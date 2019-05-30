Верховная рада отказалась принять отставку премьера Гройсмана

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Владимир Гройсман объявил об отставке спустя несколько часов после инаугурации президента Владимира Зеленского

Верховная рада Украины проголосовала против отставки премьер-министра страны Владимира Гройсмана. Он подал в отставку после того, как новый президент Владимир Зеленский призвал членов кабинета министров уйти в отставку.

Прошение об отставке поддержали только 97 депутатов, передает корреспондент Би-би-си. Решение должно было набрать не менее 226 голосов.

После голосования на трибуну Рады поднялся Гройсман и выступил с эмоциональной речью. Он сказал, что депутатов интересуют их мандаты, а для него важны украинцы, и он хочет, чтобы они смеялись, а не плакали. "Слава Украине!" - закончил выступление сохранивший свой пост премьер.

Перед голосованием против отставки Гройсмана решила голосовать фракция "Блока Петра Порошенко" - сама большая в парламенте. Депутат Вадим Денисенко сообщил, что в условиях, когда парламент распущен и объявлены внеочередные выборы, а также идут разговоры о возможном дефолте, нельзя оставлять Украину без правительства, "поскольку все это может привести к полному хаосу".

Не поддерживать заявление Гройсмана решила и вторая по величине фракция "Народного фронта". О намерении голосовать за отставку премьера ранее заявляли также фракции "Батькивщина" и "Оппозиционный блок".

"Считаю, что если Гройсман собственноручно написал и подал заявление об отставке, то парламент не просто должен удовлетворить его, а обязан отправить в отставку это правительство", - сказала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко перед голосованием.

Во время обсуждения вопроса об отставке против нее выступили многие депутаты, причем по разным причинам, передает корреспондент Би-би-си. С их точки зрения отставка правительства может привести к безвластию.

Кроме того, депутаты говорили, что правительство перед отставкой должно дать отчет о своей деятельности.

Зеленский предложил уйти в отставку

20 мая президент Владимир Зеленский в своей инаугурационной призвал уйти со своих постов членов кабинета министров. После этого премьер Гройсман заявил о намерении подать в отставку.

"Президент Зеленский призывом об отставке правительства взял на себя всю ответственность за будущие вызовы", - сказал тогда премьер. Он также говорил, что будет просить Верховную раду дать согласие на его отставку.

Отставка премьера означает отставку всего правительства Украины.

Досрочные парламентские выборы, согласно указу Зеленского, должны состояться 21 июля. Гройсман говорил, что собирается участвовать в них со своей политической силой.