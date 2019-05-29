Спецпрокурор Мюллер объяснил, почему не обвинил Трампа

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Спецпрокурор Роберт Мюллер в первом публичном выступлении после публикации доклада о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы сказал, что в его полномочия не входило предъявление обвинений президенту Дональду Трампу.

"Мы исходили из многолетней политики минюста, согласно которой президента не могут обвинить в преступлении, пока он занимает пост - это неконституционно. Даже если скрыть это обвинение от публики", - добавил спецпрокурор.

Трамп называл доклад "замечательным". По его мнению, он полностью его оправдывает: "сговора не было, злоупотреблений не было". После выступления Мюллера Трамп повторил, что невиновен:

"Ничего не изменилось. Доказательств недостаточно, а значит, по законам нашей Страны человек невиновен. Дело закрыто! Спасибо".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 мая 2019 г.

Мюллер не согласился с такой оценкой: "Если бы мы были уверены в том, что президент не совершал преступление, мы бы так и сказали".

"Множество попыток вмешаться"

Он еще раз в двух словах описал суть доклада: "Россия вмешалась в выборы и предприняла попытку поддержать определенного кандидата", - сказал Мюллер. Он повторил, что у него оказалось "недостаточно доказательств" широкого заговора кампании Трампа с Россией.

"В наши выборы было множество систематических попыток вмешаться. Эти обвинения заслуживают внимания каждого американца".

"Написанный доклад говорит сам за себя", - добавил он и объявил об уходе. Теперь мяч на стороне конгресса, куда Мюллер передал доклад в конце апреля. Сам же Мюллер больше комментировать доклад не будет.

"Мы формально закрываем офис спецпрокурора, и я увольняюсь с должности спецпрокурора", - заявил он.

Доклад Мюллера и пересказ Барра

Расследование Мюллера продолжалось два года. Его целью было установить, договаривался ли президент США Дональд Трамп или члены его команды с Россией о поддержке его кандидатуры на президентских выборах в США 2016 года.

В конце марта Мюллер передал свои выводы главе американского минюста, генпрокурору Уильяму Барру, а в следующем месяце документ был опубликован на официальном сайте спецпрокурора.

Выводы доклада Барр пересказал в конце марта. Согласно его пересказу, команда Мюллера не нашла в ходе расследования каких-либо следов сговора Трампа, кого-то из его соратников и вообще американцев с Кремлем, однако попытки Москвы вмешаться в американские выборы имели место.

Дело за конгрессом

Согласно выводам расследования, "связанные с Россией люди" предлагали Трампу свою помощь, а российская "фабрика троллей" вела кампанию в социальных сетях, целью которой было посеять рознь в американском обществе.

"Фабрика троллей", работавшая через юрлицо "Агентство интернет-исследований", в докладе Мюллера называется проектом близкого к Владимиру Путину бизнесмена Евгения Пригожина (сам он свою причастность к ней отрицает, а Путин отвергает информацию о дружбе с Пригожиным).

Председатель юридического комитета Палаты представителей конгресса США Джерри Нэдлер поблагодарил Мюллера за его расследование: "Мюллер подтвердил три основных момента: он не исключал вину президента США в препятствии правосудию, препятствие правосудию - серьезное преступление, которое наносит удар по нашей системе правосудия, и что конституция указывает, что конгресс должен принять меры, чтобы привлечь президента к ответственности. Дело за конгрессом. Никто не стоит выше закона, даже президент США", - сказал Нэдлер.

Что выяснилось из доклада?

В докладе больше 400 страниц. Часть, посвященная расследованию связей с Россией, занимает 199 страниц. Часть о том, препятствовал ли Трамп правосудию - 182 страницы. Еще 30-40 страниц - приложение.

Из доклада следует, что в мае 2017 года, узнав от замглавы минюста Джеффа Сешнса о том, что глава министерства назначил Роберта Мюллера спецпрокурором, Трамп сказал: "О Боже. Это ужасно. Это конец моего президентства. Мне [конец]".

Улики, обнаруженные Мюллером, доказывают, что президент пытался свернуть расследование спецпрокурора, чтобы защитить себя , а также что он хотел уволить самого спецпрокурора . В то же время Мюллер не нашел доказательств того, что Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми (именно он начинал "русское расследование") для того, чтобы скрыть собственный сговор с Москвой.

, а также что он . В то же время Мюллер не нашел доказательств того, что Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми (именно он начинал "русское расследование") для того, чтобы скрыть собственный сговор с Москвой. При этом Мюллер отметил, что попытки помешать расследованию не увенчались успехом, поскольку подчиненные Трампа не выполняли его приказы .

. Трамп знал, что его юрист Майкл Коэн дает конгрессу ложные показания о том, что у президента якобы никогда не было бизнес-интересов в России. На самом деле они были - выяснилось, что Трамп через Коэна пытался договориться о строительстве небоскреба "Трамп-Тауэр" в районе "Москва-сити", более того, делал это, уже будучи кандидатом в президенты. Однако спецпрокурор не получил доказательств того, что это Трамп заставил Коэна лгать конгрессу. Коэн в итоге получил три года тюрьмы - в том числе и за ложь законодателям.

Российское правительство широко и систематически вмешивалось в президентские выборы 2016 года , говорится в докладе. Расследование выявило "многочисленные связи между правительством России и кампанией Трампа" . Расследование установило, что правительство России верило, что получит выгоду от президентства Трампа, и работало над тем, чтобы добиться такого результата, а представители штаба Трампа ожидали, что выиграют электорально благодаря информации, украденной и раскрытой усилиями российских властей. Тем не менее расследование не подтвердило, что штаб Трампа сговорился с российскими властями или координировал с ними их деятельность по вмешательству в выборы.

говорится в докладе. Расследование выявило . Расследование установило, что правительство России верило, что получит выгоду от президентства Трампа, и работало над тем, чтобы добиться такого результата, а представители штаба Трампа ожидали, что выиграют электорально благодаря информации, украденной и раскрытой усилиями российских властей. Тем не менее расследование с российскими властями или координировал с ними их деятельность по вмешательству в выборы. Сразу после выборов люди, связанные с властями России, начали выходить на связь с представителями штаба Трампа по разным каналам . Одним из них в докладе называют Сергея Кисляка, который тогда был послом России в США. Команда Мюллера считает, что эти контакты были одобрены российской стороной на высшем уровне. Однако нет никаких доказательств, что в результате Трамп как-то координировал свои действия с Россией.

. Одним из них в докладе называют Сергея Кисляка, который тогда был послом России в США. Команда Мюллера считает, что эти контакты были одобрены российской стороной на высшем уровне. Однако нет никаких доказательств, что в результате Трамп как-то координировал свои действия с Россией. Трамп отвечал на вопросы спецпрокурора письменно вместо того, чтобы прийти на устный допрос. Письменные ответы команда Мюллера оценила как по большей части "неадекватные" - на большинство вопросов Трамп ответил, что "не помнит" . Команда спецпрокурора могла бы добиться его вызова на очный допрос, но решила этого не делать, чтобы не затягивать расследование.

. Команда спецпрокурора могла бы добиться его вызова на очный допрос, но решила этого не делать, чтобы не затягивать расследование. Мюллер не сумел с уверенностью сказать, были ли в действиях Трампа признаки воспрепятстования правосудию. По его мнению, решение на этот счет должен принять конгресс.

Реакция Трампа

После публикации доклада Трамп регулярно комментировал расследование словами "сговора не было, злоупотреблений не было". При этом как раз в выводах Мюллера говорилось, что он не стал принимать решение о том, злоупотреблял ли Трамп властью и в то же время перечислял случаи, которые потенциально могли бы считаться злоупотреблениями.

Одним из них была попытка Трампа уволить самого Мюллера. Вывод об отсутствии злоупотреблений за спецпрокурора сделал глава минюста Уильям Барр, назначенный на эту должность Трампом.Последний раз президент говорил о докладе Мюллера во время визита в Японию в минувшие выходные.

"Доклад Мюллера вышел - злоупотребления не было, сговора не было, - вновь повторил свой тезис Трамп. - Ничего там нет. Замечательный доклад", - заявил он.

Он отметил, что демократы не понимают, что произошло: "Они действительно думали, что какие-то люди на их стороне, а как вы знаете, люди, которые делали расследование - это 18 ужасно злых демократов, многие из которых работали на Хиллари Клинтон и поддерживали Хиллари Клинтон".

Мюллер же, как сказал Трамп, ему не друг, но сделал правильную вещь. Демократы, по убеждению Трампа, не могут смириться с фактом, что у него "не было сделок с Россией", и что он "никогда не разговаривал с Россией". Выводы доклада, впрочем, говорят об обратном - Трамп, согласно показаниям его бывшего юриста Майкла Коэна, знал, что у России есть компромат на Клинтон, и скрывал, что продолжал вести переговоры о строительстве Трамп-тауэр в Москве, уже будучи кандидатом в президенты.