Путин взялся за искусственный интеллект. Что обсуждали на первом совещании

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Российский президент Владимир Путин впервые провел открытое совещание по теме развития искусственного интеллекта в России. Встреча прошла в учебном заведении Сбербанка для программистов "Школа 21". Знакомый Грефа рассказал Би-би-си, что провести такое совещание Путина "уговорил" именно председатель правления Сбербанка Герман Греф. Би-би-си рассказывает о пяти главных фактах с этого совещания.

Властелин мира

По словам Путина, тот, кто получит монополию в сфере искусственного интеллекта, станет властелином мира.

"Уже говорил и хочу еще раз повторить: если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта - ну, последствия нам всем понятны, - тот станет властелином мира. Неслучайно многие развитые страны мира уже приняли свои планы действий по развитию таких технологий. И мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта", - сказал Путин во вступительном слове.

90 млрд за шесть лет

Если в России появится федеральный проект по искусственному интеллекту, объем его финансирования на шесть лет может составить около 90 млрд рублей (1, 384 млн долларов), сообщил на совещании вице-премьер Максим Акимов, курирующий технологическое развитие. Сам проект будет разработан не позднее октября 2019 года.

Акимов уточнил, что этот федеральный проект будет исполняться в рамках национального проекта "Цифровая экономика" и его бюджета.

Еще один документ, обсуждавшийся на совещании - это стратегия развития искусственного интеллекта. Ее специально к этому совещанию подготовили в Сбербанке. Греф представил ее участникам совещания во время своего выступления. Если Путин утвердит эту стратегию, правительство должно будет разработать для нее дорожную карту.

Первые эксперименты - в Москве

Герман Греф - основной докладчик на совещании - предложил сделать Москву экспериментальной площадкой по применению искусственного интеллекта. Для этого попросил Путина подумать о том, чтобы наделить столицу специальным статусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин, также участвовавший в совещании, согласился с этой идеей и сообщил, что Москва занимает первое место по электронному взаимодействию с гражданами среди ведущих мегаполисов мира. Он также рассказал, что четыре экспериментальных площадки по внедрению технологии связи пятого поколения (5G) заработают в Москве до конца этого года.

Разработки - в госкомпаниях

Вице-премьер Акимов сообщил, что правительство предложило российским государственным компаниям подписать соглашения о намерениях, которые позволят им стать ведущими участниками мероприятий по развитию в стране высокотехнологичных отраслей. По словам Акимова, предполагается, что компанией-лидером по искусственному интеллекту станет Сбербанк, за развитие технологий мобильной связи будет отвечать консорциум "Ростелекома" и "Ростеха", также "Ростех" займется развитием направления квантовых сенсоров и "интернетом вещей", "Росатом" - квантовыми вычислениями, РЖД - квантовыми коммуникациями.

Гражданство для IT-специалистов

Путин предложил ускоренно предоставлять российское гражданство и разрешения на работу для специалистов в сфере технологий и искусственного интеллекта.

"Важно предложить эффективные механизмы материального стимулирования, удобные условия работы, включая удалённую занятость - как для наших программистов, инженеров и учёных, так и для ведущих специалистов, работающих за рубежом, среди которых, как мы знаем, немало и наших соотечественников, которые с удовольствием возвращаются в Россию и работают вместе со своими коллегами в России", - добавил Путин.