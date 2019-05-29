Прогулочный катер перевернулся в Будапеште. На борту были десятки туристов

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На борту катера находились в основном туристы из Южной Кореи, сообщают СМИ

В столице Венгриии Будапеште на реке Дунай опрокинулся и затонул прогулочный катер, на борту которого находились 32 человека. По последним данным, семь человек погибли, продолжаются поиски еще 16 человек.

На борту катера находились в основном туристы из Южной Кореи, сообщает сообщает новостное агентство MTI. Официальных подтверждений того, что среди пропавших или погибших были граждане других стран, не поступало.

Как сообщается, в катер врезалось другое судно, когда он стоял на якоре напротив здания будапештского парламента. После столкновения катер перевернулся.

Дунай уже некоторое время в половодье из-за непрекращающихся дождей.

Затонувший катер предположительно называется Hableany ("Русалка"). Он рассчитан на 45 пассажиров.

Как следует из заявления венгерского МВД, спустя примерно час после катастрофы полицейским и спасателям удалось найти 18 человек, 14 из которых были в удовлетворительном состоянии. Одного удалось реанимировать, еще трое умерли.