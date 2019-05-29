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Нагатинский суд Москвы приговорил политтехнолога Петра Милосердова, обвиняемого в организации экстремистского сообщества, к 2,5 годам колонии общего режима.

На прошлой неделе прокурор просил суд назначить Милосердову три года колонии и два года ограничения свободы, а также лишить его на шесть лет права руководить организациями.

Сам Милосердов заявлял, что его уголовное преследование связано с делом известного националиста Александра Поткина (Белова), который в прошлом году вышел на свободу и с тех пор ожидает нового суда.

"Я находился за решеткой за отказ сотрудничать с управлением защиты конституционного строя ФСБ, офицеры которой требовали от меня оговора Александра Поткина. Хочу с сожалением отметить, что суд отказался допросить этих сотрудников в ходе процесса", - заявил в суде Милосердов.

Милосердова задержали в конце января 2018 года у него дома в Москве, тогда же суд отправил его под арест. Ему были предъявлены обвинения в создании экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК РФ) и в разработке двух текстов - проекта "Злой казах" и "Ориентировочного плана мероприятий по подготовке акций 16 декабря". По версии следствия, эти тексты разжигали социальную и межнациональную ненависть (два эпизода пункта "в" части 2 статьи 282 УК). При этом в списке экстремистских материалов минюста этих текстов нет.

Тогда же ему предъявили обвинение по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) за публикацию видеорепортажа с акции националистов в Москве, но позже оно было снято.

Позже Милосердова также обвинили в использовании поддельного паспорта (часть 33 статьи 327 УК) и в пособничестве в подделке документа (часть 5 статьи 33, часть 1 статьи 327 УК).

По версии следствия, Милосердов вместе с уже осужденным ранее националистом Александром Поткиным (Беловым) создал экстремистское сообщество с целью свержения власти в Казахстане.

Защита Милосердова настаивала на том, что посягательство на смену конституционного строя Казахстана не является преступлением в России. Генпрокуратура Казахстана при этом заявляла, что к Милосердову претензий не имеет и что поручений об уголовном преследовании в отношении него в российские органы не направляла.

Сам Поткин был задержан в 2014 году, следствие по его делу шло два года. Летом 2016 года суд в Москве приговорил Поткина к 7,5 годам колонии общего режима, позже этот срок был сокращен до 3,5 лет. В апреле прошлого года Поткин вышел из колонии и на данный момент находится под домашним арестом по делу о легализации имущества казахстанского БТА-банка.

Согласно версии следователей, в экстремистской организации Поткина помимо самого националиста состояли также Милосердов и другие "неустановленные лица".

"Единственное отношение, которое я имел ко всей этой истории с Казахстаном, заключалось в следующем: в ноябре 2012 года ко мне обратился А. Поткин с просьбой провести соц. исследование в Казахстане. Он просил провести одно комплексное исследование методом т.н. "экспертного интервью", т.е. проведение ряда интервью с респондентами, обладающими высокой квалификацией в конкретной сфере. В данном случае речь шла об общественно-политических деятелях. Я провел эти интервью с 4 или 5 людьми в Алма-Ате, написал отчёт, отдал его А. Поткину, получил свой гонорар и забыл об этом", - рассказывал сам Милосердов в письме из СИЗО, которое цитирует правозащитный центр "Мемориал".

"Мемориал" признал Милосердова политзаключенным.

"Версия о том, что следствием была искусственно криминализирована обычная работа политтехнолога и социолога, подтверждается тем, что в постановлении о привлечении Милосердова в качестве обвиняемого практически все действия (встречи, поездки и т.п.), приписываемые "экстремистскому сообществу", были совершены Беловым. Указания на то, что они совершались совместно с Милосердовым или "во исполнение общего преступного плана", никак не подтверждены и являются голословными", - считают правозащитники.