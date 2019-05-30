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Российская премьер-лига стала шестой в Европе по уровню доходов в прошлом году. Доходы российских клубов от продажи билетов на стадионах выросли почти на 50%, доходы от продажи прав на трансляции - на треть.

Но радоваться рано, полагают эксперты, так как не ясно, насколько этот рост будет стабильным и сохранится ли он после ЧМ.

Компания Deloitte опубликовала ежегодный отчет о том, как зарабатывали европейские футбольные клубы в сезоне 2017-2018.

Российские клубы, входящие в премьер-лигу, согласно отчету, за прошлый сезон совершили прорыв: они смогли серьезно увеличить доходы и обогнать Турцию.

Сейчас больше чем российские клубы зарабатывают только клубы премьер-лиг "большой пятерки" футбольных стран Европы: Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.

За предыдущий сезон российские футбольные клубы заработали 813 млн евро, что на 16% больше уровня сезона 2016-2017 годов. Тем не менее отрыв от крупных европейских футбольных лиг остается высоким.

Доходы клубов премьер-лиги каждой страны, 2017-2018 млрд евро

Рост доходов российских клубов, согласно докладу Deloitte, произошел за счет двух источников.

Д оходы от продажи билетов на матчи выросли с 35 млн евро до 52 млн евро. В Deloitte это объясняют развитием инфраструктуры и стадионов России в связи Чемпионатом мира, а также ростом популярности этого вида спорта.

на матчи выросли с 35 млн евро до 52 млн евро. В Deloitte это объясняют развитием инфраструктуры и стадионов России в связи Чемпионатом мира, а также ростом популярности этого вида спорта. Права на трансляцию матчей. Если в 2016-2017 годах российская премьер-лига заработала на них 84 млн евро, то в 2017-2018 годах 112 млн евро. В Deloitte это объясняют ростом числа сделок на трансляцию матчей.

Как росли доходы российских клубов премьер-лиги млн евро

Сотрудник Лаборатории исследований спорта Высшей школы экономики Глеб Васильев отмечает, что в основе исследования лежат данные о финансовых результатов клубов перед ЧМ.

К хорошим результатам, по его словам, привело именно ожидание чемпионата, например, тогда возрос интерес к футболу. "Новые стадионы позволили заметно увеличить доход от продажи билетов и мероприятий в день матча", - добавляет Васильев.

Зависимость от госкомпаний

Структура финансирования российской премьер-лиги отличается от других стран. Из 813 млн евро 497 млн, или 61%, российские клубы заработали на спонсорских контрактах. Для сравнения у Турции доля таких контрактов составляет всего 33%, а у Франции - 20%.

Остин Хулихан, директор группы спортивного бизнеса Deloitte, объяснил Би-би-си, что у российской премьер-лиги самая высокая доля спонсорских и коммерческих доходов в Европе, а вот доля доходов от продажи билетов и продажи телеправ меньше, чем в других странах.

По мнению Хулихана, в долгосрочной перспективе российским клубам лучше перейти к более сбалансированной модели.

В теории такая зависимость может создать риски, так как компании могут легко отозвать свои контракты.

"В России компании, контролируемые государством, активно участвуют в финансировании футбола", - объясняет президент Российской экономической школы Шломо Вебер, который изучает экономику футбола. В пример он приводит РЖД, которые являются спонсором "Локомотива»", Газпром (спонсор "Зенита") и ВТБ (спонсор "Динамо").

В других странах, по его словам, основным источником доходов команд являются продажи телевизионных прав. Вебер объясняет это советским наследием. "Государственная поддержка футбола была единственной системой, применяемой в СССР", - говорит он.

Возможные риски Вебер тут видит в различных макроэкономических шоках, из-за которых финансирование команд может снизиться. Кроме того, из-за обширной государственной поддержки снижаются стимулы для команд по поиску частного финансирования, добавляет он.

Васильев это также связывает в основном с поддержкой от госкомпаний. "Распределение стабильно, пока есть тенденция поддержки футбольных клубов госкорпорациями", - объясняет он. Если сдвиги и будут происходить, то в долгосрочной перспективе.

Эффект от мундиаля

Deloitte в отчете выражает надежду, что и после Чемпионата мира по футболу доходы российских клубов продолжат расти. Но прогнозов в докладе нет.

Чемпионат мира по футболу в России прошел в России летом прошлого года. Напрямую его результаты на финансировании клубов скажутся в 2018-2019 финансовом году.

Васильев из ВШЭ ожидает, что финансовые результаты российских клубов в абсолютных значениях будут расти. Во-первых, скажется рекордно возросшая посещаемость в сезоне 2018-2019. Он также ждет роста потребления медиаконтента и доходов от продажи прав на трансляции.

"ЧМ прошел только в прошлом году. Слишком рано оценивать, является ли увеличившееся число болельщиков, посещающих футбольные матчи, краткосрочным или долгосрочным эффектом", - объясняет Шломо Вебер.

Компания McKinsey в 2018 году подготовила отчет о том, как ЧМ скажется на экономике России в целом. По оценке экспертов, подготовка к чемпионату в 2013-2018 годах принесет в российскую экономику 867 млрд рублей. Это 1% годового ВВП России.

Аркадий Дворкович, который весной прошлого года занимал пост вице-премьера и отвечал за подготовку к ЧМ, объяснял, что наибольший эффект от ЧМ будет заметен в 2018 году и добавит к росту 0,4 процентных пункта. По оценке Росстата, ВВП России в прошлом году вырос на 2,3%.

Оргкомитет "Россия-2018", который занимался подготовкой к ЧМ, осенью оценил общий экономический эффект от ЧМ в более чем 950 млрд рублей. По подсчетам организации, это привело к росту доходов населения на 459 млрд рублей, а доходов бюджета - на 164 млрд рублей.

Агентство Moody's оценивало, что регионы, где проходят матчи, получат дополнительно 1-2% валового регионального продукта. Но позитивный эффект на экономику будет длиться недолго, говорилось в отчете.

При этом ЧМ создал проблемы для бизнеса, так как был риск деятельность многих компаний, например, производителей алкоголя на время ЧМ будет приостановлена. У регионов также остались стадионы, содержание которых обходится в несколько сотен миллионов рублей в год. Пока за их содержание платит бюджет, но постепенно бремя этих расходов будет ложиться на региональные бюджеты.