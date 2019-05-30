Нужно ли России снижать подоходный налог для иностранцев и зачем

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Власти вновь заговорили об изменении российской налоговой системы. На этот раз речь идет о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ). Первый вице-премьер Антон Силуанов предложил уравнять ставки подоходного налога для россиян и иностранцев. К чему это может привести?

В России НДФЛ платят все физлица. Этим налогом облагаются зарплаты, доходы от сдачи имущества в аренду, от продажи имущества, которое было в собственности менее трех лет, доходы от выигрыша.

Для россиян налог составляет 13%, для иностранцев - 30%. Силуанов в четверг заявил, что ставки можно уравнять.

"У нас есть разные ставки налогообложения доходов - для россиян и для иностранцев - 13% и 30%. Полагаю целесообразным - и такие предложения правительством рассматриваются, - будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную (ставке) для россиян", - сказал Силуанов (цитата по ТАСС).

Представитель Силуанова Андрей Лавров сказал Би-би-си, что вопрос про уравнивание ставок вице-премьеру задал на совещании во Владивостоке представитель местной игорной зоны, у которых много туристов-нерезидентов, доходы которых облагаются по ставке 30%.

В России по ставке в 13% облагаются доходы тех, кто провел в стране не менее 183 календарных дней в течение года (вне зависимости от того, гражданином какой страны человек является). Они автоматически считаются налоговыми резидентами России. А те, кто меньше, должны заплатить государству уже 30%.

Даже из этой нормы есть исключение. Доходы граждан Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении от работы в России облагаются по ставке в 13% - вне зависимости от того, являются они налоговыми резидентами или нет.

Кого это может коснуться?

Налог на доходы физических лиц вместе с налогом на прибыль и НДС - крупнейшие в бюджетной системе.

По данным Федеральной налоговой службы, в 2018 году всего в России собрали 20,5 трлн рублей налоговых доходов. Из них на налог на прибыль пришлось 7,5 трлн, на НДС на товары внутри России - 3,7 трлн рублей, а на налог на доходы физлиц 3,4 трлн рублей.

Минфин, который возглавляет Силуанов, ранее называл НДФЛ одним из самых стабильных и собираемых.

НДФЛ идет в региональные и местные бюджеты. Соответственно, они и потеряют часть своих доходов в случае уравнивания ставок.

Но серьезных потерь не будет, сказала Би-би-си Александра Суслина, руководитель направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы.

"Для бюджета это будет не такая большая потеря. В принципе у нас резидентов гораздо больше. Это очень узкая группа людей - иностранцы, не обладающие особым статусом и не являющиеся резидентами", - считает эксперт.

Это же говорит и представитель минфина: инициатива коснется очень небольшого числа людей.

Зачем тогда это нужно?

Скорее всего, это стимулирующая мера для борьбы с серым рынком труда. Кроме того, это упростит работу бухгалтеров и налоговое администрирование, полагает Суслина.

Это мера касается борьбы с серым сектором, подтвердил представитель минфина.

Предложение уравнять ставки - не единственная идея, как сократить серый рынок труда. С 1 января 2019 года в четырех регионах - Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане - проводится эксперимент по введению налога на самозанятых - от 4 до 6%.

По данным Росстата, число россиян, занятых в неформальном секторе, в 2017 году составляло 14,3 млн человек - почти 20% от всех занятых. На теневую экономику в России приходится почти 20% ВВП страны, ее объем в 2018 году составил 20,7 трлн рублей, писало РБК со ссылкой на оценку Росфинмониторинга.