Собянина.

О назначении Богомолова объявил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Он объяснил его отъездом нынешнего худрука Сергея Голомазова в Ригу.

"Сергей Голомазов, который возглавлял театр на Малой Бронной, стал руководителем Рижского театра. Это большая нагрузка, поэтому было решено подумать о новом руководителе. Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову", - сказал Кибовский.

Приказ о назначении Богомолова подписан 25 мая. Голомазов совмещал посты худрука в московском театре и в Рижском Русском театре им. М.Чехова.

Богомолов пообещал, что будет опираться на сложившийся коллектив театра и постарается сделать так, чтобы в театр вернулось максимальное внимание профессионального сообщества, фестивалей и публики, передает Интерфакс. Он произнес фразу, которая, видимо, должна была успокоить тех, кто считает его радикальным новатором.

"Никто в театре не должен опасаться никаких революций и никаких радикальных событий. Я давно уже не человек революций, а только эволюций", - сказал Богомолов.

"Эксперимент не должен становиться тотальным и господствующим на площадке такого многоопытного, сложного с великой историей театра", - продолжил он.

Переговоры о приходе в театр Богомолова велись еще до назначения Голомазова, рассказал Русской службе Би-би-си театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский.

"В Театре на Малой Бронной уже есть какое-то количество людей, которые хотели бы видеть там Богомолова, - рассказал критик. - Очевидный плюс [Богомолова] - в умении работать с актерами, причем самыми разными. У него есть способность не только увлечь, но и буквально влюбить в себя".

Чем прославился

Константин Богомолов - один из самых заметных российских режиссеров, его постановки часто вызывают резонанс, так как спектакли апеллируют к темам секса, политики и религии.

Его неоднократно номинировали на премию "Золотая маска". В 2014 году режиссеру вручили "Приз критики" за спектакль "Идеальный муж. Комедия".

"Идеальный муж" стал наиболее скандальной работой режиссера в МХТ. Спектакль вызвал значительный резонанс из-за большого числа отсылок к общественно-политической ситуации в России.

Один из показов "Идеального мужа" пытались сорвать православные активисты, которые забрались на сцену. Следственный комитет России занимался проверкой спектакля.

Богомолов сотрудничал с МХТ с 2012-го по 2018 год, с 2007 года также ставил спектакли в "Табакерке". В своих интервью он не раз говорил, что у него сложились очень дружественные отношения с Олегом Табаковым, который был худруком обоих театров до своей смерти в марте 2018 года.

После смерти Табакова МХТ возглавил Сергей Женовач. После этого Богомолов покинул театр из-за "новой художественной политики".

Серьезные разногласия с руководством МХТ у него возникали еще при Табакове в 2013 году. Причиной конфликта стал его спектакль "Карамазовы", в который МХТ, как сообщалось, требовал внести изменения. Богомолов объявлял об уходе, но вскоре вернулся к работе в театре.

СМИ приписывали Богомолову оппозиционные взгляды. В 2013 году он поддерживал Алексея Навального во время кампании по выборам мэра Москвы. На предвыборном сайте оппозиционера сохранилась цитата режиссера: "Я уверен, что Алексей Навальный - это лучшее, что может случиться с моим городом за многие годы. Я уверен - он станет лучшим мэром за многие десятилетия. И я желаю ему победы. Просто потому, что я очень люблю Москву".

К следующим выборам мэра Москвы настроение Богомолова переменилось. В 2018 году он стал доверенным лицом действующего главы города Сергея Собянина и агитировал уже за него. Уже тогда источник Би-би-си в театральных кругах предполагал, что участие в кампании Собянина может пригодиться режиссеру для продолжения работы с МХТ им. Чехова и другими театрами.

После выборов фамилия режиссера регулярно мелькала в светской хронике. Пресса смаковала подробности его романа с телеведущей Ксенией Собчак, в 2018 году баллотировавшейся на пост президента России.