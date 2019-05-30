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Высшая школа экономики отменила запись учебного ток-шоу "В точку. Персона", куда студенты пригласили кандидата в депутаты Мосгордумы, соратницу Алексея Навального Любовь Соболь. Руководство учебного заведения объяснило это принципом "университет вне политики", хотя проректор ВШЭ Валерия Касамара сама будет кандидатом в депутаты Мосгордумы, как и Соболь.

Ток-шоу "В точку. Персона" - учебный проект студентов ВШЭ, который уже около трех лет проходит на факультете коммуникаций, медиа и дизайна. Раньше гостями программы становились пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кандидат в президенты Павел Грудинин, глава "Спид.Центра" Антон Красовский, другие медийные личности и журналисты.

О том, что программа отменена, сообщила сама Соболь в своем "Твиттере" 29 мая. Она рассказала Русской службе Би-би-си, что еще 17 мая с ней связался продюсер и позвал принять участие в программе. Они договорились, что шоу с ее участием пройдет 30 мая. 29 мая продюсер сообщил, что руководство факультета приняло решение отменить выпуск с Соболь и закрыть проект ток-шоу.

Пропустить Twitter пост , автор: @SobolLubov На завтра была приглашена в ток-шоу "В точку! Персона", снимают ребята из департамента медиа Высшей Школы Экономики. Предыдущие гости: Слепаков, Меладзе, Губерниев и др. Сегодня сообщают: "руководство университета вчера неожиданно закрыло наш проект, который мы вели 3 года". 🤔 — Соболь Любовь (@SobolLubov) 29 мая 2019 г.

"Руководство нам не объясняло причин, сообщили о закрытии, на этом все", - подтвердила Би-би-си шеф-редактор шоу Виолетта Полудюк. Руководитель проекта Сергей Корзун сказал "МБХ медиа", что ток-шоу закрывается на время сессии и летних каникул.

О том, что ток-шоу будет закрыто, студентам было объявлено за несколько дней до программы с Соболь. Причин студентам не называли и попросили не общаться с прессой до 3 июня - в этот день пройдет собрание команды ток-шоу с руководством факультета, рассказал Би-би-си один из студентов, принимающих участие в создании программы. Он попросил об анонимности, так как руководство факультета рекомендовало студентам воздержаться от комментариев до официальной встречи.

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что университет вообще не направлял Соболь официального приглашения на участие в ток-шоу. Старший директор по связям с общественностью ВШЭ Антон Назаров заявил, что приглашение Соболь - "ни с кем не согласованная инициатива некоторых студентов".

Но как говорит студент из команды создателей ток-шоу, каждый гость всегда обсуждается с руководителем образовательной программы "Медиакоммуникации" Сергеем Корзуном. По его словам, так же произошло и в этот раз: он был не против, чтобы пришла Соболь.

Корзун отказался давать комментарии Би-би-си по этому поводу.

Университет "вне политики"

Есть и другое объяснение, которое руководство университета дает по поводу инцидента. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов сказал, что устав университета запрещает политическую деятельность в его стенах. "Приглашать политического деятеля, находящегося в активной кампании за избрание в Мосгордуму, было бы нарушением устава университета", - сказал Кузьминов (цитата по Интерфаксу).

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов

"Избирательная кампания еще не началась, и поэтому нет никаких законодательных ограничений для журналистов. Я даже не уверена, что мы говорили бы про избирательную кампанию на этом шоу, потому что там студенты формируют вопросы. Может быть, меня бы спрашивали о том, как у меня получается совмещать работу с семьей. Я бы на разные темы могла поговорить и ответить", - сказала Соболь Би-би-си. Она назвала отмену ток-шоу с ее участием цензурой.

Решение о закрытии программы принял декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна Андрей Быстрицкий, рассказал Би-би-си источник, близкий к руководству факультета. Он попросил об анонимности, так как не уполномочен комментировать этот вопрос в СМИ. По его словам, декан опасался, что Соболь будет говорить о своем выдвижении в Московскую городскую думу. Быстрицкий не ответил на вопрос, принял ли он лично решение о закрытии проекта.

"Решений принимать было не о чем, потому что никто из тех, кто ведет учебный процесс, ее не звал", - ответил он на вопрос Би-би-си.

Это не первый случай, когда руководство университета отменяет мероприятия с участием политиков, однако правило "университет вне политики" касается не всех деятелей.

Так, в январе 2018 года в ВШЭ была отменена публичная лекция сооснователя "Городских проектов", члена "Яблока" Максима Каца - якобы потому, что он агитировал за партию год назад.

В марте 2018 года на ток-шоу "В точку. Персона" пришел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отвечал на вопросы студентов про Навального, трагедию в Кемерове и депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах. После окончания ток-шоу Песков попросил руководство факультета удалить запись программы с ним. А в сентябре 2018 года в университете выступил с лекцией глава ЛДПР Владимир Жириновский, и его лекцию никто не отменял.

"Мы очень строго придерживаемся своего правила, что университет у нас "вне политики", поэтому, как вы видите, встреча с Владимиром Вольфовичем проводится тогда, когда в стране "откипели" все политические кампании. <...> С одной стороны, мы не допускаем прямой агитации и пропаганды, с другой стороны, мы всегда были открытой площадкой, на которую могли прийти люди разных политических взглядов и убеждений, чтобы представить свою политическую и экспертную позицию", - сказала после лекции Жириновского проректор ВШЭ Валерия Касамара.

Проректор-кандидат

Сама проректор ВШЭ Валерия Касамара, вероятнее всего, станет кандидатом на предстоящих выборах Мосгордумы и, скорее всего, ее кандидатура будет поддержана московскими властями. Она будет конкурировать с оппозиционером Ильей Яшиным, возглавляющим муниципальный округ Красносельский. Как писала "Медуза", Касамара была выбрана кандидатом в Мосгордуму в этом округе, так как она "нейтральный человек, не чуждый либеральных взглядов".

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов - действующий депутат Мосгордумы и член центрального штаба Общероссийского народного фронта.

Любовь Соболь планирует выдвигаться по 43-му избирательному округу. Одновременно с ней о намерении баллотироваться в этом округе заявила учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер. Сторонники Соболь утверждают, что она идет на выборы, чтобы оттянуть на себя голоса оппозиционно настроенных избирателей. Федермессер объясняла, что выдвигается по 43 округу, потому что там находится хоспис, в котором она работает.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут в сентябре 2019 года. О своем решении участвовать в кампании объявили четыре соратника создателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального - Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и Константин Янкаускас.