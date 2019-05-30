Москва запретила работу Совета тейпов Ингушетии. Активисты готовят новый протест

Правообладатель иллюстрации ELENA AFONINA/TASS Image caption Протесты против изменения чеченско-ингушской границы возобновились в Магасе весной после полугодового затишья

Министерство юстиции России запретило работу Совета тейпов Ингушетии. Общественники заявляют, что не собираются прекращать работу, а активисты готовят новый протест.

Общественное объединение "Совет тейпов ингушского народа" с первого дня поддерживало протесты, вспыхнувшие в Ингушетии в сентябре прошлого года. После подписания главами Ингушетии и Чечни соглашения о границах, десятки тысяч людей вышли на улицы столицы Ингушетии.

Распоряжение о приостановлении деятельности Совета тейпов вышло 22 мая.

Член Совета Муса Зурабов рассказал Би-би-си, что решение не означает полный запрет, ограничения касаются только определенных видов деятельности: организация не может проводить митинги и пользоваться учрежденными ею СМИ, но организация не намерена прекращать деятельность: "Даже если они вынесут через суд решение о ликвидации общественного движения, в тот же день будет создано новое с названием с разницей в одно слово. Это абсолютно бессмысленные, незаконные, меры", - сказал Би-би-си Зурабов, добавив, что организация не первый раз сталкивается с такими проблемами.

По его словам, Совет не может арендовать помещение, так как арендодателю поступает указание от полиции и администрации главы региона и договор расторгают. Несмотря на все это, Совет не намерен прекращать свою деятельность, сказал Зурабов.

Жители Ингушетии считают, что власти таким образом пытаются подавить протесты силовыми методами, хотя говорят о мирном диалоге. "Всегда оказывается, что параллельно он (Евкуров) готовит силовые действия в отношении активистов", - говорит местная жительница Изабелла Евлоева. По ее словам, запрет никого не удивил и был ожидаем, но люди не намерены бездействовать.

Во время священного месяца Рамадан люди не выходят на улицы и не протестуют, но уже сейчас в соцсетях звучат призывы готовить маски, чтобы протестовать после месяца поста, рассказывает Евлоева: "Раньше протестом руководили старейшины, которые пытались проводить все в рамках правового поля. Теперь протест пытается возглавить молодежь, которая настроена более радикально - последствия могут быть непредсказуемыми".

Жители Ингушетии считают, что власти таким образом пытаются подавить протесты силовыми методами, хотя говорят о мирном диалоге. "Всегда оказывается, что параллельно он (Евкуров) готовит силовые действия в отношении активистов", - говорит местная жительница Изабелла Евлоева. По ее словам, запрет никого не удивил и был ожидаем, но люди не намерены бездействовать.

Во время священного месяца Рамадан люди не выходят на улицы и не протестуют, но уже сейчас в соцсетях звучат призывы готовить маски, чтобы протестовать после месяца поста, рассказывает Евлоева: "Раньше протестом руководили старейшины, которые пытались проводить все в рамках правового поля. Теперь протест пытается возглавить молодежь, которая настроена более радикально - последствия могут быть непредсказуемыми".

Арест старейшин

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Адвокат Ахмеда Барахоева говорит, что Барахоев пытался держать протест в мирном русле

По меньшей мере трое членов Совета тейпов, включая председателя Малсага Ужахова были задержаны и в настоящее время находятся под стражей. Самому старшему, Ахмеду Барахоеву, 66 лет. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.33, ч.2 ст.318 УК РФ. Сейчас Барахоев находится в СИЗО Владикавказа.

Общественная организация "Ингушский комитет национального единства" собирает данные обо всех задержанных после митинга в Ингушетии 27 марта 2019 года.

В тот день впервые с начала протестов между участниками акции и силовиками произошло столкновение. Через несколько дней после конфликта между сотрудниками МВД и протестующими, глава республики Юнус-Бек Евкуров заявил, что участников и организаторов митинга нужно наказать самым жестким образом.

По данным Комитета национального единства, более 200 человек подверглись арестам и штрафам, 25 находятся под стражей по обвинению в организации и участии в несанкционированном митинге.

Общественное объединение "Совет тейпов ингушского народа" с первого дня поддерживало протесты, вспыхнувшие в Ингушетии в сентябре прошлого года. После подписания главами Ингушетии и Чечни соглашения о границах, десятки тысяч людей вышли на улицы столицы Ингушетии.

Media playback is unsupported on your device Как разгоняли митинг в Ингушетии

Согласно положению о Совете тейпов, организация является консультативным органом, а одна из главных ее задач - это принятие согласованных решений по общенациональным интересам жителей Республики Ингушетия.

Протесты в Ингушетии

В конце марта в Ингушетии началась новая волна протестов в связи с планами региональных властей изменить местное законодательство так, чтобы вопрос об изменении территории республики не надо было выносить на референдум. Первая волна протестов поднялась минувшей осенью из-за подписания договора о границе между Ингушетией и Чечней.

28 марта народное собрание Ингушетии должно было рассмотреть во втором чтении новую редакцию закона "Референдуме Республики Ингушетия", но за неделю до этого глава республики Юнус-Бек Евкуров отозвал документ из парламента, объяснив это "неоднозначной реакцией" на него в регионе.

Несмотря на это 26 марта в Магасе прошел согласованный митинг, который собрал, по разным данным, от четырех до 30 тысяч человек. После истечения заявленной продолжительности акции часть протестующих отказался расходиться, объявив ее бессрочной. К протесту против передачи ингушских земель Чечне также добавилось требование отставки Евкурова.

Протестующие остались на центральной площади Магаса на ночь, утром сотрудники силовых структур предприняли несколько попыток разогнать акцию.

В ответ протестующие стали кидать в силовиков стулья и другие предметы, следовало из видео, опубликованного одним из блогеров.

В итоге протестующие покинули площадь, а затем какое-то время перекрывали движение на федеральной трассе "Кавказ". Силовики не препятствовали этому, вечером 27 марта люди разошлись.

После протестов 26-27 марта Евкуров пригласил к себе секретаря совета безопасности республики Ахмеда Дзейтова и заявил: "Я буду добиваться, буду обращаться во все инстанции, добиваться уголовного преследования всех организаторов митинга. Их надо просто взять и сажать с тюрьмы" (глава республики при этом подчеркивал, что в прошлом году власти не инициировали преследование лидеров протестов).

В начале апреля стало известно, что свой пост покинул глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава. Он подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе, сообщало агентство Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

Одновременно проводились обыски у активистов. СКР возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам и нападении на представителей власти. Помимо Барахоева, Чемурзиева и Мальсагова арестованы еще как минимум девять человек.