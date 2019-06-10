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В Чечне суд удовлетворил прошение правозащитника Оюба Титиева об условно-досрочном освобождении. В марте он был приговорен к четырем годам колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков.

Сам Титиев вину не признал, а свое дело называл "политическим".

"Я очень признателен суду Чеченской республики за принятое решение. Я рад, что Оюб Титиев возвращается домой, сможет вернуться к привычной правозащитной деятельности, но считаю, что борьбу за его полную реабилитацию нужно продолжать, потому что нет ничего ценнее правды и справедливости", - заявил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов (цитата по Интерфаксу).

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что приветствует решение суда по Титиеву, при этом сомнений в законности уголовного преследования правозащитника у него нет. "Я всегда выступаю за то, чтобы наказание преследовало цель воспитания и исправления человека", - заявил Кадыров. По его словам, наказание человека должно служить инструментом исправления и возвращения человека на свободу, а не служить превращению человека в рецидивиста.

Оюб Титиев работал в чеченском представительстве "Мемориала" с 2001 года, а после убийства Натальи Эстемировой в 2009-м стал его руководителем. Вслед за арестом Титиева "Мемориал" был вынужден приостановить свою деятельность в Чечне.

По версии обвинения, в январе 2018 года сотрудники ГИБДД, остановившие машину Оюба Титиева на выезде из его родного села Курчалой, обнаружили в ней спрятанный под сиденьем пакет с марихуаной.

В марте 2019 года Шалинский районный суд приговорил правозащитника к четырем годам колонии-поселении. В обвинительном заключении говорилось, что Титиев "без цели сбыта хранил в машине под передним пассажирским сиденьем черный полиэтиленовый пакет с наркотическим средством каннабис-марихуана" весом 206 граммов.

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Судья подчеркивала, что суд не усматривает связи между предъявленным Титиеву обвинением и его профессиональной деятельностью, а также нападениями на офисы "Мемориала" в январе 2018 года. Судья также заявила, что приняла свидетельства обвинения, а показания Титиева противоречивы, не заслуживают доверия и не подтверждаются показаниями свидетелей.

Суд, однако, снизил категорию вменяемого преступления: с тяжкого на средней тяжести, что позволило Титиеву просить об УДО уже в мае. Смягчающими обстоятельствами для Титиева были названы возраст, хронический гастрит, то, что он не стоит на учете в наркологическом диспансере и женат.

Сам Титиев не признавал вину и называл свое дело политическим.

До его ареста в январе 2018 года имя Оюба Титиева было почти неизвестно широкой публике. О его работе по мониторингу нарушений прав человека в Чечне знали лишь местные жители и коллеги-правозащитники.

Однако дело Титиева получило громкий резонанс в России и мире. Многие российские политики и общественные деятели выступили в защиту Титиева, международные правозащитные организации признали его политическим заключенным, Европейский парламент потребовал его немедленного освобождения, а президент Франции Эмманюэль Макрон поднял вопрос об Оюбе Титиеве во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в мае 2018 года.