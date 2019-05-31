В Екатеринбурге представили пять мест для храма. Сквер все еще в списке

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Экспертный совет архитекторов в Екатеринбурге составил список площадок для строительства храма святой Екатерины. В их число вошел сквер у Театра драмы при условии уменьшения масштабов храма. Хотя после протестов и опроса ВЦИОМ губернатор говорил, что сквер следует исключить из списка.

На заседании экспертного совета, прямая трансляция которого велась на официальном портале городской администрации, были названы пять площадок, на которых предлагается возвести храм.

"В пятерку главных площадок для строительства храма вошла территория на набережной реки Исеть за Макаровским мостом, площадка напротив стадиона "Екатеринбург-арена", сквер на Октябрьской площади, при условии уменьшения масштабов храма, площадка Ново-Тихвенского монастыря в Зеленой роще и пустырь на пересечении улиц Фурманова-Белинского", - заявил глава городского департамента архитектуры Андрей Молоков.

Он уточнил, что позднее эксперты выделят из пяти площадок три, которые будут представлены на опрос или даже общегородской референдум (ранее городские власти скептически относились к идее референдума).

Накануне власти Екатеринбурга сообщили о завершении сбора предложений о месте строительства храма от жителей города. В ходе опроса, который продолжался 10 дней, было подано больше девяти тысяч обращений с вариантами размещения собора святой Екатерины, отмечали в городской администрации. По данным сайта ekburg.ru, всего граждане предложили 61 площадку.

При составлении шорт-листа чиновники руководствовались тем, чтобы храм не находился на периферии города и чтобы участок был неразграниченным, сообщает Znak.com со ссылкой на замначальника департамента по землепользованию Андрея Рогова.

22 мая ВЦИОМ опубликовал данные опроса, свидетельствующие о том, что 58% екатеринбуржцев выступают против строительства храма на месте сквера у Театра драмы.

После того, как в ночь на 13 мая в сквере появился забор, в городе несколько дней продолжались протестные акции. Подготовка к строительству прекратилась, когда в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин. Он предложил провести опрос об отношении местных жителей к возведению храма.

После того, как были опубликованы данные опроса, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сквер у Театра драмы уместно исключить из перечня площадок для строительства.

"Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма", - написал Куйвашев в своем "Инстаграме".

На следующий день мэр Екатеринбурга ответил, что не готов исключить сквер из шорт-листа для голосования. "Губернатор - высшее должностное лицо, я - глава города. Позицию власти нужно будет сформулировать. Я высказываю свое мнение", - заявил он.

Позицию мэра поддержали в Екатеринбургской епархии. "Я с этим [предложением губернатора] не согласен, - заявил глава отдела епархии по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Максим Миняйло. - Исключение любого участка будет оказанием давления на предстоящий опрос. Легитимность этого опроса [после исключения] - я буду первым, кто ее оспорит".

Возведение храма святой Екатерины на месте сквера было согласовано градостроительным советом и, по планам властей, должно было завершиться к 2023 году.

Строительство оценивалось в 3,5 млрд рублей. Главные инвесторы проекта - Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и Русская медная компания (РМК).