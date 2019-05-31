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В утреннем дайджесте 31 мая: что означают колебания рейтинга Владимира Путина и как он измеряется, Би-Би-би-си планирует снять двухсерийный фильм об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, а южнокорейская пресса утверждает, что в КНДР казнили нескольких чиновников, причастных к организации встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Важное за последние 24 часа

Давление на Совет тейпов Ингушетии

Распоряжение российского министерства юстиции о приостановлении деятельности Совета тейпов вышло 22 мая.

Член Совета организации Муса Зурабов сказал Би-би-си, что считает запрет незаконной мерой. "Даже если они вынесут через суд решение о ликвидации общественного движения, в тот же день будет создано новое с названием с разницей в одно слово", - добавил он.

Общественное объединение "Совет тейпов ингушского народа" с первого дня поддерживало протесты, вспыхнувшие в Ингушетии в сентябре прошлого года. После подписания главами Ингушетии и Чечни соглашения о пересмотре границы между двумя республиками десятки тысяч людей вышли на улицы столицы Ингушетии.

Сегодня по меньшей мере трое членов Совета находятся под стражей.

Эксперты о рейтингах Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков попросил провести отдельный анализ ситуации и выяснить, падают рейтинги главы государства, или растут.

Мы собрали комментарии социологов о том, что значат цифры рейтинга, и как их колебания отражают ситуацию в России.

О чем пишут зарубежные СМИ

Казни в КНДР

Южнокорейская газета "Чосон ильбо" сообщает, что в КНДР казнили нескольких чиновников, связанных с организацией встречи лидера страны Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Ханое.

По данным газеты, были казнены спецпредставитель Госсовета по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль и еще четверо сотрудников министерства иностранных дел.

Источник информации о казнях в остается неназванным. Независимых подтверждений этой информации нет. Казненных, как сообщается, обвинили в шпионаже в пользу США.

Вторая в истории встреча лидеров КНДР и США прошла в конце февраля. Саммит завершился раньше запланированного времени: лидеры так и не смогли достичь соглашения.

Родственники пострадавшего полицейского выступили против сериала о Скрипалях

Родители полицейского Ника Бейли, пострадавшего в ходе попытки отравить экс-полковника ГРУ и его дочь Юлию веществом "Новичок" в британском Солсбери, выступили против планов Би-би-си снять двухсерийный фильм об этих событиях.

В письме в местную газету The Salisbury Journal, родители Бейли заявили, что фильм снимать сейчас рано, так как они все еще с трудом вспоминают о произошедшем.

Media playback is unsupported on your device Сержант Ник Бейли на Би-би-си: они сказали, что у меня в крови "Новичок"

Свежее в российской прессе

"Рокетмена" в России показали без поцелуев

Из российской версии фильма "Рокетмен", рассказывающего о жизни знаменитого британского певца и композитора Элтона Джона, убрали ряд сцен, связанных с сексом и поцелуями между мужчинами, сообщили сразу несколько журналистов, видевших фильм в оригинале.

Премьера "Рокетмена" прошла в московском кинотеатре "Октябрь" в четверг. После показа картины журналист Михаил Козырев, представлявший фильм, сообщил, что из картины убрали все подобные сцены.

В числе прочего, по данным телеканала "Дождь", в российской версии фильма отсутствует сцена с голыми Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Райдом.

"Ведомости" выяснили дату "прямой линии" Путина

Ежегодная "прямая линия" с президентом Владимиром Путиным предварительно назначена на 20 июня, сообщают источники газеты "Ведомости".

Официального подтверждения даты нет. Пресс-секретарь президента в ответ на вопрос "Ведомостей" сказал, что о дне проведения "прямой линии" сообщат своевременно.

"Прямую линию" планируют провести в том же формате, что и в 2018 году, но обсуждается идея отказаться от "народных масс, которые бы просили решить конкретные проблемы, например, связанные с их двором", говорит один из источников.

Если у вас есть 10 минут

Посмотрите новый выпуск дебатов Би-би-си о будущем, настоящем и прошлом Крыма. Как изменили полуостров пять лет под контролем России? Нарушаются ли в Крыму права крымских татар? Помог ли Крымский мост улучшить жизнь людей?

Об этом спорили участники программы: блогер Александр Горный, бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, крымскотатарская активистка Гаяна Юксель и другие.

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Что случится сегодня

"Новая" партия Порошенко проведет первый съезд

Партия, в прошлом известная как "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и недавно сменившая название на "Европейскую солидарность", проведет свой первый съезд. Ожидается, что партия утвердит программу и изберет лидера. Среди вероятных кандидатов называют самого Порошенко и бывшего заместителя заместитель председателя Верховной рады Украины Ирину Геращенко.

Этот день в истории

"Титаник" впервые спускается на воду. 31 мая 1911 года в Белфасте был спущен на воду мегалайнер "Титаник". Незаконченное еще судно провели по реке Лаган до отсека, где продолжили работу над ним. Строительство "Титаника" полностью завершили 2 апреля 1912 года, а в свой первый и последний рейс он отправился 10 апреля.

Запущен "Биг-Бен". 31 мая 1859 года В Лондоне начали работать часы на башне Вестминстерского дворца, известные как "Биг-Бен". На момент отливки колокол часов был самым большим и тяжелым в Соединенном Королевстве. Его вес составлял 13,7 тонны.