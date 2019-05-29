Коалиция не сложилась: Израиль ожидают новые всеобщие выборы

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Израильский кнессет (парламент) принял решение о самороспуске, что приведет к новым выборам. Лидеру партии "Ликуд", действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху впервые в истории страны не удалось сформировать коалицию в отведенный срок.

В ходе голосования 74 парламентария проголосовали за роспуск кнессета, еще 45 проголосовали против.

Новые выборы назначены на 17 сентября. "Ликуд" объявила, что примет в них участие.

Крайний срок для создания правящей коалиции истек в полночь в среду.

Главным препятствием на пути к коалиции казался Авигдор Либерман, выходец из Молдовы и лидер партии "Наш дом Израиль", за которую голосуют преимущественно выходцы из стран бывшего СССР.

Нетаньяху обвинил Либермана в том, что тот специально не захотел вступать с ним в коалицию, чтобы получить больше кресел в кнессете на внеочередных сентябрьских выборах.

"Он тащит страну к очередным выборам во второй раз, просто потому что хочет больше мандатов", - сказал Нетаньяху.

Предыдущие выборы, в которых "Ликуд" получил 35 из 120 парламентских кресел, прошли в апреле.

В поисках коалиции

Проблема для Нетаньяху состояла в том, что для создания правящую коалицию, ему была нужна поддержка крайне правой партии, сразу нескольких партий, представляющих интересы религиозных евреев, а также партии Либермана.

За всю историю Израиля ни одной из партий никогда не удавалось заручиться большинством мест в кнессете, и страной всегда правят коалиции.

Авигдор Либерман и его партия "Наш дом Израиль" уже не раз входили в правящую коалицию под руководством Нетаньяху. В правительстве Либерман занимает пост министра обороны.

Но сейчас он и его партия позиционируют себя как защитников более светских слоев общества и требуют, чтобы ультраортодоксальные евреи служили в армии на общих основаниях. Религиозные партии этому резко противятся, так как считают, что главная задача для мужчин - изучать Священное Писание и другие религиозные тексты, а женщинам в армии вообще не место.

Либерман настаивает, что кнессет уже принял в первом чтении закон о призыве в армию религиозных евреев, и пришло время его воплотить в жизнь, от чего отказывается Нетаньяху.

Оппозиция заявляет, что в таком случае ей следует дать шанс сформировать свою собственную коалицию, но партия Нетаньяху предпочитает новые выборы.

Коррупционный скандал

Полиция и прокуратура Израиля расследует деятельность Нетаньяху по целому ряду обвинений в возможной коррупции.

Сам он утверждает, что действующего премьер-министра невозможно привлекать к ответственности, и угрожает провести закон, резко ограничивающий права Верховного суда в подобных случаях.

Его жена Сара, сообщают местные СМИ, признала себя виновной в недозволенном использовании государственных финансов.

Обвинения в этом были предъявлены ей в июне 2018 года.