В России разрешили готовить в ресторанах стейки "с кровью"

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Кафе и ресторанам не запрещено подавать не до конца приготовленные блюда из мяса и рыбы, если они делаются как индивидуальный заказ. Об этом говорится в письме главы Роспотребнадзора территориальным органам службы. Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов пожаловался президенту, что действующие санитарные нормы запрещают подавать стейки с прожаркой "rare", "medium rare" и "medium".

"В предприятиях общественного питания, работающих по индивидуальным заказам, не запрещалось и не запрещено приготовление блюд с указанными заказчиком их свойствами и степени готовности, в том числе блюд, приготовленных из непереработанного продовольственного сырья", - говорится в письме руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, которое оказалось в распоряжении Интерфакса.

Это касается блюд из сырого мяса и рыбы, а также "мясных блюд с различной степенью прожарки" - стейков, говорится в документе. В пример ведомство приводит тартар из сырого мяса и рыбы, суши, строганину.

Исключение составляют лишь отдельные виды эпидемиологически значимых блюд. Применять какие-либо санкции за подачу не до конца прожаренного мяса по заказу посетителей - нельзя, пишет Попова.

28 мая стало известно, что бизнес-омбудсмен Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину доклад, в котором говорилось, что действующие санитарные нормы в России запрещают подавать в ресторанах стейки с прожаркой "rare" - "с кровью", а также строганину. Титов предлагал упразднить эти ограничения.

"Предприятия общественного питания находятся до сих пор под давлением морально устаревших, избыточных требований, доставшихся в наследство от советской модели контроля работы типового предприятия, работающего в сфере питания времен СССР", - говорилось в докладе.

Медведев и омлет

В январе премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о существовании избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу. Большинство требований в сфере общепита были установлены еще во времена СССР и давно устарели, считает он.

В пример Медведев приводил выдержки из санитарных норм, относящихся к приготовлению омлета в заведениях общественного питания.

"При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду, слоем 2,5 -3 сантиметра, ставят в жарочный шкаф, температурой 180-200 градусов на 8-10 минут, - цитировал санитарные требования премьер-министр России. - Иначе жарить нельзя, пометьте себе, если кто-нибудь планирует заняться этим видом деятельности".

В пунктах "Санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", которые цитировали "Ведомости", речь также идет о предварительной обработке яиц. Требования предписывают мыть яйца в отдельном помещении или в "специально отведенном месте мясо-рыбного цеха" в "промаркированных ваннах" при условии "полного погружения в раствор" (сначала кальцинированной соды, а потом хлорамина или иного дезинфицирующего средства).

Если требуется вареное яйцо, то варить его нужно "в течение 10 мин после закипания воды", сказано в требованиях.