Убийство следователя Шишкиной: возможного заказчика экстрадируют в Россию

Правообладатель иллюстрации vk.com Image caption 28-летний Ярослав Сумбаев родился в Астрахани, жил в Петербурге, скрывался в Черногории и попал в заключение в Грузии.

Верховный суд Грузии разрешил экстрадировать в Россию Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве: по версии следствия, в 2013-2014 годы хакеры похищали средства туроператоров, оформляя от их имени фиктивные железнодорожные билеты. Расследованием этого дела занималась убитая 10 октября в Подмосковье подполковник Евгения Шишкина.

По данным источников Би-би-си, следствие может подозревать 28-летнего Сумбаева не только в мошенничестве, но и в заказе убийства следователя Шишкиной.

Месяц назад Тбилисский городской суд принял решение об экстрадиции Сумбаева в Россию, но его адвокаты обжаловали это решение в Верховном суде. Российская Генпрокуратура в ноябре 2018 года направила в Грузию запрос о выдаче Сумбаева для привлечения к уголовной статье в связи с участием в организованной преступной группе, занимавшейся мошенничеством.

Адвокат Сумбаева Иван Норакидзе сказал Би-би-си, что решение об экстрадиции нарушает право Сумбаева на защиту и пообещал обжаловать его в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Во время суда адвокаты и сам Сумбаев требовали закрыть процесс, поскольку он "хотел сделать заявление о том, что его заставляли собирать информацию в отношении одной страны, содержащую государственную и коммерческую тайну".

Сумбаев требовал закрыть процесс, поскольку опасался, что в случае разглашения деталей в открытом процессе его жизни может угрожать опасность.

Убийство следователя Шишкиной

Уроженец Астрахани Ярослав Сумбаев был задержан в Тбилиси бюро Интерпола в ноябре 2018 года. Российское следствие считало его организатором группы хакеров, которые взламывали почту компаний-агентов по продаже билетов РЖД. Также он находился во всероссийском и международном розыске по делу о скимминге - хищении с чужих банковских карт с использованием фальшивых считывающих устройств для банкоматов.

Дело о мошенничестве с железнодорожными билетами было раскрыто группой Евгении Шишкиной - старшего следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу РФ. Она не дожила до начала судебного процесса по этому делу 19 дней.

Шишкина была убита возле своего дома в Подмосковье рано утром 10 октября. Киллер использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Как рассказали три источника Би-би-си, следователь скончалась от двух огнестрельных ранений в область спины и шеи.

Адвокат Александр Карабанов, чьё бюро представляет интересы семьи погибшего следователя Шишкиной, говорил Би-би-си, что Сумбаев - основной подозреваемый по делу об убийстве. Защита Сумбаева его причастность к данному преступлению отрицает.

По данным трех источников, знакомых с ходом расследования, Шишкина получала угрозы в одном из мессенджеров с аккаунта, который она считала принадлежавшим Сумбаеву. Об этих угрозах она сообщала в рапорте руководству транспортного управления ГУ МВД.

По подозрению в убийстве Шишкиной уже задержаны и помещены под стражу еще два человека. Непосредственным исполнителем убийства следствие считает Абдулазиза Абдулазизова, а посредником, передавшим ему деньги - 17-летнего жителя Санкт-Петербурга. Оба дали признательные показания и сообщили, что совершили преступление за деньги.

По данным Би-би-си, убийство могло быть организовано через интернет, а выплаченная киллеру сумма составила миллион рублей. Из них часть оставил себе посредник.