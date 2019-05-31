Убийство следователя Шишкиной: возможного заказчика экстрадируют в Россию
Верховный суд Грузии разрешил экстрадировать в Россию Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве: по версии следствия, в 2013-2014 годы хакеры похищали средства туроператоров, оформляя от их имени фиктивные железнодорожные билеты. Расследованием этого дела занималась убитая 10 октября в Подмосковье подполковник Евгения Шишкина.
По данным источников Би-би-си, следствие может подозревать 28-летнего Сумбаева не только в мошенничестве, но и в заказе убийства следователя Шишкиной.
Месяц назад Тбилисский городской суд принял решение об экстрадиции Сумбаева в Россию, но его адвокаты обжаловали это решение в Верховном суде. Российская Генпрокуратура в ноябре 2018 года направила в Грузию запрос о выдаче Сумбаева для привлечения к уголовной статье в связи с участием в организованной преступной группе, занимавшейся мошенничеством.
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Адвокат Сумбаева Иван Норакидзе сказал Би-би-си, что решение об экстрадиции нарушает право Сумбаева на защиту и пообещал обжаловать его в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Во время суда адвокаты и сам Сумбаев требовали закрыть процесс, поскольку он "хотел сделать заявление о том, что его заставляли собирать информацию в отношении одной страны, содержащую государственную и коммерческую тайну".
Сумбаев требовал закрыть процесс, поскольку опасался, что в случае разглашения деталей в открытом процессе его жизни может угрожать опасность.
Убийство следователя Шишкиной
Уроженец Астрахани Ярослав Сумбаев был задержан в Тбилиси бюро Интерпола в ноябре 2018 года. Российское следствие считало его организатором группы хакеров, которые взламывали почту компаний-агентов по продаже билетов РЖД. Также он находился во всероссийском и международном розыске по делу о скимминге - хищении с чужих банковских карт с использованием фальшивых считывающих устройств для банкоматов.
Дело о мошенничестве с железнодорожными билетами было раскрыто группой Евгении Шишкиной - старшего следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу РФ. Она не дожила до начала судебного процесса по этому делу 19 дней.
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Шишкина была убита возле своего дома в Подмосковье рано утром 10 октября. Киллер использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Как рассказали три источника Би-би-си, следователь скончалась от двух огнестрельных ранений в область спины и шеи.
Адвокат Александр Карабанов, чьё бюро представляет интересы семьи погибшего следователя Шишкиной, говорил Би-би-си, что Сумбаев - основной подозреваемый по делу об убийстве. Защита Сумбаева его причастность к данному преступлению отрицает.
По данным трех источников, знакомых с ходом расследования, Шишкина получала угрозы в одном из мессенджеров с аккаунта, который она считала принадлежавшим Сумбаеву. Об этих угрозах она сообщала в рапорте руководству транспортного управления ГУ МВД.
По подозрению в убийстве Шишкиной уже задержаны и помещены под стражу еще два человека. Непосредственным исполнителем убийства следствие считает Абдулазиза Абдулазизова, а посредником, передавшим ему деньги - 17-летнего жителя Санкт-Петербурга. Оба дали признательные показания и сообщили, что совершили преступление за деньги.
По данным Би-би-си, убийство могло быть организовано через интернет, а выплаченная киллеру сумма составила миллион рублей. Из них часть оставил себе посредник.