Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Почему принцессу Евгению травят "иранские тролли"? Читайте в разделе иностранной прессы

Важное за последние 24 часа

Пентагон обвинил Россию в проведении секретных ядерных испытаний

Глава военной разведки Пентагона Роберт Эшли заявил, что Россия может тайно проводить ядерные испытания.

"США считают, что Россия, вероятно, не придерживается "нулевого" стандарта соблюдения моратория на испытания ядерного оружия", - сказал Эшли на конференции по контролю за ядерными вооружениями в США.

Российский генерал Владимир Шаманов, возглавляющий комитет Госдумы по обороне, назвал заявление генерал-лейтенанта Эшли безответственным. "Невозможно проводить ядерные испытания тайно при той технике, которая сегодня контролирует эти процессы", - сказал он.

Некоторые американские аналитики полагают, что такие испытания Россия может проводить на Новой Земле. Если это так, то это противоречило бы мораторию на испытания ядерных бомб. Однако американские власти официально не выдвигали настолько конкретных обвинений в адрес РФ.

Media playback is unsupported on your device "Посейдон", "Сармат", "Пересвет" - с кем Россия собирается воевать новым оружием?

"Челси" - победитель Лиги Европы

Финальный матч Лиги Европы на стадионе "Олимпийский" в Баку закончился победой "Челси" Романа Абрамовича над британским "Арсеналом" со счетом 4:1.

Голы в составе победителей провели Оливье Жиру, Педро Родригес и Эден Азар.

"Челси" выиграл Лигу Европы во второй раз, ранее он это сделал в 2013 году.

Media playback is unsupported on your device Финал Лиги Европы без Мхитаряна. Мнения из Баку и Еревана.

Британские власти продолжают "охоту на коррупционеров"

Британские следователи, обещавшие охоту на необъяснимо богатых россиян и выходцев из других стран бывшего СССР, пришли за вторым подозреваемым.

Кто именно стал объектом их внимания - пока не говорится, но известно, что это политически заметная фигура, подозреваемая к тому же в причастности к тяжкому преступлению.

С санкции Высокого суда было арестовано принадлежащее подозреваемому элитное жилье на сумму более 100 млн долларов. Три арестованных объекта недвижимости записаны на офшорные компании.

Первой жертвой антиотмывочной кампании стала Замира Гаджиева, жена госбанкира из Азербайджана, осужденного на родине за хищения.

О чем пишут зарубежные СМИ

Борису Джонсону вручили повестку в суд

Главный претендент на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии Борис Джонсон вызван в суд по делу о его заявлениях перед референдумом о "брексите".

Претензии к Джонсону касаются лозунга "Мы отправляем в ЕС 350 млн фунтов в неделю. Давайте вместо этого финансировать наше здравоохранение", которым он пользовался, агитируя людей перед референдумом 2016 года. Статистическое ведомство Британии это заявление опровергло в том же году.

Команда Джонсона считает, что дело против него политически мотивировано, пишет Daily Telegraph.

"Это всего лишь политически мотивированная попытка предотвратить "брексит" и отменить народное волеизъявление", - утверждает сам Джонсон. В отдельной редакционной колонке в защиту Джонсона газета отмечает, что дело инициировала не полиция, а активист, боровшийся за то, чтобы Британия осталась в Евросоюзе.

Британия впустит больше российских дипломатов

Times со ссылкой на свои источники сообщает, что Британия, впервые после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, увеличит количество российских дипломатов на своей территории.

Источники газеты утверждают, что к этому соглашению Британия и Россия пришли во время недавнего визита британского советника по нацбезопасности Кристиана Тернера в Москву.

"Иранские тролли" против принцессы Евгении

Daily Telegraph пишет, что "Фейсбук" заблокировал около 90 аккаунтов из Ирана, атаковавших принцессу Евгению, внучку Елизаветы II.

Аккаунты распространяли обработанные в "Фотошопе" официальные фотографии с принцессой. В частности популярна была фотография со свадьбы Евгении и Джека Бруксбэнка с подписью, что в то время когда люди голодают, королевская семья рассчитывает, что налогоплательщики будут финансировать их роскошные свадьбы.

У одной из страниц было около 21 тысячи подписчиков. В "Фейсбуке" сочли, что группы демонстрировали "неаутентичное скоординированное поведение", сказал представитель компании.

Свежее в российской прессе

Россиянам не будут запрещать ввозить в страну колбасы и сыры "для личных нужд", об этом, как пишет "Российская газета", заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Бывший банкир Александр Смоленский продал последнюю недвижимость в Москве, пишут "Ведомости". Смоленского упоминают как одного из членов "семибанкирщины" - группы влиятельных банкиров, в 1990-е годы оказывавшую большое влияние на политику в России.

Российский фонд обязательного медицинского страхования фиксирует рост числа онкологических пациентов, проходящих лечение в системе ОМС. В фонде это увязывают с ростом финансирования и считают результатом улучшения качества медпомощи в стране, пишет "Коммерсант".

В деле о взрыве в академии Можайского появился первый подозреваемый, выяснил "Коммерсант". Это один из преподавателей академии, бывший сапер Рифат Закиров, пишет газета.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Общественники утверждают, что удовольствие проехать в плацкартном вагоне теперь обойдется заметно дороже. В РЖД уверяют, что те ошибаются

Российские активисты обнаружили, что билеты на летние месяцы в плацкартные вагоны в России подорожали на 65-100%, пишут "Известия". Больше всего подорожали железнодорожные путешествия на июнь-июль из Москвы в Калининград и Адлер. Информация предоставлена в Федеральную антимонопольную службу. В РЖД считают, что данные о подорожании ошибочные и сравнение проводилось некорректно.

Если у вас есть 10 минут

Российские футбольные клубы резко увеличили доходы, следует из отчета компании Deloitte.

За предыдущий сезон российские футбольные клубы заработали 813 млн евро, что на 16% больше уровня сезона 2016-2017 годов. Тем не менее, отрыв от крупных европейских футбольных лиг остается высоким.

Мы поговорили с экспертами о том, почему это происходит, долго ли продлится и какие здесь риски.

Что случится сегодня

Отставка Гройсмана?

Верховная Рада Украины в четверг на пленарной сессии рассмотрит вопрос об отставке правительства Владимира Гройсмана, и заявление самого Гройсмана об уходе. Гройсман 20 мая заявил, что покидает пост. Это произошло спустя несколько часов после инаугурации президента Владимира Зеленского, который потребовал отставки правительства.

Ассанж предстанет перед судом

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, находящийся в британской тюрьме Белмарш, по видеосвязи предстанет перед британским судом по вопросу о своей экстрадиции в США. 23 мая министерство юстиции США выдвинуло новые обвинения против Ассанжа, теперь уже по 17-ти пунктам. Ему грозит до 180 лет тюрьмы.

Этот день в истории