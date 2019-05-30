Путин разрешил людям с ВИЧ усыновлять детей. Но есть нюансы

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит людям с ВИЧ-инфекцией и вирусом гепатита С усыновлять детей. Правда, речь идет только о тех случаях, когда ребенок уже проживает в семье.

Документ о внесении соответствующих изменений в Семейный кодекс опубликован на официальном портале правовой информации.

Он позволит судам выносить решения в пользу людей с ВИЧ (и другими заболеваниями из утвержденного правительством перечня), если "лицо, желающее усыновить ребенка, проживает с ним в силу уже сложившихся семейных отношений, с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств".

Как принимался закон

Проект закона был внесен в Госдуму в конце 2018 года. Он был разработан правительством после того, как Конституционный суд России в июне 2018 года признал незаконной норму, запрещающую людям с ВИЧ и гепатитом C усыновлять детей.

Поводом к вынесению такого решения стала жалоба семейной пары из Подмосковья, которой отказывали в усыновлении ребенка из-за наличия ВИЧ у супруги. Женщина заразилась в больнице, куда попала после выкидыша в 2012 году (с тех пор она проходила антиретровирусную терапию).

Биологическим отцом ребенка, которого она хотела усыновить, стал ее муж, а матерью - сестра, зачавшая с помощью искусственного оплодотворения.

Хотя ребенок с рождения жил в семье заявительницы, а его биологическая мать отказалась от родительских прав, паре не разрешали его усыновить.

Почему ВИЧ - основание для отказа

Действующее законодательство не запрещает напрямую людям с ВИЧ усыновлять или брать под опеку детей.

Однако запрет фактически распространяется на них на основании наличия "инфекционного заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией".

Несмотря на то, что современные лекарства позволяют снизить вирусную нагрузку и ретровирус не передается в быту, ВИЧ пока остается неизлечимым заболеванием, поэтому прекратить медицинское наблюдение при его наличии нельзя.

В 2014 году фактический запрет на усыновление детей людьми, живущими с ВИЧ, подтвердил Верховный суд России. Суд согласился с мнением специалиста минздрава о том, что никто не может предсказать, как будет мутировать вирус, и если заболевший родитель из-за него ослабнет, то о ребенке будет некому позаботиться.

Что решил КС

21 июня 2018 года Конституционный суд России признал запрет людям с ВИЧ усыновлять детей не соответствующим основному закону страны.

Суд счел, что при решении вопросов усыновления "подлежат учету и требования международно-правовых актов", в которых говорится, что главным соображением при усыновлении или опеке должны являться "наилучшее обеспечение интересов ребенка и его потребность в любви".

В постановлении суда также сказано, что "мировым сообществом признано, что наличие у лица ВИЧ-инфекции не должно рассматриваться в качестве создающего угрозу для здоровья населения".

Отказы в усыновлении на основании одного только факта наличия ВИЧ-инфекции или гепатита С без учета "всех заслуживающих внимания обстоятельств" нарушают предписания Конституции и международно-правовых актов о правах ребенка, постановили судьи.

13 февраля 2019 на основании этого решения Балашихинский городской суд разрешил паре из Подмосковья усыновить ребенка, которого родила сестра ВИЧ-положительной супруги.

Ситуация с ВИЧ в России

20 мая в Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 миллиона граждан с ВИЧ. При этом, по данным Минздрава, число людей с ВИЧ составляет около 896 тысяч.

В 2018 году, по данным Роспотребнадзора, от вируса умерли 36,8 тысячи россиян. Всего, с 1987 года, когда на территории России был выявлен первый случай заражения ВИЧ, от последствий вируса, по оценкам ведомства, скончались 318 тысяч человек.

Наибольший уровень смертности от вируса иммунодефицита человека в 2018 году был в Кемеровской, Иркутской и Свердловской областях, сообщало РБК на основе информации, полученной из территориальных органов статистики.

Основной причиной смерти ВИЧ-инфицированных, по данным Роспотребнадзора, становится туберкулез.

В феврале ведомство сообщило, что в 2018 году число заразившихся ВИЧ снизилось впервые за шесть лет и составило 86,5 тысяч человек. Однако, как говорил заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, это снижение можно считать статистической погрешностью.

Осенью 2018 года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения назвали Россию лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе.