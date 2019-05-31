Вчера у Путина был очень низкий рейтинг, а сегодня очень высокий. Как так вышло?

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На этой неделе российские СМИ сообщали, что по данным соцопроса, рейтинг доверия к президенту Владимиру Путину достиг минимума за последние тринадцать лет, 31,7%. После просьбы пресс-секретаря президента провести анализ ситуации государственный ВЦИОМ опубликовал новый опрос, по которому Путину доверяют уже 72,3% граждан. Как так вышло?

Все просто: это другой опрос, другие вопросы, другая анкета - соответственно, и результаты разные.

Раньше ВЦИОМ спрашивал респондентов "Кому из политиков вы доверяете?" и позволял им самим назвать любое имя. В список в итоге попала и телеведущая Ксения Собчак, и оппозиционер Алексей Навальный. Кроме того, с момента последнего опроса тех, кто назвал Владимира Путина вызывающим доверие политиком, стало еще меньше - 30,5%.

Опрос ВЦИОМа, про который СМИ сообщили сегодня, - это новое исследование. Это так называемый "закрытый" опрос: респондентам задают вопрос "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?" (список ограничили пятью фамилиями Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова и Сергея Миронова) и предлагают выбрать одно из пяти имен.

Таким образом, на вопрос "Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?" 72,3% ответили "да". На аналогичный вопрос про Медведева "да" ответили 37%, Жириновскому доверяют 36,1%, Зюганову - 32,6%, Миронову - 26,7%.

Почему люди по-разному отвечают в этих опросах?

"В открытом вопросе людям надо подумать, вспомнить политиков. Многие вообще политикой не интересуются", - пояснил Би-би-си заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков.

По его словам, на открытый вопрос количество отвечающих меньше: "Одно дело, когда предложили вариант. А когда самому надо придумать, всегда хуже работает, особенно по политическим вопросам".

Когда человеку предлагают закрытый вопрос и закрытый список, то респондент уже ограничен этим списком. "Это довольно жесткая ситуация, когда тебя просят определиться, так или иначе", - говорит Волков.

Кроме того, когда людям задают вопросы с несколькими вариантами ответов, у них еще и есть свое мнение о том, как отвечает большинство. "Это не обязательно страх, а выбор социально одобряемого ответа", - поясняет Волков. Те, для кого это принципиальный выбор - в меньшинстве.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров сказал РБК, что ввел новую методику, "идя навстречу многочисленным пожеланиям журналистов и их читателей/слушателей".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (Накануне именно он просил экспертов и социологов разобраться, почему у Путина падает рейтинг доверия, но растет электоральный рейтинг), прокомментировал новые цифры сдержанно.

Он сказал, что у президента может быть только один рейтинг - то, как люди оценивают работу президента. "Если смотреть на цифры, получается, что можно одобрять, но не доверять. Или доверять, но не одобрять", - сказал Песков радиостанции "Коммерсант-FM".