Силуанов и "Транснефть" поспорили о "косяке" с поставками грязной российской нефти

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Скандал с поставками загрязненной российской нефти по экспортному трубопроводу "Дружба" привел не только к внешним, но и к внутренним трениям. Первый вице-премьер Антон Силуанов отказался компенсировать убытки за счет дивидендов "Транснефти". "Транснефть" ему довольно жестко ответила.

Что сказал Силуанов

Журналисты спросили первого вице-премьера, может ли быть снижен порог дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с "Дружбой". Силуанов дал отрицательный ответ, причем использовал для этого неформальную лексику.

"Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно", - сказал Силуанов.

"Любые вопросы могут обсуждаться, но если спросить мое мнение - это неправильно, что это будет, по сути, бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти", - добавил он.

Считаю необходимым вспомнить, когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России А.П. Вавилова рядом со зданием министерства, никто не назвал это "косяком в работе минфина Игорь Демин, советник президента "Транснефти"

В середине мая о возможном сокращении выплаты дивидендов говорил другой вице-премьер - Дмитрий Козак, который курирует ТЭК. Правительство намерено учесть выплаты "Транснефтью" компенсаций ущерба, который понесли европейские переработчики российской нефти.

"Дивиденды платятся исходя из чистой прибыли, а это будут затраты", - рассуждал Козак.

Что ответила "Транснефть"

Ответ компании получился довольно жестким.

"Заявление первого вице-премьера Силуанова - это упрощенная оценка ситуации. Совершено преступление, ведется следствие. Полагаю, что в данном случае Силуанов был ориентирован на информацию, распространяемую недоброжелателями компании "Транснефть", - сказал советник президента "Транснефти" Игорь Демин, добавив, что "Транснефть" признали в рамках уголовного дела потерпевшей стороной.

"Считаю необходимым вспомнить, когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России А.П. Вавилова рядом со зданием министерства, никто не назвал это "косяком в работе минфина", - сказал Демин (автомобиль Андрея Вавилова был взорван возле здания минфина 3 февраля 1997 года).

Еще раньше Демин сообщил, что "Транснефть" не обращалась и не собирается обращаться в правительство с просьбой о снижении размера дивидендов, что было подтверждено накануне на заседании совета директоров компании.

Президент "Транснефти" Николай Токарев ранее заявлял, что компания собирается отдать на дивиденды 25-40% чистой прибыли.

Грязная нефть

О загрязнении нефти в трубопроводе, по которому сырье из России через Беларусь и Украину поступает в Европу, стало известно 19 апреля. Польша, Словакия, Украина и Венгрия приостановили транзит нефти по "Дружбе".

В конце апреля Демин сообщил, что по факту загрязнения нефти возбуждено уголовное дело. В начале мая стало известно, что по этому делу задержаны четыре человека. Они подозреваются в хищениях нефти на сумму не менее 1 млн рублей.

"В марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений", - сообщал Следственный комитет России.

По версии следствия, из узла слива, загрязненная нефть попала в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что из-за этой аварийной ситуации только его страна понесла ущерб на сотни миллионов долларов.

Источник агентства Интерфакс скептически оценивал слова Лукашенко: "К реальному ущербу скорее может относиться возможное повреждение оборудования на НПЗ, хотя здесь еще предстоит разобраться в масштабе, а также стоимость денег на период задержки в поставках. А это далеко не сотни миллионов".

На прошлой неделе стало известно, что вопрос о компенсации ущерба вслед за Лукашенко подняли власти Польши. Вице-премьер Козак говорил, что Варшава ставит вопрос о скидки на нефть, поступающей по нефтепроводу "Дружба".

"Если мы со всеми другими - со Словакией, Венгрией, с Украиной, Белоруссией - договорились о том, что сегодня решаем технические вопросы физического освобождения нефтепровода от некондиционной нефти, то польские коллеги, несмотря на то, что в самом начале был такой же конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть", - жаловался Козак.

23 мая на встрече в Варшаве российская сторона представила согласованный с Минском план по восстановлению поставок, согласно которому чистая нефть должна дойти до Польши. До Венгрии чистая нефть по южной ветке "Дружбы" должна дойти уже вечером 29 мая.

Вопрос о сумме компенсаций, на которые могут претендовать Беларусь и европейские потребители нефти, пока не решен.

Российский президент Владимир Путин ранее говорил, что России нанесен ущерб "и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный". В среду Путин встречался с Лукашенко на саммите ЕАЭС в Казахстане. "Дружбу" они не обсуждали, этим занимаются технические ведомства", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.