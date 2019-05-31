Суд вынес приговор курсанту академии Можайского. Он рисовал план захвата казармы

Правообладатель иллюстрации David Frenkel/MEDIAZONA Image caption Год назад суд отправил Вадима Осипова в психиатрический стационар, но не освободил от уголовной ответственности

Московский окружной военный суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрической больнице курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта в казарме.

Суд согласился с позицией гособвинения, просившего отправить 19-летнего Осипова в психиатрический стационар на основании психолого-психиатрической экспертизы, которая установила у него наличие психического расстройства, не позволявшего ему осознавать опасность своих действий и руководить ими.

Адвокаты правозащитной группы "Агора" настаивали на оправдательном приговоре. Они намерены обжаловать решение суда.

В решении суда говорится, что Осипов, арестованный в 2017 году, составил план совершения теракта в Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге, желая "прославиться и запомниться современникам".

"Осипов восхищался организаторами колумбайнов в США и высказывался о несоответствии количества жертв в них с усилиями, которые приложили их организаторы", - цитирует ТАСС постановление суда.

Как сообщали адвокаты, у их подзащитного преподаватель академии нашел лист тетради со схемой казармы и планом ее захвата.

В суде курсант говорил, что этот план был шуткой, а признательные показания сотрудникам ФСБ он дал под давлением и действием "оперативных уловок".

В апреле прошлого года, когда уже шел процесс по делу курсанта, суд постановил отправить Осипова на лечение в психиатрический стационар - тогда экспертиза показала у него острое полиморфное расстройство с шизоидальными признаками.

В 2018 году суд отправил его не на принудительное лечение, а "просто на лечение", подчеркивал судья Евгений Зубов.

Дело курсанта Осипова

Осипов был арестован 13 апреля 2017 года вскоре после того, как у него в тетради обнаружили нарисованную от руки схему и план захвата казарм, а на его смартфоне - скачанную книгу с рецептами для террористов, признанную экстремистским материалом.

Курсант говорил на допросах, что хотел выявить слабые места в защите казармы.

На основании улик и разговоров с сослуживцами Осипова обвинили в планах совершить террористический акт: захватить оружейную комнату, взорвать бомбы в казарме и на плацу академии во время построения, расстрелять курсантов, а также взорвать в центре Петербурга тележку с мороженым.

Адвокаты Осипова указывали, что в материалах дела отсутствуют какие-то доказательства того, что молодой человек в действительности искал предметы, с помощью которых хотел бы совершить теракт.

Допрошенные в суде пятеро однокурсников Осипова, фигурирующие в деле как свидетели обвинения, отказались подтверждать версию следствия о том, что Осипов их вербовал или склонял к совершению теракта, отмечали защитники курсанта.

"Мы обратили внимание, что на стадии предварительного следствия Осипов подвергался психолого-психиатрической экспертизе, и тогда эксперты пришли к однозначному выводу, что он здоров, а необходимость его повторного освидетельствования встала после допроса сокурсников, которые как раз-таки не подтвердили обвинение", - сообщала группа "Агора", адвокаты которой представляют интересы Осипова.

В приговоре же суда сказано, что когда Осипов пытался привлечь сослуживцев к захвату казармы и оружейной комнаты, те смеялись над ним и не воспринимали его желание устроить теракт всерьез. Кроме того, из приговора следует, что курсант недоумевал, почему теракт в метро Петербурга в апреле 2017 года не привел к более значительному числу жертв.